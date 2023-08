Kullan hinnan ennuste Kiinan ja Saudi-Arabian pudotessa Yhdysvaltain valtiovarainministeriön

Kullan hinta jatkoi laskuaan maanantaina joukkovelkakirjamarkkinoiden myllerryksen jatkuessa. XAU/USD-pari putosi alimmilleen 1 880:aan, alimmalle tasolle sitten maaliskuun 14. päivän. Se on laskenut yli 9,3 prosenttia tämän vuoden korkeimmasta tasosta.

Kiina ja Saudi-Arabia polkevat dollaria

Kullan hintaan on kohdistunut voimakkaita paineita viime kuukausina, vaikka haasteet joukkovelkakirjamarkkinoilla jatkuivat. Joukkovelkakirjalainojen tuotot, jotka liikkuvat käänteisesti hintoihin nähden, nousivat korkeimmalle tasolle yli kymmeneen vuoteen.

10 vuoden Treasuryn tuotto nousi 4,346 prosenttiin, korkeimmalle tasolle sitten vuoden 2007, kun sijoittajat ennustivat Fedin jatkavan korkojen nostamista. 30 vuoden joukkolainojen tuotto hyppäsi korkeimpaan pisteeseen sitten vuoden 2012.

Erityisesti kullan hinta on kamppaillut jopa joidenkin tärkeiden uutisten jälkeen Yhdysvaltain taloudesta. Samalla kun maan budjettialijäämä kasvaa jyrkästi, jotkin Yhdysvaltain velan tärkeimmät ostajat leikkaavat osuuttaan.

Kiina, Yhdysvaltojen toiseksi suurin velanhaltija, on laskenut osuutensa alimmalle tasolle yli 14 vuoteen. Sillä on nyt noin 850 miljardia dollaria Yhdysvaltain velkaa, mikä on vähemmän kuin sen kaikkien aikojen ennätys, yli 1,2 biljoonaa dollaria.

Saudi-Arabia on myös hylännyt Yhdysvaltain valtiovarainministeriön. Se myi joukkovelkakirjoja yli 3 miljardin dollarin arvosta heinäkuussa, kolmatta kuukautta peräkkäin. Sillä on nyt 108 miljardia dollaria. Nämä maat siirtävät nyt nämä varat muihin omaisuuseriin, mukaan lukien kultaan. Muita merkittäviä kullan ostajia ovat Turkin ja Intian keskuspankit.

Hallitukset ovat yhä enemmän huolissaan Yhdysvalloista, kun geopoliittiset riskit hyppäävät. Esimerkiksi on olemassa huoli siitä, että Yhdysvallat voisi jäädyttää varansa, kuten he tekivät Venäjän kanssa Ukrainan sodan alkaessa.

Lisäksi heitä pelottaa Fitchin äskettäinen päätös leikata Yhdysvaltain luottoluokitusta AAA:sta AA-. Yhdysvaltain velka on noussut jyrkästi viime vuosina ja analyytikot odottavat tilanteen pahenevan. Kaikki nämä tekijät ovat nousevia kullalle, jota pidetään turvasatamana.

Kullan hinnan ennuste

Päiväkaaviossa näkyy, että kullan hinta on ollut syvässä myyty viime kuukausina. Se on nyt ylittänyt tärkeän tukitason 1 957 dollarissa, korkeimmalla tasolla helmikuun 3. päivänä. Se on myös siirtynyt alle tärkeän 50 päivän liukuvan keskiarvon ja ratkaisevan tuen 1 892 dollariin.

Suhteellinen voimaindeksi (RSI) ja stokastinen oskillaattori ovat ajautuneet alaspäin. Siksi kullan hinnan näkymät ovat laskevat, ja seuraava tärkeä tukitaso on 1 800 dollarilla. Pitkällä aikavälillä kulta kuitenkin todennäköisesti elpyy takaisin keskuspankkien kysynnän elpyessä.

