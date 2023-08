Bitcoin-korrelaatio S&P 500:n laskuun, mutta on edelleen korkea

Kryptoalalla on viime aikoina ollut jonkin verran kattavuutta Bitcoinin ja osakemarkkinoiden aina kiehtovaan suhteeseen.

Nimittäin se, että parin välinen korrelaatio on uppoamassa nopeasti, sukeltaen tiukasti negatiiviselle alueelle viime viikkoina. Tämä herättää silmiä, koska monien mielestä Bitcoinin potentiaali toteutuu vasta, kun se lopulta irtoaa riskiomaisuudesta. Olisi kuitenkin harhaanjohtavaa tehdä johtopäätöksiä äskettäisestä hintatoimesta, että tämä irrottautuminen tuotannosta on nyt käynnissä.

Ennen kuin käsittelemme syytä, arvioimme ensin korrelaatiota 30 päivän rullaavalla pohjalla, mikä osoittaa viimeisten viikkojen laskun:

Loitottamalla viimeisten kahdeksantoista kuukauden aikahorisonttia, joka osuu suunnilleen samaan aikaan kuin talouden siirtyminen tiukkaan rahapoliittiseen ympäristöön – ja siten riskivarojen vetäytymiseen – havaitsemme, että korrelaatio oli nykytasoa alhaisempi vain kahdesti.

Ensimmäinen kerta, kun suhteen katkeaa, oli FTX:n romahdus, joka sai kryptomarkkinat romahtamaan samaan aikaan, kun osakemarkkinat hyppäsivät odotusten alapuolelle laskeutuneiden inflaatiolukemien takaa, mikä sai aikaan uudelleenkalibroinnin markkinoiden näkemysten suhteen. kuinka korkealle korot nousevat.

Toinen kerta oli kesäkuun puolivälissä, kun meillä oli joukko krypto-spesifisiä tapahtumia nopeasti peräkkäin: SEC haastoi Binancen, sitten Coinbasen ja sitten joukko spot-ETF-sovelluksia.

Miksi kaaviot voivat olla harhaanjohtavia

Joten tämä kaikki näyttää positiiviselta, eikö? Joskus kaaviot voivat olla harhaanjohtavia. Ensimmäinen asia, joka on huomautettava, on, että edellä mainitut korrelaatiokertoimet lasketaan liukuvalla 30 päivän ikkunalla. Jos laajennamme tätä 90 päivään, kuva muuttuu. On selvää, että suuremmalla otoksella mittarin volatiliteetti pienenee, mutta se antaa myös enemmän perspektiiviä kuin 30 päivää. Katso mitä se kertoo:

Vaimennus on paljon vaatimattomampaa. Tästä huolimatta se osoittaa edelleen, että yleisesti ottaen trendi on kääntynyt alaspäin viime lokakuusta lähtien (jälleen, jos jätämme huomiotta FTX-musta joutsenen). Muuten, tämä tapahtui suunnilleen samaan aikaan, kun markkinat saavuttivat pohjan kautta linjan, ja tunnelma oli kaikkien aikojen alhaalla. Sittemmin inflaatio on laantunut ja mahdollisuudet koettelevaan taantumaan ovat pienentyneet (vaikka taistelu ei ole vielä ohi).

Mutta vaikka Bitcoinin ja osakemarkkinoiden välisessä lockstep-suhteessa on nähty jonkin verran löystymistä, on tärkeää todeta, että se on edelleen erittäin korkea. Lisäksi tässä kappaleessa lasketut ja käsitellyt korrelaatiokertoimet kaikki vertaavat Bitcoinia S&P 500:aan. Kun piirretään sen suhdetta teknisesti raskaampaan Nasdaqiin, korrelaatio on jälleen korkeampi.

Katsotaanpa vielä yhtä kaaviota, jotta voimme päätellä, kuinka saman tilaston eri näkökulmia voidaan hyödyntää tarinoiden rakentamiseen. Sen sijaan, että esittäisimme 30 päivää tai 90 päivää, katsomme tällä kertaa liukuvaa 60 päivän ikkunaa:

Tämä osoittaa päinvastaista – tuo korrelaatio kasvaa. Ikään kuin se olisi edelleen epäselvä, se kertoo meille vahvasti, kuinka varovaisia meidän tulee olla arvioidessaan liikkeitä täällä. Netistä haettaessa ja tutkimusuutiskirjeitä ja analyytikoiden töitä selattaessa 30 päivän, 60 päivän ja 90 päivän välillä valittujen näyteikkunoiden hajautus on laaja, eikä kunkin esittämiä erilaisia johtopäätöksiä usein mainita.

