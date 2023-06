Nion osakekurssiennuste: vastatuuli ja myötätuuli edessä

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Nion (NYSE: NIO) osakekurssi on elpynyt tässä kuussa, vaikka yhtiö julkisti heikot taloudelliset tulokset. Aiemmin tässä kuussa 7,04 dollarin pohjalle laskettuaan osake on noussut yli 30 % lähes 10 dollariin. Osakkeet ovat noin 85 % alle vuoden 2021 korkeimman tason.

Onko Nio saavuttanut pohjan?

Nio on sähköauto yritys, jolla on vahva markkinaosuus Kiinan premium-markkinoilla. Tuoreimmat tulokset, joista kirjoitin täällä , osoittivat, että yhtiön liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 10,7 miljardia RMB, mikä on 7,7 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Liikevaihto laski 33,5 % edellisestä neljänneksestä.

Myös Nion marginaalit heikkenivät vuosineljänneksen aikana. Sen bruttokate oli 1,5 % ensimmäisellä vuosineljänneksellä, mikä on jyrkästi pienempi kuin edellisen vuosineljänneksen 3,9 %. Sen bruttokate oli 14,6 % vuoden 2022 samalla neljänneksellä. Nio selitti marginaalien jyrkän laskun tuotevalikoiman muutoksella ja akkukustannusten nousulla. Se nosti myös T&K-kustannuksiaan yli 74 %.

Niolla, kuten muillakin sähköajoneuvoyhtiöillä, on edessään merkittäviä vasta- ja myötätuulia. Hyvät asiat ensin. Akkukustannusten odotetaan laskevan tulevina kuukausina litiumin, koboltin ja nikkelin hintojen laskun ansiosta.

Vastatuuli on useita. Ensinnäkin Kiinan taloudella ei mene hyvin. Kuten kirjoitin täällä , Goldman Sachsin analyytikot alensivat maan BKT-ennustetta tälle vuodelle. He odottavat talouden kasvavan tänä vuonna vain 5,4 prosenttia. Tämä on tärkeää, koska Nio ansaitsee suurimman osan rahoistaan Kiinassa.

Toiseksi yritys kohtaa merkittävää kilpailua kansainvälisten ja kiinalaisten ajoneuvomerkkien, kuten Xpeng ja Li Auto, kanssa. Kolmanneksi on merkkejä siitä, että sen kasvuvauhti on hiipumassa, mikä selittää, miksi yritys päätti leikata kaikkien malliensa hintoja.

Nion osakekurssiennuste

Onko turvallista ostaa Nio ? Päivittäinen kaavio osoittaa, että Nion osakkeen kurssi oli tämän vuoden touko-kesäkuussa alimmillaan 7,25 dollarissa. Se muodosti kaksoispohjakuvion, joka on yleensä nouseva merkki. Osake on siirtynyt vihreällä näkyvän laskevan trendiviivan yläpuolelle.

Samaan aikaan osake on risteilyt yli 50 päivän ja 100 päivän liukuvan keskiarvon. Nämä kaksi ovat tekemässä nousevaa jakokuviota, kun taas oskillaattorit ovat ajautuneet ylöspäin. Siksi uskon tässä vaiheessa, että hyödyt ovat mahdollisia riskejä suuremmat. Sellaisenaan on todennäköistä, että osakkeet hyppäävät seuraavaan avainvastuspisteeseen 13,11 dollarissa (tammikuun huippu).