USD/THB: Thaimaan bahti horjuu, kun Bank of Thailand toimittaa viimeisen nousun

USD/THB -kurssi vetäytyi hieman keskiviikkona, kun sijoittajat reagoivat Thaimaan keskuspankin viimeisimpään korkopäätökseen. Pari vetäytyi alimmalle tasolle 34,25, muutaman pisteen alle maanantain korkeimman 34,42:n.

Thaimaan koronnosto

Thaimaan keskuspankki päätti kokouksensa keskiviikkona ja päätti nostaa korkoja 25 peruspisteellä. Se nosti korkoja 2,0 prosentista 2,25 prosenttiin talouden elpymisen jatkuessa. Keskuspankki sanoi lausunnossaan, että inflaatio jatkoi laskuaan ja lähestyy pankin tavoitealuetta.

Tuoreimmat talousluvut osoittivat, että maan kuluttajahintaindeksi (CPI) putosi kesäkuussa 2,96 prosenttiin, mikä on alimmalle tasolle yli 20 kuukauteen. Maa leikkasi myös koko vuoden inflaatioennusteensa 1–2 prosenttiin, kun se oli 1,7–2,7 prosenttia.

Thaimaan keskuspankki varoitti lausunnossaan, että maan talous on hidastumassa sisäisen ja ulkoisen kysynnän hidastuessa. Pankki kuitenkin odottaa talouden elpyvän vähitellen matkailun ja yksityisen kulutuksen ansiosta. Lausunnossa lisättiin :

“Inflaation kiihtymisen riskit johtuvat elintarvikkeiden korkeammista hinnoista keskellä vakavampaa El Nino -jaksoa, joka voi nopeuttaa kustannusten siirtymistä jatkuvan talouskasvun yhteydessä.”

Useimmat analyytikot uskovat, että Bank of Thai on nyt lopettanut korkojen nostamisen. Näihin analyytikoihin kuuluvat HSBC:n ja OCBC:n analyytikot.

USD/THB-pari vetäytyi myös Fitch Ratingsin päätöksen jälkeen leikata Amerikan luottoluokitusta, kuten kirjoitin täällä . Virasto varoitti lausunnossaan, että Amerikan valtionvelka ja alijäämät ovat karkaamassa käsistä. Se näkee budjettialijäämän kasvavan 6,5 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuonna 2025.

Kaiken kaikkiaan arviot osoittavat, että Amerikan velka nousee yli 50 biljoonaan dollariin lähivuosina. Se on valtava määrä maalle, joka tuo alle 5 biljoonaa dollaria liittovaltion verotuloja vuosittain.

USD/THB tekninen analyysi

USDTHB-kaavio TradingView’lta

Yhdysvaltain dollarin ja Thaimaan bahtin välinen kurssi on liikkunut sivusuunnassa muutaman viime päivän aikana. Päiväkaaviossa pari leijuu hieman nousevan trendilinjan yläpuolella, joka yhdistää alimmat tasot sitten tämän vuoden tammikuun.

Samaan aikaan pari on liikkunut hieman alle 25 päivän ja 50 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon. Lisäksi MACD on pudonnut neutraalin pisteen alapuolelle, kun taas hinta on alle tärkeän vastuksen 35,38:ssa, joka on maaliskuun korkein piste.

Siksi USD/THB-parin näkymät ovat toistaiseksi neutraalit. Ensimmäinen skenaario on, että se murtuu nousevan trendiviivan alapuolelle ja siirtyy 34:ään. Vaihtoehtoisessa skenaariossa pari pomppii takaisin ja testaa vastuspisteen uudelleen kohdassa 35,38.