Yksi hieno analogia siitä, kuinka tärkeä ikkuna voi olla, on inflaatiota tarkasteltaessa. Olemme nähneet, että inflaatio putoaa 3 prosenttiin viime kuun lukemasta, mutta tämä on kuitenkin vuositasolla ja merkitsee 3 prosentin kasvua viime vuoden kasvun lisäksi. Kahdentoista kuukauden ikkunassa näemme viime vuoden kuumia lukemia putoavan, mikä kiihdyttää otsikkonumeron laskua.

Epäilemättä inflaatio laskee nopeasti, mutta vaikutusta pahentavat viime vuonna tähän aikaan laskeneet huippulukemat, jotka putosivat takapäähän. Tämä on samanlainen kuin mitä tapahtuu, kun katkaisemme korrelaatioikkunamme 30 päivän tai 60 päivän kohdalla, jos näytteiden reunalla oli tavalla tai toisella erityisen voimakkaita lukemia.

Oppitunti

Niin polarisoivalla toimialalla kuin kryptovaluutta voi olla, kehystys ja muut harhaan liittyvät ongelmat ovat tärkeä opetus. Tämä on vain yksi esimerkki, mutta usein kaavioita ja näkemyksiä jaetaan tietojen perusteella, joita on tietoisesti tai ei, manipuloitu vahvistamaan ihmisten ennakkokäsityksiä.

Katso tämä tunnetun kryptohärän Pompin twiitti, joka kehottaa S&P 500:aa siitä, että se on tuottanut vain alle 1000 % viimeisen 30 vuoden aikana. Ongelma? Osingot on jätetty pois S&P 500:sta, mikä tekee vertailusta lopulta hyödyttömän, varsinkin kolmen vuosikymmenen aikahorisontissa (viitaukseksi, osingot mukaan lukien, tuotto tällä ajanjaksolla on 1700 %).

If you held the S&P 500 index via $SPY since January 1993, you are still under 1,000% return as of today.



That is 30+ years 🤯 pic.twitter.com/8zEBthaRl0 — Pomp 🌪 (@APompliano) July 23, 2023

Yleinen online-kanta on, että Bitcoinin rakkaus tarkoittaa myös sitä, että on katsottava alas mitä tahansa muuta omaisuutta tai kieltäydyttävä edes keskustelemasta Bitcoinin havaituista puutteista tai haitoista on outo.

Yleensä nämä ennakkoluulot eivät ole haitallisia. Tieto leviää nopeasti tänä digitaaliaikana, ja teollisuuden ollessa niin syntymässä oleva ja arvoituksellinen kuin krypto-ala on edelleen, kaikki yrittävät selvittää sen edetessämme.

Mutta palatakseni käsillä olevaan asiaan, korrelaatioon, ehkä helpoin kaikista on piirtää Bitcoinin tuotto suhteessa osakemarkkinoiden tuottoon tämän syklin alusta lähtien (jos voimme karkeasti julistaa vuoden 2022 alun tämän korkean inflaation uusi paradigma). Mitä alla oleva kaavio kertoo?

Toki suhde on tiivis. Ja epäilemättä viimeisen kuukauden aikana näytämme saavan jonkin verran eroa – vaikka Bitcoin onkin ollut verrattain huonompi. Se voi olla sääntelyyn perustuva huoli tai joukko muita tekijöitä.

Asian ydin on tämä: kysymys siitä, eroaako Bitcoin riskivaroista vai milloin, on yksi suurimmista ja keskeisimmistä, jotka hallitsevat paitsi Bitcoinia itseään myös koko avaruutta. Tästä käytävä keskustelu jatkuu edelleen, ja se on edelleen yksi alan kiehtovimmista analysoitavista näkökohdista.

Kuitenkin, kun tarkastellaan tämän päivän hintojen liikkeitä, vaikka jonkin verran löystymistä on saattanut tapahtua markkinoiden siirtyessä ennakoimaan viimeisten kahdeksantoista kuukauden säälimättömien koronnostojen mahdollista pysähtymistä, Bitcoin korreloi tällä hetkellä vahvasti osakemarkkinoiden ja riskivarojen kanssa. Ainakin tänä päivänä se pitää paikkansa.

