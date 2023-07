USD/RUB: Venäjän rupla voi tehdä 7 prosentin paluun pian

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Venäjän rupla on vaikeuksissa länsimaisten pakotteiden noustessa ja energian hintojen vetäytyessä. USD/RUB- valuuttakurssi on hypännyt viimeisen kuuden kuukauden aikana peräkkäin ja leijuu nyt lähellä korkeinta tasoa sitten viime vuoden maaliskuun 1. päivän. Se on noussut yli 74 prosenttia vuoden 2022 alimmalta tasolta.

Venäjän ja Ukrainan välinen sota jatkuu

USD/RUB-kurssi on toiminut hyvin, kun sijoittajat reagoivat meneillään olevaan Ukrainan sotaan. Ukraina teki tällä viikolla useita drone-iskuja Moskovaan sodan jatkuessa. Kuten odotettiin, Venäjä tuomitsi hyökkäykset unohtaen Ukrainalle aiheuttamansa vahingot. Drone-hyökkäykset Kiovassa ovat olleet yleisiä viime aikoina.

Näiden drone-hyökkäysten seuraukset ovat, että Ukrainan sota jatkuu lähitulevaisuudessa. Lisäksi viimeaikaiset maailmanjohtajien, mukaan lukien afrikkalaiset ja kiinalaiset, välittäjäyritykset ovat osuneet seinään.

USD/RUB-kurssi hyppäsi, kun sijoittajat reagoivat Venäjän keskuspankin viimeaikaisiin lausuntoihin. Heinäkuun kokouksessaan pankki päätti pitää korkonsa ennallaan 7,5 prosentissa, missä se on ollut useita kuukausia.

Se varoitti, että taloutta uhkaa kaksinkertainen häiriö, joka voi vaikuttaa sen elpymiseen. Ensinnäkin työntekijöistä on jatkuva pula sen jälkeen, kun monet ammattilaiset ovat lähteneet maasta. Toiseksi hallitus lisää lainaa tukeakseen sotaponnistelujaan.

Tuoreet tiedot osoittivat, että Venäjän budjettialijäämä kasvaa hyödykkeiden hintojen vetäytyessä. Tämän seurauksena hallitus ilmoitti suuresta satunnaisesta verosta alijäämän tukkimiseksi. Se toivoo, että uudet verot auttaisivat sitä keräämään yli 300 miljardia ruplaa sodan rahoittamiseen.

Positiivista on se, että energian hinnat ovat vakiintumassa, kun Brent-raakaöljyn kauppa käy 75 dollarissa ja maakaasu pomppii takaisin 2,76 dollariin. Kaasun hinta on noussut ~25 % viimeisen 30 päivän aikana.

USD/RUB tekninen analyysi

USD/RUB-kaavio

USD:n ja RUB:n välinen hinta on tehnyt mahtavan paluun viime kuukausina. Päiväkaaviossa pari on noussut 50 päivän ja 25 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolelle. Se on onnistunut kääntämään tärkeän vastustason 83,57:ssä tueksi.

Pari on myös noussut oranssilla näkyvän nousevan trendin yläpuolelle. Se on myös jumissa 38,2 % Fibonacci Retracement -tasolla. Siksi, vaikka yleinen trendi on nouseva, on todennäköistä, että pari testaa tuen uudelleen 83,57:ssä, ~7 % nykyisen tason alapuolella.

