Shiba Memu (SHMU), tekoälyä käyttävä meemitoken, jota markkinoidaan sellaisena, joka tekee itselleen omaa markkinarakoansa. Meemitoken tulee oikeaan aikaan; kun tekoälyn kysyntä on korkea ja kasvaa entisestään. Mutta kukapa ei yhdistäisi sitä jo tuttuun meemikryptojen tarinaan? Nämä ovat tokeneja, jotka voivat nousta jopa 50-kertaisesti päivässä. Yhdistämällä tekoälyn ja lohkoketjun SHMU pyrkii toistamaan meemitarinan. Mutta toisin kuin edeltäjänsä, Shiba Memulla on enemmän ominaisuuksia. Se voi tehdä enemmän kuin ihminen. Ehkä tämä selittää nopeasti suosiota kerryttäneen ennakkomyynnin, joka on kerännyt tähän mennessä 1,28 miljoonaa dollaria.

Millä tavoin Shiba Memu on ainutlaatuinen?

Shiba Memu on kryptotoken, joka hyödyntää tekoälyä ja lohkoketjua luodakseen omavaraisen markkinoinnin voimanpesän. Sellaisenaan Shiba Memu voi kirjoittaa oman PR:nsä ja mainostaa itseään verkossa. Tekoälykyvyn ansiosta Shiba Memun odotetaan tekevän enemmän työtä kuin 100 markkinointitoimistoa yhteensä. Kuinka tämä on mahdollista?

Tiedämme jo tekoälyn voiman. Se osaa lukea, ennustaa ja auttaa ymmärtämään monimutkaisia ilmiöitä. Ajattele tätä: Kun nukut, väsyt tai paetat töistä, tekoäly toimii. Se ei väsy. Shiba Memu voi työskennellä muiden nukkuessa 24/7.

Tulevaisuudessa Shiba Memusta voi tulla älykkäämpi ja tehokkaampi, kun se oppii joka kerta. Se voi indeksoida verkosta parhaita markkinointiideoita, kuratoida niitä ja soveltaa niitä parantaakseen strategioitaan.

Onko Shiba Memu hyvä sijoitus?

Meemikryptot ovat eräitä suosituimmista, koska ne pystyvät nostattamaan arvoaan normaalia tapaa nopeammin. Meemeihin sijoittavat saavat suuren sadon näissä eksponentiaalisissa hinnankorotuksissa.

Tänä vuonna useimmat perinteiset meemitokenit, kuten Dogecoin ja Shiba Inu, ovat hillittyjä karhumarkkinoilla. Tämän seurauksena sijoittajat ovat kääntyneet uusien tulokkaiden puoleen, joilla on huomattavaa potentiaalia. Se on toiminut.

Myöhemmin tänä vuonna debytoineen PEPE:n kaltaiset tokenit nousivat tuhatlukuisia prosentteja. Varhaiset sijoittajat ovat saaneet suuren sadon, kun nämä hintamomentit alkavat tai alkavat.

Shiba Memu on merkittävä mahdollisuus token ainutlaatuisen AI-kulmansa vuoksi. Siksi sen potentiaali nyt ja tulevaisuudessa on vahva. Tässä sijoitustyössä token on ihanteellinen sijoittajille, jotka tarkastelevat meemi kryptovaluuttoja uudella käyttötapauksella.

Meemisijoitusten huolenaihe on varojen kyvyttömyys ylläpitää voittoa, koska ne ovat hypetyksen ajureja. Shiba Memu ei tarvitse hypeä saavuttaakseen tavoitteensa. Se voi tehdä tämän itsenäisesti ja tutkia lisää käyttötapauksia tekoälyn avulla. Tämä tarkoittaa, että sen arvo voi olla kestävä pitkällä aikavälillä.

Mutta myös kryptoon sijoittamisen ei tarvitse olla tylsää. Shiba Memun käyttäjät voivat olla vuorovaikutuksessa robotin tekoälyn kanssa, esittää sille kysymyksiä ja saada päivityksiä kuumista, trendikkäistä tai uudesta. Projektin kasvaessa myös käyttäjä hyötyy tiedonsaannista. Tämä on ratkaisevan tärkeää lohkoketjun, krypton ja tekoälyn maailman ymmärtämisessä.

Räjähtääkö Shiba Memu vuosina 2023/2024?

Shiba Memun ennakkomyynti kestää vain kahdeksan viikkoa, jonka kuluttua projektin kehitys alkaa.

Shiba Memu alkaa kuitenkin listautua keskitetyille pörsseille vuoden 2024 kolmannella neljänneksellä. Sieltä on odotettavissa valtavia hintamuutoksia. Meemitokenien hintaliikkeiden historian perusteella voidaan odottaa 10-kertaista tai jopa 50-kertaista nousua.

Pitäisikö sinun ostaa Shiba Memu tällä viikolla?

Shiba Memun ystäville ostaminen tänään on parempi kuin huomenna. Tokenin hinta nousee joka päivä klo 18 GMT. Joten jokaista kuluvaa päivää kohden sijoittajat maksavat korkeamman hinnan saadakseen rahakkeet ennakkomyynnissä.

Tokenin arvo on 0,0244 dollaria ennakkomyynnin päättyessä. Tämä on kaksinkertainen hinta sen nykyiseen 0,011125 dollarin arvoon, kun ennakkomyynti alkaa. Ostaminen nyt onkin ainutlaatuinen mahdollisuus hankkia token ennen kuin sen arvo taas nousee.

