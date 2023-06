Benson on Invezzin uutistoimittaja, joka käsittelee uutisia, haastatteluja ja markkina-analyysejä. Hän teki ensimmäisen sijoituksensa osakkeisiin vuonna 2008 ja on… lue lisää

Muutaman viime kuukauden aikana tekoälyn (AI) maailmassa on tapahtunut uskomatonta toimintaa. Kun kryptovaluutan oma teknologinen kehitys hyödyntää tekoälyä, kiinnostus tekoälyä, suurdataa ja lohkoketjua hyödyntäviin projekteihin on kasvanut.

Yksi uusi projekti, joka on alkamassa ja herättää suurta kiinnostusta, on AltSignals, alusta sijoitussignaaleille, joka voi mullistaa treidauksen uudella tekoälypohjaisella alustalla ja kryptotokenilla.

AI valloittaa maailman kohisten – ja myös kryptoa

Kuten useat asiantuntijat ovat viime viikkoina todenneet, tekoäly ja krypto ovat luoneet nopeasti fuusion. Keskellä kyseistö kasvua ilmaantuu myös kryptoprojekteja, jotka ovat rakennettu sellaisten ominaisuuksien, kuten koneoppimisen ja luonnollisen kielen käsittelyn, ketjun integroimiseen.

OpenAI:n ChatGPT laukaisi teknologiajättien, kuten Microsoftin ja Googlen, nykyisen investointiaallon tekoälyyn. Kun jokapäiväiset käyttäjät omaksuvat innovatiivisia käyttötapauksia, jännitys on kääntymässä siihen, mitä yritykset ja projektit tarjoavat sijoitusmahdollisuuksina.

Viimeisimmät otsikot olivat siruvalmistajajätti Nvidiasta – mikä onkin ollut kovin vakuuttava tarina – ja on muodostumassa sijoittajille entistä houkuttelevammaksi. Tekoälyn ja krypton yhdistyminen on tuonut mukanaan merkittäviä kryptovaluuttaprojekteja, kuten The Graph, Render, Akash ja SingularituNET, ja ne toimivat hyvin nykyisen sääntelyn vastatuulen keskellä.

AltSignals, uusi tekoälyyn liittyvä kryptoprojekti, joka rakentuu menestyksekkään liiketoimintamallin ja yhteisön ympärille, voisi heijastaa tai jopa ylittää joitain tässä artikkelissa korostetuista projekteista.

Mikä on AltSignals?

AltSignals tuli markkinoille vuonna 2017 tarjoten sijoitus-signaalialustan, jonka avulla treidaajat voivat hyödyntää markkinatietoja ja analyyseja tehdäkseen kannattavia kauppoja. Alustan kasvu on lisännyt sen kaupankäynti-indikaattoreita krypton lisäksi muihin rahoitusmarkkinoihin, kuten forexiin, osakkeisiin ja CFD-sopimuksiin.

Kyseiset signaalit luodaan käyttämällä yhtiön omaa treidausalgoritmia AltAlgoa, joka käyttää automatisoituja tekniikoita seulomaan perustavanlaatuisia ja teknisiä indikaattoreita. Analyysi viimeisimmistä trendeistä ja strategioista lähetetään sitten treidaajille signaalien ja hälytysten muodossa mahdollisesti kannattavista kaupoista.

Yhtiön mukaan AltAlgo-indikaattori on ollut erittäin menestynyt, minkä vuoksi yhteisö on kasvanut yli 50 000 käyttäjäksi. Mutta nyt alusta haluaa ottaa algoritmin ja uudistaa sen uuden AI-käyttöisen kerroksen kautta.

ActualizeAI on uusi tekoälykerros. Se on talon sisäinen projekti, joka hyödyntää tekoälyn kykyjä kaupankäyntialgoritmin tehostamiseksi. Tekoälyalgoritmi kiertelee valtavan lohkoketjudatan, uutisten ja analyysien läpi tarjotakseen kaupankäynnin oivalluksia ja signaaleja houkuttelevista mahdollisuuksista.

Kannattaako AltSignals ASI-token ostaa?

Tällä hetkellä ennakkomyynnissä olevaan tokeniin kohdistuva kiinnostus johtuu suurelta osin siitä, että kyseessä on projekti, joka tuo tekoälyn parhaat puolet kryptoon ja sen käyttäjien hyödyksi.

ActualizeAI tarjoaa entistä tarkempia sijoitus-signaaleja, kun käytössä on valikoima tekoälytyökaluja, mukaan lukien koneoppiminen ja NLP. AltSignalsiin kiinnittää kuitenkin enemmän huomiota tänään sen tuleva token-julkaisu.

Tämä johtuu siitä, että AactualizeAI saa virtansa uudesta kryptovaluutasta, jonka nimi on ASI. ASI-tokenin haltijat saavat eksklusiivisen jäsenyyden ja pääsyn uuteen alustaan, nauttien lukuisista muista eduista, kuten palkkioiden ansaitsemisesta osallistumisesta ekosysteemien kehittämiseen ja panostamiseen. Omistajilla on myös osuus yrityksestä, kun sen DAO käynnistyy myöhemmin tänä vuonna.

Näitä etuja voi lisätä se tosiasia, että ASI-kryptovaluutta on edelleen ennakkomyynnissä ja siten se voi olla loistava sijoitus ennakkosijoittajille. Vaikka kysyntä on saanut AltSignalsin nousemaan lähes miljoona dollaria nykyisessä vaiheessa, tokenin 0,015 dollarin arvo on edelleen halpa verrattuna sen lopulliseen ennakkomyyntihintaan 0,02274 dollarissa.

Tämä tarkoittaa sitä, että ASI:in sijoittaminen ei ainoastaan anna mahdollisuutta olla osa jännittävää kryptoprojektia, vaan tekoäly-integraation menestys ajaa sitä todennäköisesti korkeammalle. Tokenin odotetaan tulevan käyttöön jälkimarkkinoilla vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä, ja etenemissuunnitelmaan sisältyy listautuminen Uniswapiin ja tärkeimpiin CEX-yrityksiin.