C3.ai:n osakekurssiennuste: varaudu 30 % AI:n laskuun

C3.ai:n (NYSE: AI) osakekurssi kääntyi torstaina rajusti, kun tekoälyn (AI) hype hiipui. Osakkeet putosivat yli 11 % ja laskivat alimmilleen 28,18 dollariin, alimmalle tasolle sitten 25. toukokuuta. Kaiken kaikkiaan ne ovat pudonneet yli 41 prosenttia tämän vuoden korkeimmasta tasosta.

AI-hype on hiipumassa

Copy link to section

Yksi tämän viikon suurimmista teemoista oli tekoäly, kun Nvidia julkaisi vahvoja tuloksia . Yhtiön liikevaihto ja kannattavuus kasvoivat, kun sen tekoälysirujen tilaukset nousivat jyrkästi vuosineljänneksen aikana.

Nyt ala on huolissaan Nvidian vahvoista tuloksista huolimatta, mikä selittää miksi osakkeet kuten AMD, Microsoft, AITX ja C3.ai laskivat.

C3.ai:n osakkeet ovat olleet voimakkaassa laskussa tämän vuoden kesäkuun huippunsa jälkeen. Tämä lasku johtuu pääasiassa huolista yrityksen arvostuksesta ja kasvunäkymistä tekoälyn uudella aikakaudella.

Arvostuksen perusteella C3.ai:n markkina-arvo on yli 3,7 miljardia dollaria. Kun tarkastellaan sen tuloslaskelmaa, huomaamme, että yhtiön vuotuinen liikevaihto kasvoi 183,2 miljoonasta dollarista vuonna 2021 252 miljoonaan dollariin vuonna 2022. Se on ansainnut 266 miljoonaa dollaria viimeisen neljän vuosineljänneksen aikana,

Nämä luvut tarkoittavat, että yritys on yliarvostettu tuottonäkökulmasta, koska sen P/S-kerroin on 13,90x. Useimpien reilusti arvostettujen yritysten PS-kerroin on alle 5x. Muista, että C3.ai on jatkuvasti tuottanut vuosittaisia tappioita. Sen tappio viimeisen neljän vuosineljänneksen aikana oli yli 269 miljoonaa dollaria.

Suurin huolenaihe on, johtaako tekoälyn hype vahvaan liikevaihtoon ja kannattavuuteen tulevaisuudessa. Tuoreimmat tulokset osoittavat, että C3.ai:n kasvu on hieman lievää. Se tuotti 72,41 miljoonaa dollaria vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä, mikä on 0,13 prosentin kasvu vuotta aiemmasta.

Siksi, kuten varoitin tässä artikkelissa , on todennäköistä, että AI-vauhti hiipuu pian. Vertailin tuolloin tekoälyä muihin markkinoiden viimeaikaisiin hypeihin, kuten sähköajoneuvoihin, metaversein ja vihreään energiaan.

C3.ai osakekurssiennuste

Copy link to section

Save

Päiväkaavio osoittaa, että AI-osakkeen hinta on ollut vahvassa laskutrendissä viime kuukausina. Se teki äskettäin laskevan nousun alle tärkeän tukitason 34,51 dollariin, korkein piste 3. huhtikuuta.

Osakkeet ovat siirtyneet Williams Alligatorin kolmen rivin ja 50 % Fibonacci Retracement -tason alapuolelle. Siksi epäilen, että osakkeet jatkavat laskuaan tulevina viikkoina, kun myyjät kohdistavat avaintuen 20 dollariin, mikä on 78,6 prosentin palautuspiste. Tämä tavoitehinta on noin 30 % nykyisen tason alapuolella.

Save

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.