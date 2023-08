Mitä Sound Money -indeksi voi opettaa meille Yhdysvaltain osavaltioista ja jalometalleista?

Aiemmassa artikkelissa keskustelin valuutan ja rahan eroista.

Tavallisissa talousteksteissä korostetaan yleensä kolme rahan keskeistä ominaisuutta – laskentayksikkö, vaihtoväline ja arvon säilyttäjä.

Terveen rahan kannattajien mukaan valuutalta puuttuu yksi näistä ominaisuuksista – arvon säilyttäjä.

Vaikka perinteisen terveen rahan, eli kultastandardin, etujen ja haittojen puolesta on paljon argumentteja vallitsevaan dollaristandardiin verrattuna, dollarin maine arvon säilyttäjänä on saanut iskun tänä korkean inflaation ja uskomattoman epätasapainoisen julkisen talouden aikakaudella. politiikkaa.

Ei siitä kauan sitten, itse asiassa vielä vuonna 2021, valtiovarainministeri Janet Yellen väitti, että inflaatio oli ohimenevää.

Lukijat saattavat myös muistaa, että Yellen odotti inflaation nousevan 3 prosenttiin vuoden 2021 loppuun mennessä, kun taas kuluttajahintaindeksi päätyi 6,8 prosenttiin vuotta aiemmasta ja nousi kesäkuussa 2022 9,1 prosenttiin.

Joulukuussa 2021 ydinpääoma saavutti 4,7 % vuotta aiemmasta, ennen kuin se oli huippuluokkaa 5,3 % vuotta aiemmasta maaliskuussa 2021.

Core PCE on ollut paljon tahmeampi, ja se on itsepäisesti saavuttanut yli 4 % vuotta aiemmasta.

Taloudellinen arviointi ei ole helppo tehtävä edes johtaville päättäjille.

Kenelläkään ei ole kristallipalloa, mutta erittäin alhaisten korkojen ja helpon rahan politiikan aikakauden jälkeen, joka hallitsi globaalia taloutta GFC:n jälkeen, taivaan korkea inflaatio ei ollut yllätys monille terveen rahan kannattajille.

Koska laajalle levinneitä ja kohdennettuja verotukijärjestelmiä ja palkkasuojamekanismeja on paljon, Yhdysvaltain viranomaisten taloudelliset toimet pandemian keskellä nostivat vahingossa inflaatiota neljään vuosikymmeneen.

Tässä skenaariossa valuutanhaltijoilla (mukaan lukien Yhdysvaltain osavaltiot) ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin seurata omistustensa ostovoiman heikkenemistä.

Vaikka Yhdysvaltain talous ja rahoitusjärjestelmä ovat osoittaneet huomattavaa joustavuutta haukkamaisen politiikan edessä, huono uutinen on, että monet taloustieteilijät eivät usko, että olemme vielä pois inflaatiometsistä.

Euro Pacific Capitalin toimitusjohtaja ja globaali päästrategi Peter Schiff näkee merkittäviä nousevia paineita kuluttajahintaindeksiin ennen vuoden loppua.

Kulta ja hopea kunnollisena rahana

Copy link to section

Toisessa päässä kultaa ja hopeaa on pidetty pitkään todella terveenä rahana, sillä ne ovat säilyttäneet ostovoimansa tuhansien vuosien ajan.

Tämä on aivan toisin kuin nykyaikaiset paperivaravaluutat, jotka, kuten mainitsin aikaisemmassa Invezz- kappaleessa, “tulivat, valloittivat ja (on) sitten siirtyneet”.

Toisin sanoen niiden arvovarasto haihtui poliittisten päättäjien tahattomien ylilyöntien tai taloudellisen kontekstin radikaalien muutosten vuoksi.

Tapahtuuko sama lopulta Yhdysvaltain dollarille?

Historia sanoisi, että se väistämättä tekisi, kun taas rahapoliittiset päättäjät eivät välttämättä ole auttaneet sen asiaa.

Kulta ja hopea sivuuttavat vaaroja, jotka liittyvät legitimiteettinsä saamiseen tietyn valtion tai instituution hyvästä tahdosta, ja ovat osoittaneet kestävyytensä ollessaan vapaiden markkinoiden kestävä valinta.

Näin ollen nämä jalometallit ovat ainoa terve raha, tai ainakin “järkein” raha, jonka tiedämme.

