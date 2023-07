Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Maissin hinta romahti rajusti, kun huoli tarjonnasta jatkui. Noustuaan kesäkuussa 6,83 dollariin maissin hinnat putosivat alimmilleen 5,20 dollariin, alimmalle tasolle yli kahteen vuoteen. Tämä lasku tarkoittaa, että maissi ja Teucrium corn ETF (CORN) ovat pudonneet yli 15 % tänä vuonna.

Maissin vankat tarvikkeet

Copy link to section

Maissin hinnat laskivat, kun sijoittajat valmistautuvat lisäämään maissitoimituksia tänä vuonna, mitä auttoi suotuisa sää keskeisissä maissa, kuten Yhdysvalloissa ja Brasiliassa.

Yhdysvaltain maatalousministeriön raportti kasvatti vuoden odotettua maissin viljelyalaa. Osasto odottaa, että maissin viljelyala on 94,1 miljoonaa, mikä on 2 miljoonaa eekkeriä enemmän kuin sen aikaisempi arvio. Jos säät suosivat, se tarkoittaa, että maan sato on viime vuosien korkein.

Myös suuren maatalousmaan Ukrainan tuotannon odotetaan kasvavan tänä vuonna. Vaikka Ukrainan sota jatkuu, varhaiset tiedot osoittavat, että monet maan maanviljelijät ovat istuttaneet tänä vuonna.

Brasiliassa on myös suotuisa sää, mikä voi johtaa tuotannon lisäämiseen. Ainoa suuri jäljessä oleva maa on Argentiina, yksi maailman suurimmista maatalousmaista. Argentiina käy läpi suurta talouskriisiä, joka on painanut sen valuutan ennätysalhaiselle tasolle.

Keskeinen riski maissille on El Nino -säätapahtuma. Tämän viikon muistiossa YK vahvisti, että El Nino oli jo alkanut. El Nino on säätapahtuma, joka johtaa paikoin merkittävästi korkeampiin sateisiin ja paikoin kuivaan säähän.

Maissin hintaennuste

Copy link to section

TradingView:n maissikaavio

Päiväkaaviota ajatellen näemme, että maissin hinnat ovat olleet vahvassa laskutrendissä viime kuukausina. Se on ylittänyt viime aikoina useita tärkeitä tasoja, mukaan lukien 5,81 dollaria (heinäkuu 2022 alin) ja 5,6324 dollaria (18. toukokuuta).

Maissi on siirtynyt kaikkien liukuvien keskiarvojen alapuolelle ja mustalla näkyvän laskevan kanavan alapuolelle. Siksi tässä vaiheessa hintoihin kohdistuu todennäköisesti paineita vielä jonkin aikaa. Lisää haittapuolia vahvistetaan, jos hinta liikkuu alle lokakuun alimman 5,1923 dollarin.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.