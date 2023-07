Royal Mail (IDS) -osakkeen kurssikehitys kohtaa vastatuulen

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

IDS:n (LON: IDS) osakekurssi jatkoi nousuaan, kun markkinat kannustivat viimeisintä ammattiliittojen äänestystä. Royal Mailin emoyhtiön osakkeet nousivat korkeimmilleen 244 p:iin, korkeimmalle tasolle sitten 10. toukokuuta. Kaiken kaikkiaan osake on noussut yli 27 % kesäkuun alimmalta tasolta.

Royal Mail on edelleen vaarassa

IDS-osakekurssi jatkoi merkittävää nousuaan, kun Royal Mailin työntekijät hyväksyivät muutama kuukausi sitten solmitun maksusopimuksen. Tämä on tärkeä siirto, joka tulee näkemään yhtiön lopun olevan suhteellisen vakaa viime kuukausien merkittävien epävarmuustekijöiden jälkeen.

Kuten täällä kirjoitin , sopimus on molemmille osapuolille edullinen. Työntekijät saavat 500 punnan kertakorvauksen ja 10 prosentin palkankorotuksen seuraavan kolmen vuoden aikana. IDS käyttää vähemmän rahaa verrattuna siihen, mitä työntekijät vaativat. He halusivat, että heidän palkankorotuksensa sidottaisiin inflaatioon.

Osana sopimusta työntekijät saavat myös myöhemmät toimitusajat ja uudet kausityöehdot. Tämän kaupan välitön vaikutus on, että yritys pienentää tappioita, koska työntekijät työskentelevät sopimuksensa mukaisesti.

Silti, kuten olen aiemmin kirjoittanut, suurin haaste Royal Mailin johdolle on se, että yritys on valtavasti ylimääräinen. Sillä on yli 115 000 työntekijää, mikä on huomattavasti enemmän kuin sen kokoisissa yrityksissä. Siksi tie kannattavuuteen on hieman kapea.

Toinen haaste on, että Royal Mailin avainliiketoiminta ei kasva yhtä nopeasti. Sen kirjekauppa hidastuu nopeasti. Pandemian huippunsa jälkeen sähköisen kaupankäynnin trendit ovat maltillistuneet. Siksi uskon, että nykyinen Royal Mailin osakekurssiralli on hieman venynyt.

IDS:n osakekurssiennuste

TradingView:n IDS-kaavio

Royal Mailin emoyhtiön osakkeet ovat nousseet viime kuukausina. Osake on noussut toukokuun 191,85 p:stä 245 p:iin. Se on ylittänyt 25 päivän ja 50 päivän liukuvan keskiarvon.

Osake on myös siirtynyt nousevan trendilinjan yläpuolelle, joka yhdistää tämän vuoden loka- ja huhtikuun alimmat tasot. Osakkeet ovat muutaman pisteen avainvastustason 255,7 p:n alapuolella, mikä on huhtikuun korkein piste.

Siksi epäilen, että osakkeiden on lähitulevaisuudessa vaikea nousta tämän tason yläpuolelle. Jos siirryt 240p:n tuen alapuolelle, se putoaa 200p:n avaintukeen.

