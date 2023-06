Turkin osakemarkkinat saavuttavat kaikkien aikojen ennätyksen liiran romahduksen myötä (USD/TRY)

Turkin osakemarkkinat ovat nousussa. Istanbul Borsa 100 on noussut lähes nelinkertaiseksi viimeisen kahdeksantoista kuukauden aikana. Indeksi on noussut 25 prosenttia Turkin kaksi viikkoa sitten pidettyjen presidentinvaalien jälkeen, jolloin Recep Tayyip Erdoğan voitti toisen kauden.

Tämä on kuitenkin kaukana normaalista osakemarkkinoiden noususta. Sen lisäksi, että se ylittää merkittävästi kaikki muut suuret osakemarkkinaindeksit, se tulee myös kotimaan valuutan romahtamisen ja erittäin epätavanomaisen rahapolitiikan seurauksena olevan talouden sekaisin.

Miksi Turkin liira romahtaa?

Tukeyn valuutta liira (USD/TRY) on laskenut 16 % 28. toukokuuta pidettyjen vaalien jälkeen, ja sen kurssi dollaria vastaan on kaikkien aikojen alhaalla. Kaksi vuotta sitten yhden Yhdysvaltain dollarin ostoon vaadittiin 8,7 Turkin liiraa. Tänään 23,67 liiraa ostaa sinulle saman liiran – mikä vastaa 63 prosentin devalvaatiota. Viiden viime vuoden aikana devalvaatio on taas korkeampi, 80 %, kun dollarin arvo oli alle viisi liiraa.

Kokosimme palan pian Erdoğanin vaalivoiton jälkeen, kun tutkimme kansakunnan epätavanomaista rahapolitiikkaa ja valuutan tuhoa, mutta itse asiassa nopea katsaus keskuspankkien korkojen polkuun viimeisen kahdeksantoista kuukauden aikana kuvaa “vastakohtaista” lähestymistapaa. (kohteliaasti sanottuna), jonka hallitus on ottanut.

Vaikka koko maailma nosti korkoja aggressiivisesti koko vuoden 2022 ajan (ja nostaa niin edelleen, vuoden 2023 puolivälissä) taistellakseen syvintä inflaatiokriisiä sitten 1970-luvun, Turkki ei ole nostanut kertaakaan. Ei vain sitä, vaan korkoja on todella leikattu.

Erdoğan väitti vaalien jälkeen, että keskuspankin korko on nyt laskettu 8,5 prosenttiin ja inflaatio jatkaa laskuaan. Rehottavaan inflaatioon liittyen hän sanoi, että “jos joku voi tehdä tämän, voin tehdä sen”.

Alla olevassa kaaviossa verrataan Turkin keskuspankin lähestymistapaa korkopolitiikkaan Yhdysvaltoihin:

Turkin hallinto poltti myös valuuttavarannon omistuksia nostaakseen liiraa erityisesti vaaleja edeltävänä aikana. Financial Times raportoi, että Erdoğan vähensi valuutta- ja kultavarantoja 17 miljardilla dollarilla parlamenttivaaleja edeltäneiden kuuden viikon aikana, mikä on 15 prosentin lasku. Nämä 17 miljardia dollaria jaetaan 9,5 miljardin dollarin ulkomaan valuutan nostoon ja 7,5 miljardin dollarin kultaan.

Viranomaiset ovat myös ottaneet käyttöön pääomarajoituksia osana jatkuvia ponnisteluja liiran nostamiseksi. Ulkomaan valuutan saatavuus on vaikeutunut Turkin kansalaisille, kun taas kullan tuonti keskeytettiin helmikuun maanjäristyksen jälkeen vähittäiskaupan kysynnän kasvaessa. Vaihtotaseen alijäämä on kasvanut lähes ennätystasolle.

Valuuttaan kohdistuva paine on sellainen, että hallitus otti käyttöön erityiset säästötilit, jotka maksavat korkeampaa korkoa, jos liira heikkenee (hallituksen kustannuksella). Tämä oli suunniteltu vahvistamaan liiran kysyntää ja suojelemaan sen heikkenevää valuuttakurssia. Tilillä on tällä hetkellä yli 120 miljardia dollaria, ja ne ovat maksaneet maalle noin 4,7 miljardia dollaria tähän mennessä, vuodesta 2021 lähtien.

Miksi Turkin osakemarkkinat ovat nousussa?

Joten miksi osakemarkkinat ovat nousussa tämän romahtavan valuutan sekä raha- ja finanssipolitiikan huonon hallinnon taustalla? No, kaksi syytä.

