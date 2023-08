Powell, Lagarde ja Broadbent keskustelevat inflaatiohaasteesta Jackson Holessa

Viime viikolla Federal Reserve Bank of Kansas piti vuotuisen maailmanlaajuisten keskuspankkiirien kokouksensa Jackson Holessa, Wyomingissa.

Keskuspankkiirit, johtavat päättäjät ja taloudelliset ajattelijat tapasivat keskustelemaan maailmantalouden viimeisimmistä trendeistä ja asettamaan asialistan tulevalle tutkimukselle.

Inflaatio, ei teema

Vaikka inflaatio on ollut poliittisten päättäjien keskeinen huolenaihe viimeisen kahden vuoden aikana, virkamiehet valitsivat konferenssin nimeksi “Maailmantalouden rakennemuutokset”.

Tämä uudelleen keskittyminen voi osittain johtua Federal Reserven menestyksestä alentaa inflaatiota paremmin hallittavalle tasolle.

Kolmipäiväisen konferenssin keskeiset kysymykset liittyivät siihen, kuinka kestävät rakennemuutokset voivat vaikuttaa pitkän aikavälin kehityskulkuihin maailmantaloudessa, tuoda mukanaan muutoksia rahoitusmarkkinoilla ja rahapolitiikassa, rajoittaa pitkän aikavälin kasvua, muuttaa globaaleja tuotantoverkostoja ja allokaatioita maailmanlaajuisissa toimitusketjuissa ja vaikuttaa maailmanlaajuisiin rahoitusvirtoihin.

Inflaatio on kuitenkin edelleen vakava uhka.

Jerome Powellin avauspuhe

Vaikka keskustelujen teemana oli rakenteellisia muutoksia, kuvernööri Powell kaksinkertaisti viime vuoden viestin ja totesi, että Federal Reserve on sitoutunut saattamaan inflaation 2 prosentin tasolle.

Ratkaisevaa, Powell totesi,

Vaikka inflaatio on laskenut huipultaan, mikä on tervetullutta kehitystä, se on edelleen liian korkea. Olemme valmiita nostamaan korkoja tarvittaessa ja aiomme pitää politiikan rajoittavalla tasolla… prosessilla on vielä pitkä matka kuljettavana…

Vaikka kuvernööri myönsi, että ruoka ja energia voivat olla herkkiä epävakauksille, hän keskittyi ydininflaatioon (muu kuin ruoka, ei energia), joka on pysynyt uskomattoman tahmeana ja laskenut yli 5 prosentin huipusta 4,1 prosenttiin. äskettäin julkaistu tieto.

Tavaroiden inflaatio on hidastunut jyrkästi kohonneiden korkojen ansiosta, kun taas asuntojen hinnat ovat viime aikoina alkaneet kääntyä laskuun varastopulasta huolimatta.

Palveluista (mukaan lukien terveydenhuolto, ruoka ja liikenne), jotka muodostavat puolet PCE-ydinindeksistä, Powell myönsi,

Kahdentoista kuukauden inflaatio tällä sektorilla on siirtynyt sivuttain nousun jälkeen.

Vaikka tässä kategoriassa on viime kuukausina tapahtunut rohkaisevaa kehitystä, palveluinflaatio on edelleen kiihtynyt, koska se on suhteellisen immuuni korkotason muutoksille ja toimitusketjun häiriöille sekä hyötyy edelleen kireistä työmarkkinoista.

Powell väitti, että viimeaikaisiin tietoihin on suhtauduttava suolan jyvällä, ja hintavakaus on vielä kaukana.

Hän odottaa tiukemman rahapolitiikan saavan lopulta kokonaistarjonnan ja -kysynnän tasapainoon ja mahdollistaa palautumisen 2 prosentin tasolle.

Lagarde toimitushäiriöistä

EKP: n pääjohtaja Christine Lagarde korosti, että lisääntyvä protektionismi, kauppayhteyksien uudelleen suuntaaminen ja ilmastonmuutoksen vaikutukset (ja niihin liittyvät hiilidioksidipäästöt) voivat johtaa tarjontahäiriöiden voimistumiseen tulevaisuudessa.

Makrotaloudellisiin muutoksiin, joihin Lagarde keskittyi, sisältyivät syvällisiä työmarkkinoiden muutoksia pandemian jälkivaikutusten vuoksi, nopea digitalisaatio työpaikoilla, etätyön aikakausi ja tekoälyvetoinen kasvu, joka tukee joitain työpaikkoja ja uhkaa toisia; energian siirtyminen yhdistettynä siihen, että OPEC+ ei saavuttanut tavoitteitaan ja tulevaisuuden toimitusten yhdistelmää koskeva epävarmuus; ja “geopoliittisen kahtiajaon syveneminen”, joka johtuu jälleenrakentamisesta, ystävyyssuhteista ja pirstoutumisesta kilpaileviin ryhmittymiin ja sitä seuraavasta toimitusketjujen uudelleensuunnittelusta.

EKP:n tutkimukset osoittavat, että geopoliittinen pirstoutuminen voi johtaa todellisen tuonnin vähenemiseen maailmanlaajuisesti jopa 30 %.

