Rolls-Roycen osakekurssi on noussut 50,5 % harvinaisen kuvion muodostuessa

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Rolls-Roycen (LON: RR) osakekurssi on liikkunut sivuttain muutaman viime kuukauden aikana. Osake oli maanantaina 150 p:ssä ennen ilmailualan kiireistä viikkoa Paris Air -näyttelyn alkaessa. Tämä hinta on muutaman pisteen alempi kuin vuoden tähän mennessä ollut korkein 159,90 p.

Paris Air Show -tilaukset

Tämän viikon suurin ilmailutarina on Paris Air Show. Tämä on iso tapahtuma, joka kokoaa yhteen ilmailualan suurimmat toimijat. Se on tärkeä tapahtuma, jossa lentoyhtiöt ja valmistajat tekevät suuria ilmoituksia.

Tällä viikolla on odotettavissa useita ilmoituksia. Esimerkiksi WIONin mukaan johtava intialainen yritys Indigo suunnittelee ennätysmäärän 500 lentokonetilauksen tekemistä Euroopan suurimman lentokonevalmistajan Airbusin kanssa.

Ilmoitus tulee muutama kuukausi sen jälkeen, kun Air India ilmoitti jättimäisen 470-tilauksen Boeingilta ja Airbusilta. Kaksi suurinta Saudi-Arabian lentoyhtiötä tilasi viime vuonna 121 konetta ja United Airlines yli 100 Boeing 787 -lentokonetta.

Paris Air Show on tärkeä osa Rolls-Royce Holdingsin kaltaisia yrityksiä mahdollisten tilausten vuoksi. Tuoreimmat tulokset osoittivat, että yrityksellä on yli 8,5 miljardin punnan arvosta tilauskanta. Se odottaa toimittavansa 400–500 moottoria, mikä on enemmän kuin viime vuonna toimittamat 355 moottoria.

Rolls-Royce Holdings uskoo, että sen liikevoitto on tänä vuonna 0,8–1 miljardi puntaa. Tämä on parannus vuoden 2022 652 miljoonasta punnasta. Sen vapaan kassavirran odotetaan hyppäävän 505 miljoonasta 0,6–0,8 miljardiin puntaa.

Analyytikot uskovat, että Rolls-Roycen osakekurssi on aliarvostettu. Barclaysin ja UBS:n osakkeet uskovat, että osakkeet nousevat 156 ja 200 p:iin. Samaan aikaan DCF-laskelma osoittaa, että osakkeen käypä arvo on 305p, mikä osoittaa, että osakkeen nousu on 50,5 %.

Rolls-Roycen osakekurssiennuste

TradingView’n RR-osakekaavio

Päiväkaavio näyttää, että RR-osakkeen hinta on ollut konsolidaatiovaiheessa viime kuukausina. Se on muodostanut kupin ja kädensijan kuvion, mikä on merkki nousevasta jatkosta. Varasto muodostaa nyt tämän kuvion kahvaosan.

Se on siirtynyt hieman yli 25 päivän ja 50 päivän liukuvan keskiarvon. Siksi on todennäköistä, että osakkeella on lopulta nousujohde, kun ostajat kohdistavat seuraavan vastuspisteen 200 p:iin, kuten kirjoitin täällä .