Valtiot vaativat järkevää rahaa

Copy link to section

Seuraavassa on ote yllä mainitusta artikkelista,

Ensinnäkin inflaatio tuhoaa edelleen kotitalouksien budjetteja ja uhkaa välttämättömien tavaroiden, kuten polttoaineen ja ruoan, saatavuutta. Toiseksi, tämän vuoden heinäkuussa Yhdysvaltain hallituksen odotetaan ottavan käyttöön Central Bank Digital Currency (CBDC) -valuuttansa. Ottaen huomioon tämän instrumentin ohjelmoitavan luonteen, Robert E. Wright, vanhempi tutkija American Institute for Economic Researchista, varoittaa tavallisten kansalaisten ostopäätösten hallinnan liiallisesta keskittämisestä. Wright lisää, että CBDC:t eivät välttämättä ole perustuslain mukaisia rahaa. Kolmanneksi, kun joukkovelkakirjat ovat laskeneet verenvuotoa kahden viime vuoden aikana, yhä useammat osavaltiot ovat joutuneet eläkerahastonsa vaikeuksiin.

Tämän seurauksena osavaltioiden lainsäätäjät näkivät vuonna 2023 laskut, joiden tarkoituksena oli palauttaa kullan ja hopean tunnustaminen rahaksi, mikä oli tilanne vuoteen 1971 ja 1964 asti.

Sound Money -indeksi

Copy link to section

Yllä oleva kappale totesi myös,

Ensimmäinen askel kohti laillisen maksuvälineen tunnustamisen valtavirtaistamista on jalometallien myyntiveron poistaminen… Tämä on erittäin tärkeää, koska se eliminoi turhat transaktiokustannukset ja tarpeettomat kitkat, jotka voivat haitata vaihtovapautta.

Toinen suuri este terveen rahan paremmalle hyväksymiselle on pääomatuloista perittävä tulovero.

Siksi Sound Money Defense League ja Money Metals Exchange julkaisivat vuoden 2023 Sound Money Indexin, jossa valtion verojärjestelmät olivat keskipisteenä, jotta osavaltiot voidaan luokitella sen mukaan, missä määrin terveen rahan periaatteet hyväksytään tai hylätään.

Lyhyesti sanottuna, kuinka halukkaita yksittäiset valtiot ovat sallimaan jalometalleihin sijoittamisen ja kaupankäynnin suojautuakseen dollarin mahdolliselta heikkenemiseltä?

Indeksin suunnittelu

Copy link to section

Jotta indeksi olisi mahdollisimman objektiivinen, se koostuu 13 avainpiirteestä, jotka yhdessä antavat enintään 100 pistettä ja jotka on lueteltu alla:

Valtion kullan ja hopean myyntivero (16 pistettä)

Valtion liikevaihtovero platinasta ja palladiumista (4 pistettä)

Valtion liikevaihtoveroprosentti (2 pistettä)

Valtion tulovero (16 pistettä)

Valtion tuloverokanta (2 pistettä)

Kullan ja hopean asema rahana (8 pistettä)

Kulta- ja hopealausekesopimukset (4 pistettä)

State Gold and Silver Bullion Depository (8 pistettä)

Valtion vararahastot (8 pistettä)

Valtion julkiset eläkerahastot (8 pistettä)

(Sijoitettu tai liikkeeseen laskettu) Valtion kultaobligaatiot (4 pistettä)

Jalometallikauppiaita ja sijoittajien häirintää koskevat lait (10 pistettä)

Valtion lajin tarjousmekanismit (10 pistettä)

Yksityiskohdat menetelmästä ja siitä, miten pisteet kerätään kussakin kategoriassa, löytyvät pääraportista.

Kuten edellä mainittiin, verotuksella on suuri merkitys terveen rahapolitiikan kannalta, sillä sen osuus indeksistä on 40 prosenttia.

Tulokset

Copy link to section

Wyoming johtaa laumaa 56 prosentin kokonaistuloksella, ja niitä seuraavat tiiviisti Etelä-Dakota, Alaska ja New Hampshire, jotka ovat kumpikin 50 prosentilla.

Kokonaistasolla tutkimus tuotti seuraavat tulokset jokaiselle osavaltiolle:

Save Source: Sound Money Defense League; Money Metals Exchange

Hyvin laajasti ottaen matala-arvoiset osavaltiot keskittyivät itään, kun taas trendi muuttui järkevämmiksi rahauudistukseksi siirtyessään länteen ja maan keskustaan.