Investointien epätasapaino

Lisäksi hän odottaa merkittävästi suurempia investointeja vuosikymmenen aikana, mukaan lukien keskimäärin 600 miljardia euroa vuodessa EU:n energia-alan siirtymävaiheeseen. Natoon liittyvät menot; ja kiihdytti digitalisaatiota useilla sektoreilla maiden pyrkiessä nostamaan omia tuottavuustekijöitään (kuten alla olevasta kaaviosta näkyy).

Tällaiset merkittävät investoinnit hidastuvaan talouteen voivat kuitenkin haitata talouden selkeyttä.

Lagarde lainasi filosofi Søren Kierkegaardia viitaten talouden indikaattoreiden lisääntyneeseen volatiliteettiin ja sitä kautta kyvyttömyyteen ottaa riittävästi oppia historiallisista tietokokonaisuuksista ja ennusteiden epävarmuudesta.

…elämää voi ymmärtää vain taaksepäin; mutta se on elettävä eteenpäin.

Hän ilmaisi myös huolensa siitä, että inflaatio voi nousta uudelleen erityisesti hyödykesektorilla, kun investointikysyntä (erityisesti vihreän energian alalla) kasvaa ja tarjontarajoitukset kasvavat, mikä tekee keskuspankeille paljon haastavampaa hallita inflaatio-odotuksia pitkällä aikavälillä.

Selvittää geopolitiikkaa ja kysynnän roolia

Englannin keskuspankin apulaisjohtaja Ben Broadbent oli samaa mieltä siitä, että toimitushäiriöt olivat keskeinen huolenaihe, ja huomautti, että geopoliittiset ongelmat, kuten Venäjän ja Ukrainan välinen sota, johtivat ruoan ja energian hintojen nousuun.

On epäselvää, kuinka pysyviä geopoliittiset vaikutukset voivat olla, mutta rahapolitiikka pysynee todennäköisesti korkealla tasolla myös lähitulevaisuudessa.

Geopoliittisten kitkojen nousu vuonna 2023 voi edistää kestävää inflaatiota avoimissa talouksissa, jotka ovat yleensä riippuvaisia kansainvälisestä kaupasta, mikä edellyttää edelleen korkeampia pidempiä korkoja hintavakauden saavuttamiseksi.

Lagarden näkemyksiä tarjontahäiriöistä täydentäen Broadbent totesi, että pandemian aikana ilmennyt jatkuva epätasapaino tavaroiden kysynnässä ja tarjonnassa ei johdu pelkästään katkenneista toimitusketjuista, vaan myös kysynnän turvotuksesta, kun kuluttajat saivat ennennäkemätöntä palkkaturva-apua.

SF Fedin tutkimus

Mitä tulee Broadbentin kommentteihin kysynnän tärkeydestä, San Franciscon keskuspankki havaitsi, että Yhdysvaltain yleisö pystyi keräämään 2,1 biljoonan dollarin ylimääräisiä säästöjä pandemian aikana.

Merkittävä lisäkulutus on kuitenkin nyt laskenut kertyneet säästöt 500 miljardiin dollariin.

Voimakkaasta laskusta huolimatta SF Fed odottaa tämän määrän tukevan talouden kulutusosuutta ainakin vuoden 2023 viimeiseen neljännekseen asti.

Nämä lisäsäästöt voivat olla avaintekijä selittämään, miksi Yhdysvaltain talous on pysynyt niin joustavana ennennäkemättömän kiristyksen keskellä.

Yhdysvaltain näkymät

Powell totesi, että rajoittavaa rahapolitiikkaa on jatkettava, kun taas talouskasvu on pysynyt liian joustavana palatakseen kestävästi 2 prosentin tasolle.

Huolimatta korkojen noususta 300 peruspisteellä edellisen Jackson Hole -konferenssin jälkeen, neljännesvuosittainen BKT:n kasvu Yhdysvalloissa on noussut kahden edellisen raportin aikana.

Hän väitti, että

…(me) vaadimme talouskasvun kehityssuunnan alapuolella…

Toisaalta työmarkkinat ovat alkaneet jäähtyä ja nimellispalkkojen kysyntä on laskenut, vaikka työmarkkinat ovat edelleen suhteellisen vahvat verrattuna pandemiaa edeltävään tasoon.

Koska korot korostuvat, Powell odottaa työmarkkinoiden “asteittaista normalisoitumista”.

Rahoitusehtojen tiukentuminen, lainojen kasvun hidastuminen ja pankkien tiukemmat lainamääräykset tukevat suunniteltua rahapoliittista vastausta sekä Fedin arvopaperisijoitusten koon pienentämistä.

Komplikaatio johtuu kuitenkin kahdesta lähteestä – vaihtelevista ja arvaamattomista rahatalouden viiveistä sekä vaikeudesta tunnistaa neutraali korko.

Tämän seurauksena Powell lisäsi, että ali- ja ylilyönti uhkaavat edelleen talouden vakautta.

Liian vähäinen toiminta voi saada tavoitteen ylittävän inflaation juurtumaan ja viime kädessä vaatia rahapolitiikkaa vääntämään taloudesta jatkuvaa inflaatiota korkealla työllisyydellä. Liiallinen tekeminen voi myös aiheuttaa tarpeetonta haittaa taloudelle.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.