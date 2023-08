3 jalometallikaivososaketta houkuttelevalla FCF-tuotolla ostettavaksi elokuussa

Jos viime viikolla rahoitusmarkkinaosapuolet keskittyivät Yhdysvalloissa julkaistuun työllisyysraporttiin, niin tällä viikolla on kyse inflaatiosta. Torstaina on odotettavissa Yhdysvaltain inflaatiotiedot, ja jälleen kerran volatiliteetti pysyy vaimeana raportin julkaisuun saakka.

Inflaatiorintamalla on edistytty. Vaikka inflaatio on edelleen Fedin 2 prosentin tavoitteen yläpuolella, se on laskenut neljän vuosikymmenen korkealta tasolta.

Se on kuitenkin kaukana 2 %:n tasosta ja torstaina sen odotetaan näyttävän tavaroiden ja palveluiden hintojen nousseen 3,3 % vuotta aiemmasta. Näin ollen sijoittajilla, jotka haluavat suojata salkkunsa inflaatiolta, on mahdollisuus ostaa kultaa ja muita jalometalleja, jotka ovat historiallisesti menestyneet hyvin inflaatioympäristössä.

Toinen vaihtoehto altistua kullalle ja muille jalometalleille on omistaa metallikaivososakkeita. Yksi kriteeri houkuttelevien osakkeiden löytämiseksi on tarkastella vapaan kassavirran (FCF) tuottoa.

Vapaa kassavirta on sitä, mitä jää jäljelle, kun yritys on kattanut kaikki toiminta- ja pääomakulut. Se on kannattavuuden indikaattori; Yksinkertaisemmin se näyttää rahaa, joka on jaettava sijoittajille.

Vapaan kassavirran tuotto lasketaan jakamalla osakekohtainen vapaa kassavirta osakkeen senhetkisellä hinnalla ja esittämällä tulos prosentteina. Luonnollisesti mitä korkeampi tuotto, sitä parempi, joten tässä on kolme jalometallikaivososaketta ostettaviksi, koska niillä on houkutteleva vapaa kassavirta:

Resolute Mining (RMGGF:PKC)

Dundee Precious Metals (DPMLF:PKC)

Emerald Resources (EOGSF:PKC)

Resolute Mining

Copy link to section

Resolute Mining on australialais-afrikkalainen kullankaivosyhtiö. Sen osakkeet on listattu Australian ja Lontoon pörssissä, ja niillä voidaan käydä kauppaa myös Yhdysvalloissa OTC-markkinoilla.

Vapaan kassavirran tuotto on 13,6 % ja osakekurssi +81,44 % YTD. Kultakaivosten tutkijana ja ylläpitäjänä se tuotti 651 miljoonan dollarin tuloja vuonna 2022 ja 161 dollarin liiketoiminnan kassavirtaa.

Save

Dundee Precious Metals

Copy link to section

Dundee Precious Metals on kanadalainen kaivosyhtiö. Osakekurssi nousi 37,07 % YTD:stä ja vapaan kassavirran 9,4 %:n tuotto kuvastaa tervettä taloudellista asemaa.

Osake on listattu Kanadassa ja Saksassa, ja sillä voidaan käydä kauppaa myös Yhdysvalloissa OTC-markkinoilla.

Emerald Resources

Copy link to section

Emerald Resources on australialainen yritys, joka tutkii ja kehittää kultaprojekteja. Vapaan kassavirran 7,8 %:n tuotto on houkutteleva, varsinkin kun otetaan huomioon, että osakekurssi on noussut +484 % viimeisen viiden vuoden aikana.

Save

Save