Merkittäviä poikkeuksia toki löytyy.

New Hampshire, joka sijoittui neljänneksi, sijaitsee itärannikolla.

Länsirannikko, johon kuuluvat Kalifornia ja Oregon, menestyi indeksissä suhteellisen huonosti.

Save Source: Sound Money Defense League; Money Metals Exchange

Wyoming, Etelä-Dakota, Utah, Arizona ja Nevada ovat viisi vierekkäistä osavaltiota maan keskustassa, jotka kaikki ovat Sound Money -indeksin kymmenen parhaan joukossa.

Myyntivero

Copy link to section

Raportissa väitetään, että liikevaihtovero on tarpeeton este jalometallien omistamiselle arvon säilyttäjänä.

Joissain mielessä ostamalla kultaa tai hopeaa asiakas vain vaihtaa yhden valuutan (sen laajemmassa merkityksessä) toiseen.

Tämän seurauksena potentiaaliset asiakkaat välttelevät todennäköisesti jalometalleja investoimalla muihin rahoitusinstrumentteihin, jotka kiertävät liikevaihtoveron.

Keskustelussa Money Metals Exchangen perustajan ja toimitusjohtajan Keith Weinerin kanssa; JP Cortez, Sound Money Defense Leaguen politiikan johtaja, väitti, että jalometallien myyntiverot ovat epäloogisia, koska näitä varoja pidetään jälleenmyyntiä varten.

Toisin kuin keksit tai tennispallot, ostaja ei ole lopullinen kulutuspiste, vaan tekee nämä ostokset sijoituksena, jolla on erityinen tarkoitus myydä tulevaisuudessa.

Cortez oli painokas, kun hän sanoi:

Uskomme, että verot ovat suurin este kullan ja hopean käytölle.

Floridaa ja New Yorkia lukuun ottamatta kaikki 36 parhaan joukossa olevat osavaltiot saivat täydet 16 pistettä siitä, etteivät ne soveltaneet myyntiveroa kultaan tai hopeaan kolikona tai jalometalliharkoina.

Save Source: Sound Money Defense League; Money Metals Exchange

Vain 8 osavaltiota, joista korkeimmalla sijoittui Florida kymmenennellä sijalla, otti käyttöön osittaiset poikkeukset, kun taas 8 muuta osavaltiota, jotka kaikki olivat kymmenen parhaan joukossa, eivät saaneet vapautuksia.

Palladiumin tai platinan osalta 28 osavaltiota, mukaan lukien Etelä-Dakota ja Alaska, välttyivät täysin näiden muiden metallien myyntiverosta, joita on myös historiallisesti pidetty arvon säilyttäjänä.

Wyoming, joka nousi kärkeen, ja 11 muuta osavaltiota, kuten Texas, Utah ja Florida, sääsivät vain osittaisia poikkeuksia tässä luokassa.

Yhteensä 43 osavaltiossa, joista viimeisin on Mississippi, ei ole jalometallien myyntiveroa tai osittaisia poikkeuksia.

Tämä on merkittävä osa maata, ja New Mexico, Hawaii, Wisconsin, Kentucky, Maine, Vermont ja New Jersey ovat ainoat osavaltiot, joissa myyntiveroa sovelletaan edelleen täysimääräisesti.

Joissakin näistä osavaltioista on parhaillaan käynnissä lainsäädäntötoimia tämän käytännön kumoamiseksi.

Raportissa arvioitiin myös osavaltiossa sovellettua kokonaismyyntiverokantaa, ei siis pelkästään jalometallien osalta.

Tämä oli joko nollassa tai kansallisen keskiarvon alapuolella 23 osavaltiossa, ja sitä kohdeltiin indeksissä suotuisasti.

Ei ole yllättävää, että näihin kuuluivat Wyoming, Etelä-Dakota, Alaska ja New Hampshire, jotka muodostivat neljän parhaan osavaltion Sound Money -indeksissä.

Alimpana sijoittunut osavaltio, joka sai täydet 2 pistettä kategoriassa, oli Maine, joka oli sijalla 48.

Tulovero

Copy link to section

Kullan ja hopean tuloveron poistaminen on toinen tärkeä osa tervettä rahapolitiikkaa.

Koska jalometallien myyntiverotuksessa on edistytty niin paljon, on luonnollista, että lainsäätäjät kiinnittävät huomionsa tuloveroihin.

