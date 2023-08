DAX-indeksianalyysi: Saksan osakkeilla on suuri vastatuuli

DAX-indeksi on noussut takaisin muutaman viime päivän aikana. Indeksi nousi keskiviikkona korkeimmilleen 16 000 euroon, mikä on korkeampi kuin tämän kuun alin 15 473 euroa. Se on selvästi alle vuoden tähän asti korkeimman 16 540 euron. Kaiken kaikkiaan Saksan DAX 40 -indeksi on noussut yli 35 % vuoden 2022 alimmalta tasolta.

Saksan huoli jatkuu

Copy link to section

DAX-indeksi on siirtynyt sivuttain muutaman viime kuukauden aikana, kun huoli Saksan taloudesta jatkuu. Viimeaikaiset talousluvut ovat osoittaneet, että Euroopan suurin talous kamppailee, ja analyytikot odottavat sen olevan hitain elpyminen kehittyneissä maissa.

Saksalaiset yritykset kamppailevat useiden haasteiden kanssa. Ensinnäkin on jatkuva työvoimapula, joka on nostanut palkkoja ennätysten nopeimmin. Tiistaina julkaistujen tietojen mukaan palkat nousivat 6,6 % toisella neljänneksellä.

Toiseksi yritykset taistelevat myös liiketoiminnan nousevien kustannusten kanssa. Vaikka inflaatio on pudonnut pandemian huipultaan, yritykset kamppailevat edelleen ja näkevät marginaaleja pienemmiksi. Viime aikoina maakaasun hinnat ovat nousseet jyrkästi Australian mahdollisten lakkojen vuoksi.

https://www.youtube.com/watch?v=03CxYK-5Moo&pp=ygUPZ2VybWFueSBlY29ub215

Lisäksi, kuten muissa maissa, Saksassa yritykset taistelevat kohonneita korkoja vastaan, jotka ovat vaikuttaneet alueen likviditeettiin. Maanantaina julkaistut tiedot osoittivat, että rahan tarjonta Euroopassa putosi alimmalle tasolle vuosiin.

Tätä taustaa vasten Saksan koalitiohallitus ilmoitti uudesta 7 miljardin suuruisesta yhtiöverohelpotuksesta maan yritysten tukemiseksi. Suunnitelma, joka tunnetaan nimellä Growth Opportunities Law, on voimassa neljä vuotta.

Vaikka monet yritykset ovat suhtautuneet siirtoon myönteisesti, jotkut analyytikot uskovat, että veronalennukset eivät menneet tarpeeksi pidemmälle.

Suurin osa DAX:n osatekijöistä oli miinuksella elokuussa. Joitakin indeksin parhaita menestyjiä olivat Munich Re, Allianz, Brenntag, Fresenius ja SAP. Toisaalta suurimmat jäljessäjättäjät indeksissä olivat Infineon, Siemens Energy, Siemens Healthineers, Siemens AG, Zalando ja BMW.

DAX-indeksiennuste

Copy link to section

Save

Päiväkaavio näyttää, että DAX 40 -indeksi on ollut tiukalla vaihteluvälillä muutaman viime kuukauden aikana. Se on pysynyt avaintuen 15 464 euron ja vastuksen 16 433 euron välissä. Indeksi oli konsolidoitumassa 25 päivän ja 50 päivän eksponentiaalisilla liukuvilla keskiarvoilla (EMA).

Keskimääräinen todellinen alue (ATR) on siirtynyt sivuttain ja on lähellä alinta tasoa vuosiin. Siksi osakkeet pysyvät sijoittajina tällä vaihteluvälillä lähitulevaisuudessa. Tärkeimmät katsottavat tuki- ja vastustasot ovat 15 465 euroa ja 16 433 euroa.

Save