USD/INR ennuste ennen RBI:n päätöstä, Yhdysvaltain inflaatiotiedot

USD/INR- valuuttakurssi leijuu lähellä korkeinta tasoa sitten toukokuun ennen Intian keskuspankin (RBI) päätöstä ja Yhdysvaltain kuluttajainflaatiotietoja. Se kävi 82:ssa, mikä oli yli 1,4 % tämän kuun alimman tason yläpuolella.

RBI:n päätös edessä

USD/INR-parilla on kaksi keskeistä katalysaattoria torstaina. Ensinnäkin Intian keskuspankki toimittaa elokuun päätöksensä ja antaa ohjeita tulevasta. Reutersin kyselyyn vastanneet taloustieteilijät odottavat, että pankki jättää koron ennallaan 6,50 prosenttiin ja kassavarantosuhteen 4,50 prosenttiin.

Jos näin tapahtuu, se on neljäs peräkkäinen kokous, jossa pankki ei ole tehnyt mitään. Pankki aloitti korkojen noston viime vuoden elokuussa, kun se nosti ne 4,40 prosenttiin taistellakseen kohonnutta inflaatiota vastaan.

Päätös tulee aikaan, jolloin Intian inflaatio hiipii jälleen. Reutersin tekemä kysely osoitti, että yleisinflaatio hyppäsi RBI:n 6 prosentin ylätoleranssin yläpuolelle. HSBC:n inflaatio laskee 5 prosenttiin vuonna 2024.

Analyytikot eivät odota koronlaskuja tänä vuonna, vaikka Intian hidastumisesta ilmaantui merkkejä. Sen sijaan ekonomistit odottavat, että RBI alkaa leikkaamaan korkoja vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä.

Yhdysvaltain inflaatiotiedot edessä

Seuraava tärkeä USD/INR-katalysaattori, jota seurataan, ovat viimeisimmät Yhdysvaltain kuluttajahintaindeksin (CPI) tiedot. Ekonomistit uskovat, että inflaatio kallistui ylöspäin heinäkuussa. Odotukset ovat nimenomaan, että kuluttajahintaindeksi nousi kesäkuun 3,0 prosentista heinäkuun 3,3 prosenttiin.

Perusinflaation odotetaan nousevan 4,8 prosenttiin, mikä on pieni nousu heinäkuun 4,7 prosentista. Jos näin on, se tarkoittaa, että USA:n inflaatio on edelleen itsepintaisen korkea, mikä osoittaa, että Fedillä on tilaa lisäkorotuksiin.

CME:n keräämät tiedot osoittavat, että Fedin todennäköisyys jättää korot 5,25 ja 5,50 prosentin välille syyskuussa 86,50 prosentin todennäköisyydellä. Toinen 0,25 prosentin nousu todennäköisesti tulee, jos inflaatio pysyy korkeana.

USD/INR ennuste

USD/INR-valuuttakurssi on ollut vahvassa nousutrendissä viime viikkoina. Tämän seurauksena pari on pysynyt kaikkien liukuvien keskiarvojen yläpuolella. Nykyinen hinta 82,80 oli korkein taso 6. heinäkuuta. Samaan aikaan MACD on muodostanut laskevan poikkeamakuvion.

Siksi, kuten täällä kirjoitin Viime viikolla USD:n ja INR:n välisen vaihtokurssin näkymät ovat toistaiseksi neutraalit. Intian rupian heikkous vahvistuu, jos se ylittää avainvastustason 82,92:ssa, korkeimmalla pisteellä 8. elokuuta. Vaihtoehtoinen skenaario on, että pari laskee ja testaa tuen uudelleen kohdassa 82.60.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.