Cortezin argumentti on, että syy, miksi kulta ja hopea näkevät nimelliset voitot, johtuu liittovaltion varantosetelien ja muiden valuuttojen ostovoiman heikkenemisestä.

Hän kysyy, miksi veronmaksajien pitäisi olla tuloverovelvollisia, kun he eivät voi vähentää syntyneitä tappioita, kun dollarien arvo heikkenee inflaation vuoksi.

Sound Money Index -raportti väittää, että tämä on “haamuvoitto”, joka johtuu metallien reagoinnista inflaatioon niiden arvon säilyttävien ominaisuuksien vuoksi.

Toisin sanoen mietinnössä väitetään, että jalometallit eivät ole arvokkaampia. Juuri valuutat ovat vähemmän arvokkaita.

Weiner oli samaa mieltä ja huomautti,

…ostit kultaa vuonna 1970. Myyt sen nyt. Sinulla ei ole voittoa… $1975 miinus $35…(sanotaan) $1940. Vältät yksinkertaisesti dollarin tappion tuona aikana.

Terveen rahan kannattajat väittävät, että tulovero on voimassa ja rankaisee sijoittajia, jotka näkivät talouspolitiikan mahdolliset sudenkuopat ja tekivät aktiivisesti töitä suojautuakseen sitä vastaan.

Hän lisäsi,

…Käytin joitain numeroita Texasista ja lasken sitten Arizonan hinnat… katsot alhaista kuusinumeroista summaa vuodessa, jonka osavaltio menettäisi, jos kumoat pääomatuloveron. Tämä ei ole suuri luku… (mutta johtuu) myyntiverosta, että jälleenmyyjät eivät voi harjoittaa liiketoimintaa osavaltiossasi… katso kuinka paljon liiketoimintaa hylkäät. Tarkoitan, että tulot voivat olla satoja miljoonia dollareita.

Koko maassa vain 10 osavaltiota sai täydet 16 pistettä tuloveron jättämisestä jalometalleista.

Nämä osavaltiot sattuivat olemaan myös 10 parhaiten menestyvää osavaltiota indeksissä, mikä on jälleen kerran taustalla verotuksen tärkeys terveen rahapolitiikan kannalta.

Alimman 40 osavaltiota perii edelleen tuloveroa kullasta ja hopeasta.

Jalometallien lisäksi 10 suurimmalla osavaltiolla joko ei ole lainkaan valtion tuloveroa tai ne verottavat tuloja kansallista keskiarvoa alhaisemmalla verokamalla.

17 osavaltiota määrää yleistä tuloveroa, joka on kansallista keskiarvoa korkeampi, ja mukaan lukien Delaware ja Montana, jotka ovat indeksissä sijalla 14 ja Montana, vastaavasti.

Kalifornia, Minnesota, Maine, New Jersey ja Vermont veloittaa kumpikin kansallista keskiarvoa korkeamman koron ja muodostavat indeksin viiden alimman osavaltion.

Vahvisti kullan ja hopean rahana

Copy link to section

Kuten edellä mainittiin, vapaat markkinat pitivät kultaa ja hopeaa kestävimpinä rahan muotoina.

Vuonna 2023 tapahtui räjähdysmäinen aktiivinen ruohonjuuritason pyrkimys tunnustaa kulta ja hopea uudelleen rahaksi useissa osavaltioissa perustuslain 1 artiklan 10 kohdan mukaisesti.

Silti toistaiseksi vain ensimmäisellä sijalla oleva Wyoming, kuudenneksi Utah ja indeksissä kahdestoista sijalla oleva Oklahoma ovat virallisesti vahvistaneet kullan ja hopean rahana.

Save Source: Sound Money Defense League; Money Metals Exchange

Muut luokat

Copy link to section

Valtion kulta- ja hopeametallivarasto

Aiemmassa artikkelissa keskustelin mahdollisista vaaroista, joita liittyy fyysiseen kullan varastointiin suuremmissa kaupallisissa holveissa, erityisesti silloin, kun se liittyy aktiiviseen vaihtoon.

Tällä hetkellä vain Texasissa on täysin toimivat osavaltion jalometallivarastot, jotka keräävät täydet pisteet.

Valtio odottaa omien säilytyspaikkojensa luovan tärkeitä säästöjä ja luovan samalla uusia työpaikkoja.

