Hightower’s Link jakaa näkemyksensä S&P 500:sta Yhdysvaltain PCE-tietojen perusteella

S&P 500 on tänään nousussa sen jälkeen, kun Yhdysvaltain työtilastovirasto ilmoitti, että henkilökohtaisten kulutusmenojen perushintaindeksi nousi odotusten mukaisesti kesäkuussa.

Kuukauden aikana Fedin ensisijainen inflaatiomittari nousi viime kuussa 0,2 %.

Ilman ruokaa ja energiaa ydin-PCE nousi 4,1 % viime vuoteen verrattuna verrattuna Dow Jonesin arvioon 4,2 %. Hightowerin Stephanie Link toisti positiivisen kantansa osakkeisiin tänään:

Henkilökohtaiset tulot kasvoivat tänään 0,3 %, mikä on hieman arvioita pienempi. 0,5 prosentin menolisäys oli kuitenkin linjassa.

PCE nousi kesäkuussa 3,0 % vuositasolla – alhaisin lukema sitten maaliskuun 2021. Kuukauden aikana se hidastui edelleen 0,2 prosenttiin.

Huomaa, että myös Yhdysvaltain talous kasvoi odotettua paremmin 2,4 % toisella neljänneksellä. CNBC:n Squawk Boxissa linkki lisäsi:

44 % yrityksistä on raportoinut tähän mennessä, 80 % voittaa ja kasvattaa tulostaan noin 3,0 %. Se on paljon parempi kuin mitä ihmiset ajattelivat. Meillä on pitkä matka kuljettavana, mutta toistaiseksi kaikki on hyvin.