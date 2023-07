Global X Uranium ETF: URA on hyvä ostos, jos se ylittää tämän hinnan

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Uraanin hinnat menevät hyvin vuonna 2023 muiden hyödykkeiden perääntyessä. Tarkkaan seurattu Global X Uranium ETF (URA) on hypännyt yli 18 % tämän vuoden alimmalta tasoltaan. Se on päihittänyt uraanin spot-hinnan, joka on noussut yli 18 % tähän päivään mennessä.

Nouseva tapaus uraanille

Uraani on tärkeä hyödyke, jota käytetään laajalti useiden maiden, kuten Yhdysvaltojen, Ranskan, Venäjän, Intian ja Yhdistyneen kuningaskunnan, voimanlähteenä. Se on ydinvoiman tärkein hyödyke.

Suurimmat uraanin tuottajamaat ovat muun muassa Kazakstan, Namibia, Kanada, Australia, Uzbekistan ja Venäjä. Toisin kuin useimmat energiahyödykkeet, uraanin kysyntä on yleensä vakaata, koska ydinvoimalat tarjoavat perusvoimalaitoksia.

Analyytikot uskovat, että uraanin hinnat menevät tänä vuonna hyvin. Bank of America kirjoitti, että uraanin hinta voi nousta 75 dollariin puntaa lähivuosina. Keskimääräinen uraanin hintaennuste on, että se voi nousta 60 dollariin nykyisestä 50 dollarista.

Uraanin hinnan nousu johtuu pääasiassa meneillään olevasta siirtymisestä fossiilisista polttoaineista vihreään energiaan. Vaikka useimmat maat investoivat tuuli- ja aurinkoenergiaan, analyytikot uskovat, että ydinvoima on paljon luotettavampi.

Tämän seurauksena useat maat, mukaan lukien Yhdysvallat, ilmoittavat suunnitelmistaan lisätä ydinvoimainvestointeja. Tuore raportti osoitti, että lähes kaksi kolmasosaa kaikista 2,8 biljoonan dollarin energiainvestoinneista menee puhtaisiin lähteisiin, mukaan lukien ydinvoimaan. Maailmanlaajuiset investoinnit ydinvoimaan nousevat tänä vuonna 63 miljardiin dollariin vuoden 2022 10 miljardista dollarista, kuten kirjoitimme tässä artikkelissa.

Samaan aikaan uraanin tarjonnan ei odoteta kasvavan yhtä nopeasti. Ensinnäkin uraanikaivoksen käyttöönotto kestää useita vuosia. Sen sijaan liuskeöljykaivon poraaminen Yhdysvalloissa kestää muutaman kuukauden. Sellaisenaan analyytikot uskovat, että uraani siirtyy tarjontavajeeseen tulevina vuosina.

Global X Nuclear ETF on yksi parhaista tavoista sijoittaa ydinvoimaan. Sen nettovarallisuus on yli 1,57 miljardia dollaria ja kallis 0,69 prosentin kulusuhde. Sen lisäksi, että rahastolla on hallussaan uraania, se sijoittaa myös useisiin kaivosyhtiöihin.

URA ETF:n osakekurssiennuste

TradingView:n URA-kaavio

Päiväkaavio näyttää, että Global X Nuclear ETF -osake on liikkunut sivusuunnassa muutaman viime kuukauden aikana. Tämän seurauksena osakkeet leijuvat 25 päivän ja 50 päivän liukuvassa keskiarvossa, kun taas ATR (Average True Range) -indikaattori on jatkanut ajautumista alaspäin.

Tämänhetkinen hinta on myös viime vuoden marraskuun korkeimmillaan. Siksi uskon, että konsolidointivaihe jatkuu tulevina kuukausina.

Nouseva läpimurto vahvistuu, jos hinta liikkuu avainvastustason yläpuolelle 23,32 dollariin, joka on kesäkuun korkein taso. Jos näin tapahtuu, seuraava tavoite on 23,97 dollaria (korkein 22. syyskuuta). Tauko tämän tason yläpuolella johtaa enemmän nousuun pitkällä aikavälillä.