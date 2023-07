SPDR Gold Shares (GLD): Onko tämä kulta-ETF hyvä sijoitus?

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

SPDR Gold Shares (GLD) ETF on vetäytynyt äskettäin ennen tulevia Yhdysvaltain kuluttajainflaatiotietoja. GLD kävi tiistaina 180 dollarissa, noin 6,45 % alle tämän vuoden korkeimman tason. Vastaavasti kullan hinta on laskenut kaikkien aikojen korkeimmasta 2 082 dollarista.

Yhdysvaltain dollarin indeksi perääntyy

Copy link to section

SPDR Gold Shares on pörssilistattu rahasto (ETF), joka seuraa kullan kehitystä. Sen omaisuus on yli 56 miljardia dollaria ja sen kulusuhde on 0,40 %, mikä tekee siitä alan suurimman.

Kulta näkee yhdistelmän tekijöitä, jotka voivat nostaa sen paljon korkeammalle tulevina viikkoina. Ensinnäkin Yhdysvaltain dollariindeksi (DXY) on laskenut voimakkaasti viime aikoina. Kuten kirjoitin täällä , indeksi on pudonnut 101,40 dollariin, alimmalle tasolle sitten toukokuun. Jos trendi jatkuu, on todennäköistä, että se laskee alle 100 dollarin tulevina viikkoina. Kulalla on käänteinen suhde Yhdysvaltain dollariin.

Toiseksi kullan kysyntä on edelleen korkealla tasolla kaikkialla maailmassa. Maat, kuten Venäjä, Intia, Kazakstan ja Turkki, ovat kaikki ostaneet kultaa viime vuosina, kun epäluottamus Yhdysvaltain dollaria kohtaan kasvaa.

Analyytikot uskovat tämän trendin jatkuvan. Esimerkiksi Venäjä vahvisti äskettäin, että BRIC-maat suunnittelevat kultavakaista valuuttaa haastaakseen dollarin. Jos näin tapahtuu, voimme nähdä kullan kysyntää lisää, kun valuutta muotoutuu.

https://www.youtube.com/watch?v=J11Q-e1IZmc

Kolmanneksi toimitukset vaikuttavat kullan hintaan. Tosiasia on, että kultakaivosten tuottavuus on laskenut. Useimmissa maissa, kuten Etelä-Afrikassa, kaivosyhtiöiden on kaivettava syvemmälle metallin löytämiseksi. Kun kaivos vanhenee, tuotannon odotetaan laskevan vuosien mittaan.

Lähiaikoina kulta ja GLD ETF reagoivat lievästi viimeisimpiin Yhdysvaltain kuluttajainflaatiotietoihin. Ekonomistit odottavat tietojen osoittavan, että inflaatio hidastui jälleen kesäkuussa. Silti analyytikot uskovat, että Fed nostaa toisen koron myöhemmin tänä vuonna.

Onko GLD ETF hyvä sijoitus?

Copy link to section

Kulta on ollut hyvä sijoitus viime vuosikymmeninä. Se on noussut noin 35 dollarista 1970-luvulla lähes 2 000 dollariin nykyään.

Kulta on kuitenkin yleensä heikompi kuin laajemmilla markkinoilla vuosien mittaan. Esimerkiksi GLD ETF on noussut 42 % viimeisen vuosikymmenen aikana. Samaan aikaan Invesco QQQ ja SPDR S&P 500 Trust (SPY) nousivat 156 % ja 400 %.

Sama tapahtuu tänä vuonna. GLD on noussut alle 5 %, kun taas kaksi muuta ovat nousseet 15 % ja 38 %. Tämä alituotto selittää, miksi GLD on nähnyt ulosvirtauksia viimeisen kahden kuukauden aikana.

Siksi GLD:lle ja kullalle voidaan tehdä nouseva kotelo. Ensinnäkin kulta on menestynyt paremmin kuin Yhdysvaltain dollari vuosien ajan. Sinänsä sinun tulee sijoittaa kultaan ja GLD:hen vain hajauttamisen vuoksi, jolloin sen tulisi muodostaa vain pieni osa salkustasi.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.