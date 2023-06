Maissin hinta-analyysi Argentiinan tuotannon vetäytyessä

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Maissin hinta on noussut viime päivinä, kun sijoittajat reagoivat viimeisimpään WASDE-raporttiin ja äskettäiseen padon romahtamiseen Ukrainassa. Hinta oli 6,20 dollaria, muutaman pisteen vuoden alimman 5,62 dollarin yläpuolella.

WASDE-raportti

Maissi ja muut maataloushyödykkeet ajautuivat ylöspäin tässä kuussa sen jälkeen, kun Ukrainassa, joka on yksi maailman johtavista tuottajista, tapahtui suuri padon romahdus. Tällä romahduksella oli kaksi pääasiallista seurausta. Ensinnäkin romahdus tarkoittaa, että Ukrainan sota voi jatkua pidempään.

Toiseksi se tarkoittaa myös sitä, että osapuolet voivat peruuttaa äskettäin allekirjoitetun viljasopimuksen. Sopimus antaa Ukrainalle mahdollisuuden viedä viljaa Mustanmeren yli. Tämä on tärkeää, koska Ukraina on maailman kolmanneksi suurin viejä Yhdysvaltojen ja Argentiinan jälkeen.

Myös maissin hinta on noussut Argentiinan talouden romahtaessa. Kuten kirjoitin tässä artikkelissa , Argentiinan peso on tullut arvottomaksi inflaation kiihtyessä. Nykyisen inflaation hidastamiseksi hallitus on jopa suunnitellut viljan tuontia Brasilian kaltaisista maista.

Toinen tärkeä maissi-uutinen ilmestyi viime viikolla, kun Yhdysvaltain maatalousministeriö (USDA) julkaisi WASDE -raportin. Tämä on tärkeä raportti, joka tutkii keskeisten hyödykkeiden tarjonnan ja kysynnän dynamiikkaa.

WASDE-raportti osoitti, että maissintuotannon odotetaan kasvavan tänä vuonna noin 3,8 miljoonaa tonnia. Kaiken kaikkiaan maailma tuottaa yli 1,5 miljardia tonnia maissia tänä vuonna, ja suurin osa kasvusta tulee Ukrainasta ja Brasiliasta. Kuten todettiin, Argentiinan tuotannon odotetaan laskevan tänä vuonna.

Myös useiden maiden maissintuotannon odotetaan kasvavan tänä vuonna. Esimerkiksi maaliskuussa julkaistu raportti osoitti, että Kenia tuottaa tänä vuonna noin 3,2 miljoonaa tonnia maissia, kun se viime vuonna oli 2,9 miljoonaa.

Maissin hintaennuste

TradingView:n maissikaavio

Päiväkaaviossa näkyy, että maissin hinnat ovat olleet nousevassa trendissä viime päivinä. Se on noussut tärkeän vastuspisteen yläpuolelle 5,8258 dollarissa, alin piste 22. heinäkuuta. Hinta on noussut 50 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA) yläpuolelle. Se on myös noussut avainvastuspisteen yläpuolelle 6,085 dollariin, alimmalle pisteelle 10. maaliskuuta.

Suhteellinen voimaindeksi (RSI) on siirtynyt neutraalin pisteen 50 yläpuolelle. Tästä syystä on todennäköistä, että maissin hinta jatkaa laskutrendiä, kun myyjät tavoittelevat seuraavaa tukitasoa 5,8258 dollariin. Siirtyminen vastuspisteen yläpuolelle 6,75 dollarissa (18. huhtikuuta 2023) mitätöi laskevan näkemyksen.