Country Gardenin osakekurssi romahti saadakseen lisävoimaa

Country Gardenin (HKX: 2007) osakekurssi on ryöminyt takaisin muutaman viime päivän aikana, vaikka yhtiön haasteet jatkuvat. Osake nousi Hongkongissa korkeimmilleen 0,96 dollariin sen jälkeen, kun se oli aiemmin tässä kuussa 0,68 dollaria.

Country Garden -ongelmat jatkuvat

Copy link to section

Kiinalainen kehittäjä Country Garden kertoi sijoittajille lisää huonoja uutisia keskiviikkona. Hakemuksessaan yhtiö pyysi joukkovelkakirjalainanhaltijoiltaan 40 päivän lisäaikaa maksaakseen ensi viikolla erääntyvät renminbi-obligaatiot.

Pyyntö herätti huolta siitä, että yhtiön taloudellinen tilanne on huonompi kuin mitä analyytikot odottavat. Ensinnäkin yritys on jo jättänyt maksamatta kaksi dollarilainamaksua, joiden arvo on noin 525 miljoonaa dollaria.

Yritykset eivät laiminlyö heti velan maksun suorittamatta jättämisen jälkeen. Sen sijaan heille annetaan 30 päivän lisäaika, ennen kuin heidät voidaan luokitella laiminlyönneiksi. Siksi, kun päivät loppuvat, on todennäköistä, että Country Garden laiminlyö velvoitteensa.

Seuraava tärkeä katalysaattori Country Gardenin osakekurssille on yhtiön torstaille suunniteltu tulos. Näiden tulosten odotetaan tuovan lisää väriä yrityksen haasteisiin.

https://www.youtube.com/watch?v=3RphwkR0hZg&pp=ygUOY291bnRyeSBnYXJkZW4%3D

Tuoreessa lausunnossaan yhtiö varoitti, että sen kokonaistappio vuoden ensimmäisellä puoliskolla on huikeat 7,5 miljardia dollaria. Myös sen liikevaihdon odotetaan laskevan kauden aikana.

Country Gardenin haasteet heijastavat Evergranden, jättimäisen kehittäjän, joka romahti vuonna 2021, haasteita. Sen osake putosi lähes 90 %, kun ne aloittivat kaupankäynnin uudelleen tällä viikolla, kun sijoittajat ennustivat mahdollista konkurssia.

Country Gardenin haasteena on kerätä käteistä maksaakseen takaisin velkansa ja ratkaistakseen jatkuvat ongelmansa. Monet nykyiset asiakkaat ovat alkaneet keskeyttää maksunsa. Samaan aikaan yhtiöllä on vaikeuksia houkutella uusia asiakkaita.

Siksi uskon, että Country Gardenin osakekurssi pysyy paineen alla vielä jonkin aikaa. Ja Pekingin ponnistelut asuntosektorin pelastamiseksi kohtaavat todennäköisesti merkittäviä haasteita talouden taantuman voimistuessa.

Country Gardenin osakekurssiennuste

Copy link to section

Save

Päiväkaavio näyttää, että Country Garden -osakkeen kurssi on ollut viime kuukausina vahvassa laskutrendissä. Tämän laskun myötä osakkeet putosivat alle tärkeän tukitason 0,98 dollariin, joka on marraskuun alin taso. Osake on äskettäin testannut tämän tason uudelleen. Tauko ja uusintatesti ovat merkki laskevasta jatkosta.

Country Gardenin osakkeen hinta pysyy kaikkien liukuvien keskiarvojen alapuolella. Siksi on todennäköistä, että osake jatkaa laskuaan, kun myyjät tavoittelevat avaintukitasoa 0,50 dollariin.

Save