Shanghai Composite -indeksin myynti jatkui tällä viikolla, kun huoli Kiinan taloudesta jatkui. Se putosi torstaina alimmilleen 3 120 juaniin, alimmalle tasolle sitten tämän vuoden tammikuun. Kuten Hang Seng, indeksi on menestynyt heikommin maailmanlaajuisista vertailuistaan, kuten Nasdaq 100:sta ja S&P 500:sta.

Kiinan talousongelmat

Shanghai Composite on indeksi, joka seuraa Manner-Kiinan suurimpia yrityksiä. Suurin osa sen muodostavista yrityksistä on rahoitus- ja teollisuussektorilla. Niihin kuuluvat muun muassa ICBC, PetroChina, Agricultural Bank of China ja China Construction Bank.

Shanghai-indeksi on jäänyt jälkeen laajemmista markkinoista kahdesta syystä. Ensinnäkin Kiinan ja Yhdysvaltojen välinen kylmä sota on vetänyt enemmän sijoittajia pois Kiinan markkinoilta. Blackrockin, Vanguardin ja State Streetin grillausjohtajista puhutaan jopa heidän sijoituksistaan Kiinaan.

Toiseksi sijoittajat ovat huolissaan Kiinan talouden hidastumisesta. Kuten kirjoitin täällä , Kiinan taloustiedot eivät vastanneet odotuksia, mikä pakotti Barclaysin ja JP Morganin kaltaiset pankit alentamaan vuosiennustettaan. Teollisuustuotanto ja käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat odotettua hitaammin.

Analyytikot uskovat, että tilanne on itse asiassa huonompi kuin mitä viralliset tilastot sanovat. He mainitsevat esimerkiksi raakaöljyn ja kuparin kaltaisten hyödykkeiden suorituskyvyn. Myös varustamoiden, kuten Maersk ja ZIM Integrated, tilastot osoittavat, että maailmanlaajuinen kysyntä on hiipumassa.

Suurin ongelma on kuitenkin maan kiinteistösektori, jonka osuus bruttokansantuotteesta on neljännes. Country Garden, johtava kehittäjä, jolla on lähes 200 miljardin dollarin velat, on jättänyt maksamatta. Yhtiö varoitti torstaina antamassaan lausunnossa epävarmuustekijöistä sen kyvyssä maksaa juan- ja dollarilainansa.

Samoin varjopankki Zhongrong jäi maksamatta tällä viikolla. Muita yrityksiä, jotka ovat jääneet maksamatta viime aikoina, ovat Kaisen, Sunac, Fantasia ja KWG GROUP. Siksi alalla ollaan huolissaan tartunnasta.

Shanghai Composite -indeksiennuste

Päiväkaavion mukaan Shanghai-indeksi on ollut viime kuukausina vahvassa laskutrendissä. Se on ylittänyt tärkeän tuen 3 145:ssä, alimmalla tasolla 26. kesäkuuta.

Samaan aikaan osakkeet ovat pudonneet alle 50 päivän ja 25 päivän liukuvan keskiarvon, mikä osoittaa, että karhut hallitsevat. Indeksi on myös pudonnut alle 50 % Fibonacci Retracement -tason.

Siksi Shanghai-indeksin näkymät ovat laskevat, ja seuraava taso on 3000.