Idaho sai tässä kategoriassa 4/8 pistettä, koska se sääti politiikkaa, joka mahdollistaa yksityisten säilytysyhteisöjen toiminnan osavaltiossa tietyn valtion valvonnan alaisena.

Näissä puitteissa kaikki omistajaa vaihtavat jalometalliharkot voitaisiin myös vaihtaa dollareiksi ja siirtää sitten tavalliseen pankkiin.

Nämä ratkaisut rohkaisevat yksityishenkilöitä säästämään kultaa tai hopeaa sekä asioimaan jalometalleilla suuremmalla luottamustasolla.

Ron’s Basement, kanava, jota ylläpitää fyysinen jalometallisijoittaja Ronald Branstetter, arvioi, että Missourin osavaltion (joka on indeksissä sijalla 19) olisi ostettava jalometalliharkot 9 miljoonan dollarin arvosta, jotta se täyttäisi terveellä rahalla asetetut kriteerit. huhtikuussa 2023 käsittelyssä ollut lakiesitys.

Kun muissa osavaltioissa tapahtuu samanlaisia lainsäädännöllisiä liikkeitä, on suurempi todennäköisyys, että talletuksiin liittyviä puitteita ja niihin liittyvää infrastruktuuria otetaan käyttöön enemmän.

Erityisesti Pohjois-Carolinan osavaltio aikoo tehdä toteutettavuustutkimuksen arvioidakseen edut ja haitat osavaltion jalometallien (ja listattujen bitcoinien) perustamisesta.

Valtion eläkerahastot

Ohio, joka on indeksissä sijalla 22, on ainoa osavaltio, jolla on fyysistä kultaa ja hopeaa osavaltion eläkerahastossaan.

Ohion poliisin ja palokunnan eläkesäätiö omistaa huomattavan 5 % salkusta näissä metalleissa, noin 16 miljardin dollarin arvosta.

Raportissa todetaan, että koska inflaatio on suuri uhka ja jatkuvat huolet pankkien juoksemisesta, salkunhoitajien velvollisuutena on ylläpitää turvasatamaa hajauttamistarkoituksiin.

Metallikauppiaiden ja sijoittajien häirintä

Raportissa korostetaan, että jalometalliharkkojen jälleenmyyjiin kohdistuu usein rasittavia säännöksiä, jotka johtavat korkeampiin kustannuksiin ja saattavat luopua investoinneista kultaan ja hopeaan.

Tässä suhteessa hallinnot toimivat itsenäisesti ja näemme todellisen sekoituksen säännöksiä, jotka voivat vaihdella osavaltioittain.

Sääntelyvaatimusten korkea rima voi sisältää

…sormenjälkien, fyysisten mittojen, hiusten ja silmien värin, sosiaaliturvatunnusten tai muiden tunnistustapojen (kuten merkittävät tatuoinnit ja kasvonpiirteet) kerääminen – yhdistettynä vaatimuksiin toimittaa arkaluonteisia tietoja lainvalvontaviranomaisille päivittäisessä rutiinissa… (Jotkut osavaltiot) tekevät jälleenmyyjistä laittomaksi myymästä varastoaan päivien tai viikkojen ajan (vahinkoa vakavasti yrityksiä ja sitomalla niiden pääomaa) … Muutamat osavaltiot kieltävät myös käteisen käytön jalometalleja ostettaessa tai myytäessä.

Nämä toimenpiteet eivät ole vain valtavia esteitä osapuolille, jotka haluavat harjoittaa vapaasti kauppaa, vaan ne voivat johtaa merkittävästi korkeampiin vakuutuskustannuksiin, paperityöhön, tietosuojaongelmiin, sääntelyvastuisiin, altistumiseen epävakaille markkinahintoille ja puristaa jälleenmyyjien jo ennestään uskomattoman tiukat marginaalit.

Save Source: Sound Money Defense League; Money Metals Exchange

Kuten yllä olevasta kartasta käy selvästi ilmi, osavaltiot ovat ottaneet hyvin erilaisia lähestymistapoja jalometallikauppiaiden transaktiokustannusten keventämiseen.

18 osavaltiota sai 10 pistettä 10:stä, mukaan lukien Wyomingin, Etelä-Dakotan, Alaskan ja New Hampshiren top-4.

Mielenkiintoista on, että tämä luettelo sisältää myös viisi alimmasta 10 osavaltiosta – New Mexico, Hawaii, Mississippi, Wisconsin ja Kentucky.

