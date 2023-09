Ketjun kierto: pitkäaikaisten Bitcoin-haltijoiden määrä lisääntyy

Bitcoin on ollut heikko viime aikoina. Maailman suurin kryptovaluutta on pudonnut alle 26 000 dollarin ja käy kauppaa alimmillaan 11 viikkoon.

Pudotus tapahtuu keskellä epätavallisen rauhan aikaa markkinoilla. Kesäkuun puolivälissä tapahtuneen hypyn jälkeen lukuisten ETF-sovellusten keskellä Bitcoin oli pysynyt sitkeästi 29 000/30 000 dollarin rajalla viime viikkoon asti.

Hintojen lasku ei kuitenkaan ole vaikuttanut trendiin, joka tuntuu tässä vaiheessa vääjäämättömältä: pitkäaikaisten omistajien jatkuvaan kasvuun.

Alla oleva Glassnoden kaavio korostaa tätä (Glassnode määrittelee pitkäaikaiset haltijat logistisella toiminnolla, joka keskittyy 155 päivän ikään ja 10 päivän siirtymäleveyteen). Se osoittaa, että kohortin hallussa on nyt 14,7 miljoonaa Bitcoinia, mikä merkitsee 75 %:a kaikesta kiertävästä enemmän.

Kun tarkastellaan pitkäaikaisia omistajia historiallisesti, tämä on mielenkiintoista, koska kohortti yleensä putoaa hintojen nousun aikoina. Kuten seuraavasta kaaviosta näemme, hintojen noustessa pitkäaikaiset haltijat putoavat. Vaikka lokiasteikko (välttämätön piirrettäessä Bitcoinin hintaa vuoteen 2010 asti) hämärtää sitä hieman, jos katsot vuotta 2023, huomaat, että sekä hinta että pitkäaikaiset haltijat ovat nousussa – eri ilmiö kuin vuosi sitten.

Onko tämä nousujohteinen Bitcoinille?

Polvi-nykivä reaktio voi olla päätellä, että tämä on nouseva Bitcoinille. Pitkäaikaiset haltijat, jotka hamstraavat yhä enemmän kolikoita, rajoittavat saatavilla olevaa tarjontaa ja puristavat hintaa ylöspäin.

Tietysti se on osittain totta, mutta tässä on muitakin tekijöitä. Mainitsimme aiemmin, että aiemmin pitkäaikaisten omistajien kohortti on normaalisti laskenut hintojen nousun aikoina. Tämä on järkevää, koska ei vain tapahdu voittoa, vaan myös kaupankäynnin volyymi kasvaa kautta linjan näinä ajanjaksoina.

Tällä kertaa näemme kuitenkin vähemmän volatiliteettia, sillä Bitcoinin 55 prosentin hinnannousu tähän päivään mennessä tulee asteittaisesta noususta eikä äkillisistä piikkeistä, kuten olemme nähneet aiemmin. Kaupankäyntivolyymi ja likviditeetti ovat myös erittäin heikkoja, mikä edesauttaa Bitcoinin pysymistä paikoillaan ja pitkäaikaisten omistajien hallussa olevan määrän kasvua.

Tästä syystä, kuten useimmat asiat markkinoilla, vastaus kysymykseen, onko tämä nousujohteinen vai ei, on vivahteikampi kuin pelkkä julistus “vähemmän tarjontaa, hinta nousee”.

Lisäksi, jos katsomme aktiivisten osoitteiden kokonaismäärää, määrä ei ole juurikaan muuttunut tänä vuonna, mikä antaa lisää painoarvoa teorialle, että ainakin osittain pitkäaikaisten osoitteiden määrä lisääntyy, koska aktiviteetti on vähentynyt.

Molemmat asiat voivat kuitenkin olla myös totta. Tosiasia on, että Bitcoinilla on rajattu tarjonta, ja jos sitä tarjontaa on vähemmän markkinoilla, hinta voi nousta helpommin.

Toisaalta ohut likviditeetti tarkoittaa sitä, että hintojen siirtämiseen tarvitaan vähemmän pääomaa, joten se siirtyy sekä ylös- että alaspäin ja vahvistuu. Näin ollen tällä kolikolla on kaksi puolta (anteeksi sanapeli).

Joka tapauksessa nouseva trendi pitkäaikaisten omistajien kohortissa on mielenkiintoista seurata. Se on noussut lähes lakkaamatta nyt yli kahden vuoden ajan. Ainoa levähdysaika oli kesällä 2022.

Näemme tämän seuraavassa kaaviossa, kun lähentelemme. Pitkäaikaisten omistajien määrä laski 13,71 miljoonasta osoitteesta Terra-kriisin aattona 9. toukokuuta 13,39 miljoonaan heinäkuun 22. päivään, laskua 2,3 %.

Kuitenkin jopa tämä 2,3 prosentin pudotus on kaiken kaikkiaan kaukana seismisestä. Lisäksi trendi on jatkanut nousuaan siitä lähtien.

Tulee olemaan mielenkiintoinen trendi seurata eteenpäin, olipa se nousujohteista tai harhaanjohtavaa.