Ensimmäinen on juuri tästä syystä: valuutan romahdus. Lähes nelinkertainen tuotto kahdeksassatoista kuukaudessa kuulostaa uskomattomalta, mutta tämä mitataan Turkin liiroissa, mikä vääristää tuottoa. Yhdysvaltain dollareina mitattuna Turkin osakemarkkinat näyttävät vähemmän dramaattisilta:

Siitä huolimatta, vaikka nousu on jonkin verran vaimentunut dollareissa mitattuna, se tulostaa silti 63 % viimeisen vuoden aikana. Vertailun vuoksi: Yhdysvaltain S&P 500 -indeksi on noussut 17 % samalla aikavälillä. Suoritus on siis edelleen ollut loistava, ja tässä on muutakin kuin vain devalvoituva liira, joka vääristää kuvaa.

No, on ja ei ole. Syy siihen, miksi Turkin kansalaiset kaatavat rahaa osakemarkkinoille, johtuu siitä, että se on paras vaihtoehto omaisuuden suojelemiseksi. Tämä ralli on suurelta osin kotimainen, ja ulkomaiset sijoittajat epäröivät vielä purra Turkin tarjoamaa taloudellista ja poliittista riskiä.

Ja kun sitä ajattelee, ei ole yllättävää, että turkkilaiset ovat siirtymässä osakkeisiin. Inflaatio kiihtyi 85 prosenttiin viime lokakuussa, ja vaikka se on sen jälkeen heikentynyt, se on taivaan korkea, 40 prosenttia. Kun tuhoisa inflaatio ja devalvoitunut kotimainen valuutta syövät nopeasti kansalaisten vaurautta ja ostovoimaa, sekä ulkomaan valuutan pääsyä rajoitetaan, kuten edellä on käsitelty, kansalaisilla ei ole monia vaihtoehtoja.

Keskuspankin ollessa Erdoğanin hallinnassa ja toistaiseksi kaoottisen politiikan mukaisesti turkkilaiset sijoittajat kasaavat osakkeita perustekijöistä riippumatta. Se kaikki lisää hyvin luonnotonta osakemarkkinoiden nousua, mutta joka on täysin järkevää ainutlaatuisissa olosuhteissa. Yksinkertaisesti sanottuna turkkilaisilla ei ole monia muita paikkoja, joihin he voivat kääntyä suojellakseen ostovoimaansa.

Onko Turkissa uusi rahajärjestelmä?

Julkaisimme viime viikolla analyysin liirasta uuden valtiovarainministerin Mehmet Şimşekin lupauksen jälkeen, että Turkki palaisi “rationaaliseen” politiikkaan.

“Läpinäkyvyys, johdonmukaisuus, ennustettavuus ja kansainvälisten normien noudattaminen ovat perusperiaatteitamme saavuttaessamme sosiaalisen hyvinvoinnin kohottamistavoitteen”, hän sanoi astuessaan virallisesti valtiovarainministerin tehtävään.

Turkilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin palata rationaaliselle perustalle. Panostamme makrotaloudellisen vakauden etusijalle.

Mutta on edelleen epäselvää, kuinka paljon autonomiaa Şimşekille myönnetään, kun Erdoğan on pahamaineinen keskuspankin ja rahahallinnon hallinnasta. Lisäksi, jos tavanomaista politiikkaa noudatetaan, liira todennäköisesti heikkenee edelleen ennen vakautumista, kun otetaan huomioon Erdoğanin tähän mennessä harjoittama valuuttakurssin keinotekoinen tukeminen.

“Inflaation alentaminen yksinumeroiseksi keskipitkällä aikavälillä… ja vaihtotaseen alijäämää pienentävän rakennemuutoksen nopeuttaminen ovat elintärkeitä maallemme”, Şimşek jatkoi.

Joka tapauksessa Turkin osakemarkkinat näyttävät edelleen houkuttelevan maahantuloja maan sisällä, koska inflaation ja valuutan devalvoinnin kaksoisongelmalla ei ole helppoa korjata.

Kuvaa pahentaa entisestään Erdoğanin kommentit vaalien jälkeen, jotka lupasivat pitää korot alhaisina – mikä edustaisi täysin päinvastaista “rationaalista” politiikkaa, johon Şimşek lupasi kansakunnan palaavan.

“Seuraa minua vaalien jälkeen, niin näet, että inflaatio laskee korkojen mukana”, Erdoğan sanoi CNN:lle ennen toukokuun vaaleja. Hän vastasi painokkaasti, tarkoittaako tämä sitä, että talouspolitiikassa ei tapahdu muutosta. ”Kyllä. Ehdottomasti.”

Nuo lainaukset ja tämä ristiriita luvattua rationaalista politiikkaa vastaan tiivistävät täydellisesti sen, miksi Turkki on sellaisessa sotkussa ja miksi ulkomaiset sijoittajat todennäköisesti epäröivät harkita turkkilaisia osakkeita. Samalla se selittää myös, kuinka Turkin kansalaisille osakemarkkinat ovat olleet paras vaihtoehto. Mutta tämä on kaukana “normaalista” mielenosoituksesta.

