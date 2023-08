USD/CHF: Sveitsin frangi kannattavana dollarivaihtoehtona

Sveitsin frangi on ollut yksi parhaiten tuottavista valuutoista viime vuosina. USD/CHF- pari on pudonnut yli 15 % vuoden 2016 korkeimmasta tasosta, kun taas EUR/CHF on pudonnut yli 43 % vuoden 2007 huipultaan.

Save

USD/CHF, EUR/CHF kaaviot

Yhdysvaltain dollarin hegemonian riski

Copy link to section

Yksi tämän päivän suurimmista haasteista maailmassa on Yhdysvaltain dollarin hegemonia ja sen rooli maailmantaloudessa. Nämä huolet ovat lisääntyneet huomattavasti viime kuukausina, kun dollarin vahvuus on aiheuttanut tuhoa kehittyvillä markkinoilla.

Niitä pahensivat myös Yhdysvaltain viranomaisten asettamat pakotteet. Mikä tärkeintä, nämä viranomaiset asettivat Venäjän keskuspankille sanktioita Ukrainan miehityksen jälkeen.

Siksi, kuten kirjoitin täällä , useat maat, kuten Kiina ja Saudi-Arabia, ovat alkaneet leikata Yhdysvaltojen velkaa. Myös Etelä-Afrikan BRICS-huippukokouksen odotetaan keskittyvän vaihtoehtoiseen valuuttaan.

Uskon, että BRICS-valuutta ei synny jäsenmaiden, erityisesti Intian ja Kiinan välisten erojen vuoksi. Lisäksi uuden valuutan muodostamisen mekaniikka on paljon monimutkaisempi kuin useimmat ihmiset ajattelevat.

Siksi Yhdysvaltain dollari säilyttää vahvuutensa tulevina vuosina. Mutta sillä on huomattavia riskejä, erityisesti Yhdysvaltojen huimasti kasvavan velan vuoksi, joka nousee 50 biljoonaan dollariin lähivuosina.

https://www.youtube.com/watch?v=DUbgg7TQWFY&pp=ygUOYnJpY3MgY3VycmVuY3k%3D

Sveitsin frangin tapaus

Copy link to section

Sellaisenaan uskon, että Sveitsin frangi on parempi vaihtoehto Yhdysvaltain dollarille kolmesta pääasiallisesta syystä. Ensinnäkin Sveitsi on yksi kehittyneimmistä maista, ja sen BKT asukasta kohden on seitsemänneksi suurin. Tämä vahvuus tarkoittaa, että maan vakaus jatkuu vielä pitkään.

Toiseksi Sveitsillä on minimaalinen julkinen velka. Julkinen velka on yhteensä yli 256 miljardia dollaria. Sen velka suhteessa BKT:hen on alle 45 prosenttia. Yhdysvaltojen velka suhteessa BKT:hen on yli 122 %, ja sen odotetaan jatkavan kasvuaan.

Sveitsin velka on huomattavasti pienempi kuin Sveitsin keskuspankin (SNB) 1 biljoonan dollarin sijoituskasa. Se omistaa osuuksia sellaisissa yrityksissä kuin Apple, Amazon ja Starbucks. Tämä tarkoittaa, että maalla ei ole mitään mahdollisuuksia epäonnistua.

Kolmanneksi, ja mikä tärkeintä, Sveitsi tunnetaan puolueettomuudestaan suurissa asioissa. Se ei ole Euroopan unionin jäsen, vaikka se hyötyy blokista. Se ei myöskään ole Naton jäsen, eli sillä on vähän vihollisia ulkomailla.

Sveitsi on myös käyttänyt sanktiovaltaansa säästeliäästi. Vaikka se on vastustanut Venäjää sen hyökkäyksen vuoksi Ukrainaan, sen sanktiot ovat lievempiä kuin muiden maiden. Sveitsi on myös ylläpitänyt ystävällisiä suhteita muun muassa Iraniin ja Kiinaan.

Siksi Sveitsissä on ominaisuuksia, joita harvassa maassa on. Se on vakaa demokratia, jolla on vähän vihollisia ympäri maailmaa, mikä tekee Sveitsin frankista maailman turvallisimman valuutan. Frangi on turvallisempi kuin muut valuutat, kuten Japanin jeni, Norjan kruunu ja Ruotsin kruunu.

Esimerkiksi Japani on liittoutunut läheisesti Yhdysvaltojen kanssa ja sillä on vuori velkaa. Ruotsin kruunu on vaarassa, kun maa pyrkii liittymään Natoon ja sen talous hidastuu. Norja ei myöskään ole geopoliittisissa kysymyksissä yhtä neutraali kuin Sveitsi.

Save