IWG:n osakekurssi muodostaa nousevan kuvion WeWorkin ongelmien kasvaessa

IWG:n (LON: IWG) osakekurssi pysyi tiukassa vaihteluvälissä yhtiön julkistettuaan vahvat taloudelliset tulokset. Osake oli tiistaina 151 p:ssä, jossa se on pysynyt viime päivinä. Tämä hinta on noin 17 % kesäkuun alimman tason yläpuolella.

Regus ja WeWork eroavat toisistaan

IWG julkaisi rohkaisevan taloudellisen tuloksen tiistaina. Yhtiö kertoi lausunnossaan, että sen liikevaihto nousi ennätykselliseen 1,67 miljardiin puntaa vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana. Sen EBITDA hyppäsi 48 prosenttia 198 miljoonaan puntaa. Samaan aikaan yrityksen kassavirta hyppäsi 162 miljoonaan puntaa, kun taas sen nettovelka laski 54 miljoonaa puntaa.

Lisäksi Workan, hybridityöskentelyalustan, liikevaihto kasvoi 32 prosenttia 153 miljoonaan puntaa. Tästä suorituskyvystä huolimatta yhtiö varoitti, että se kohtaa merkittäviä valuuttamarkkinoiden vastatuulen ja haastavan taloudellisen ja kilpailullisen ympäristön.

IWG:n suurin kilpailija on WeWork, yritys, jonka arvo oli aikoinaan yli 45 miljardia dollaria. Tiistaina WeWork kertoi, että sen liikevaihto nousi 844 miljoonaan dollariin toisella vuosineljänneksellä, kun taas sen nettotappio nousi 397 miljoonaan dollariin.

Mikä tärkeintä, WeWork varoitti, että sen liiketoiminta käy läpi haastavaa ajanjaksoa. Sellaisenaan johto sanoi, että yritys voi lopettaa toimintansa seuraavien kuukausien aikana. Lausunnossa sanottiin :

“Yhtiön tappioiden ja ennakoitujen kassatarpeiden sekä lisääntyneen jäsenvaihtuvuuden ja nykyisen likviditeettitason vuoksi on olemassa merkittäviä epäilyksiä Yhtiön kyvystä jatkaa toimintaansa.”

Tämän seurauksena WeWorkin osakekurssi putosi yli 24 % pitkien tuntien aikana, jolloin sen markkina-arvo on vain 150 miljoonaa dollaria.

Kuten tänne kirjoitin muutama kuukausi sitten WeWorkin romahtamisesta voi olla marginaalista hyötyä IWG:lle. Näin tapahtuu, kun WeWorkin tiloja käyttävät yritykset siirtyvät käyttämään IWG:n brändejä, kuten Regus, Spaces ja Signature.

IWG on hieman erilainen kuin WeWork siinä mielessä, että se käyttää resurssien kevyttä liiketoimintamallia. Tässä yritys tekee yhteistyötä vuokranantajien kanssa tarjotakseen tilojaan. Se käyttää myös franchising-mallia, jonka avulla se voi ansaita maksuja ilman suuria investointeja. Tämän seurauksena yhtiö allekirjoitti vuoden ensimmäisellä puoliskolla enemmän sopimuksia kuin vuonna 2022.

IWG:n osakekurssiennuste

IWG:n osakekurssi on ollut konsolidaatiovaiheessa viime päivinä. Neljän tunnin kaaviossa suhteellinen voimaindeksi (RSI) on siirtynyt neutraalipisteeseen, kun taas osakkeet ovat hieman 25 jakson liukuvan keskiarvon yläpuolella.

Mikä tärkeintä, varastossa on käännetty pään ja hartioiden kuvio. Hintatoimien analyysissä tämä on yksi markkinoiden parhaista käänteiskuvioista. Varasto on nyt tämän kuvion pääntietä pitkin. Siksi on todennäköistä, että osakkeet pomppaavat takaisin, kun ostajat kohdistavat avainvastuspisteeseen 175,2 p, korkein piste 14. huhtikuuta.