Nebraska ja Massachusetts tekivät kumpikin 8/10 pistettä; Missouri, Oregon, Connecticut, Maine ja New Jersey tekivät 6 pistettä; Texas, Colorado, Virginia, Kansas, Rhode Island ja Vermont saivat kukin 4 pistettä; kun taas 18 osavaltiota sai vain 2 pistettä, mukaan lukien Utah, Arizona, Nevada ja Tennessee, osavaltiot, jotka sijoittuivat indeksissä sijalle 6-9.

Minnesota, joka sijoittui sijalle 47, oli ainoa osavaltio, joka sai 0/10 pistettä.

Nolla luokkaa

Kaikki osavaltiot saivat 0 pistettä neljässä kategoriassa 13:sta.

Näitä ovat kulta- ja hopeasopimuslausekkeet (4 mahdollista pistettä), valtion vararahastot (8 mahdollista pistettä), valtion kultaobligaatiot (4 mahdollista pistettä) ja valtion lajien tarjousmekanismit (10 pistettä).

Viimeinen luokka testaa, hyväksyykö jokin osavaltio kultaa ja hopeaa koskevia veroja.

Seuraavat vaiheet

Copy link to section

Äskettäisen inflaation kiihtymisen, katastrofaalisen pankkitoiminnan aiemmin tänä vuonna ja Fedin jatkuvan järjen vuoksi keskivertokuluttaja on tulossa akuutisti tietoiseksi fyysisten jalometallien merkityksestä henkilökohtaisessa salkussaan.

Samaan aikaan osavaltioiden hallitukset pelkäävät dollarin lisätappioita ja kasvavaa verotaakkaa, erityisesti mitä tulee valtion eläkkeiden maksutulvaan.

Kun otetaan huomioon kohonnutta inflaatiota koskevat epävarmuustekijät, kaikki henkilökohtaiset tai julkiset taloudelliset suunnitelmat, erityisesti pitkällä aikavälillä, ovat nyt uhattuna.

Hallituksille ja edunvalvontaryhmille Sound Money -indeksi ei vain kartoi potentiaalista polkua omalle lainsäädännölleen, vaan korostaa valtion kilpailun roolia taloudellisen kestävyyden varmistamisessa ja jalometalliyritysten ja laajemman terveen rahaekosysteemin tukemisessa.

Näin ollen voimme odottaa lisää paineita lainsäätäjiin ryhtyä verojen poistamiseen ja siirtymään kohti tervettä rahaa kumppanina, ellei vaihtoehtona dollarille.

Erityisesti Texas, Utah, Arizona, Nevada ja Tennessee, jotka sijoittuivat indeksissä sijalle 5–9, voisivat mahdollisesti kilpailla viiden parhaan joukosta helpottamalla jalometallikauppiaiden esteitä.

Kun tarkastellaan valtion kilpailua terveen rahapolitiikan edistämisessä, neljä nollaluokkaa voivat tarjota etulyöntiaseman.

Cortezin mukaan Arkansas hyväksyi äskettäin hyvän rahalaskun, joka sisälsi kielen, joka koski kulta- tai hopeamaksun mahdollistavien sopimusten täytäntöönpanoa.

Tällöin kulta- tai hopeamaksu, mikäli niin on sovittu, olisi suoritettava itse metalleissa, ei vastaavissa valuutoissa.

Tämä on mekanismi, joka erityisesti suojelee dollarin korkean inflaation mahdollisuutta, erityisesti mitä tulee pidemmän aikavälin suunnitelmiin, jotka voivat kestää kahdesta kolmeen vuosikymmentä.

Tätä muutosta ei ole sisällytetty tämän vuoden raporttiin, mutta nykyisen käsitykseni mukaan sen pitäisi tehdä seuraavaan raporttiin.

On myös joitakin liittovaltion tason esityksiä, joilla yritetään saada tervettä rahalainsäädäntöä koko maahan yhdellä iskulla, ja jatkamme sen seurantaa.

Lopuksi seuraavan vuoden Sound Money -indeksissä tarkastellaan myös kaupallisten verojen vaikutusta jalometallikauppiaisiin, ja se sisällytetään neljäntenätoista luokkaan.

Liite

Copy link to section

Save Source: Sound Money Defense League; Money Metals Exchange

Save

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.