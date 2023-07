Goldman Sachsin analyytikko nosti Brent-raakaöljyn ennustetta

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Brent- raakaöljyn hinta jatkoi nousuaan tällä viikolla, vaikka huoli maailmantaloudesta jatkui. Se hyppäsi korkeimmilleen 80,97 dollariin maanantaina, mikä on korkeampi kuin viime kuun alin 71,37 dollaria. West Texas Intermediate on myös noussut yli 76 dollariin.

Goldman Sachs on öljyn suhteen nousujohteinen

Brent ja West Texas Intermediate (WTI) ovat menestyneet hyvin viime viikkoina, kun huoli maailmantaloudesta jatkuu. Hyppy tapahtui maanantaina sen jälkeen, kun Kiina päätti toteuttaa joitain elvytystoimia.

Esimerkiksi Peking lupasi kohdella yksityisiä tahoja samalla tavalla kuin jättiläisiä valtionyhtiöitä. Se lupasi myös parantaa keskeisiä aloja, kuten immateriaalioikeuksia ja maaoikeuksia.

Analyytikot uskovat, että näillä toimenpiteillä on rajallinen vaikutus talouteen. Useimmat yritykset uskovatkin, että maan kasvu jää odotettua hitaammaksi. JP Morgan, Citi ja Morgan Stanley odottavat talouden kasvavan 5 prosenttia. Kaiken kaikkiaan talouden arvioidaan kasvavan tänä vuonna keskimäärin 5,1 prosenttia.

Kiinan BKT-lukujen kehitys on tärkeä raakaöljyn hinnan kannalta, koska se on maailman suurin kuluttaja.

Silti on merkkejä öljyn kysynnän kasvusta. Goldman Sachsin analyytikot uskovat lausunnossaan, että ala käy läpi alijäämää kysynnän kasvaessa. Daan Struyven sanoi lausunnossaan:

“Odotamme melko suuria alijäämiä toisella vuosipuoliskolla, ja alijäämä on lähes 2 miljoonaa tynnyriä päivässä kolmannella vuosineljänneksellä kysynnän saavuttaessa kaikkien aikojen ennätyksen. Odotamme Yhdysvaltojen raakaöljyn tarjonnan kasvun hidastuvan melko merkittävästi peräkkäiseen tahtiin, joka on vain 200 tynnyriä päivässä täältä.

Raakaöljyn hinta on noussut, kun Saudi-Arabia ja OPEC ovat ryhtyneet vähentämään toimituksia viime kuukausina. Aiemmin tässä kuussa kirjoitimme, että Saudi-Arabia ja Venäjä päättivät jatkaa leikkauksiaan jonkin aikaa.

Brent-raakaöljyn hintaennuste

Päiväkaavio näyttää, että Brent-raakaöljyn hinta on ollut nousevassa trendissä viime päivinä. Se on noussut hieman avainvastustason yläpuolelle 78,68 dollariin, joka on korkein kohta 5. kesäkuuta.

Brent on noussut 25 päivän ja 50 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolelle, kun taas MACD on hypännyt neutraalin pisteen yläpuolelle. Relative Strength Index (RSI) on siirtynyt hieman yliostetun tason alapuolelle.

Siksi on todennäköistä, että öljyn hinta laski 71,37 dollariin, jossa se muodosti kolminkertaisen pohjan kuvion. Jos näin tapahtuu, seuraava katsottava taso on 87,60 dollaria (12. huhtikuuta). Tämä hinta on muutaman pisteen korkeampi kuin Goldman Sachsin 80 dollarin tavoite.

