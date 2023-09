Mitä Turkin liiralle seuraavaksi? U-käännös politiikkaan merkitsee uutta aikakautta

Toukokuussa kokosimme palan Turkin liirasta Recep Tayyip Erdoğanin uudelleenvalinnan jälkeen, kun kiistanalainen presidentti sai 52 % äänistä Turkin ensimmäisessä presidentinvaalien kierrossa.

Maan valuutta putosi kaikkien aikojen pohjalle, ja yhden dollarin ostamiseen vaadittiin 20 Turkin liiraa. Vain kaksi vuotta aiemmin 8 liiraa olisi riittänyt.

Ennen keskuspankin viimeisintä korkopäätöstä kaksi viikkoa sitten valuuttakurssi oli pudonnut 27:1:een, mikä tarkoittaa 70 prosentin devalvaatiota kahdessa vuodessa.

Syitä Turkin liiran lamauttavaan devalvaatioon on monia, mutta yhtä tekijää ei voida liioitella: rahapolitiikka. Kun muu maailma on nostanut korkoja peittääkseen inflaation, Erdoğan on kieltäytynyt laskemasta linjaan.

Toistuvasti “korkoaulaa” lyömällä hän on kutsunut korkeampia lainakustannuksia “kaiken pahan äidiksi ja isäksi”. Uudelleenvaalikampanjansa aikana hän painotti pääpiirteittäin, että hänen kantansa korkopolitiikkaa vastaan ei muutu.

“Seuraa minua vaalien jälkeen, niin näet, että inflaatio laskee korkojen mukana”, Erdoğan sanoi CNN:lle ennen toukokuun vaaleja. Hän vastasi yksiselitteisesti, tarkoittaako se sitä, että talouspolitiikassa ei tapahdu muutosta. Ehdottomasti.”

Jotta voidaan osoittaa, kuinka ristiriitainen politiikka oli, vertailu Yhdysvaltoihin seuraavassa kaaviossa on hyödyllinen, päivätty toukokuussa 2023 toukokuussa 2023 julkaistuista kommenteista. Vaikka Yhdysvallat on ollut aggressiivisempien korkojen joukossa, se, että Turkki leikkasi korkoja Vuosi 2022 kertoo sinulle kaiken, mitä sinun tarvitsee tietää.

Erdoğan myöntää, että U-käännös on välttämätön

Copy link to section

Muutaman kuukauden kuluttua Erdoğan on vihdoin myöntänyt, että politiikan muutos on väistämätön, vaikka hän on ajanut korkeita korkoja vastaan suuren osan poliittisesta urastaan.

“Tiukan rahapolitiikan avulla saamme inflaation takaisin yksinumeroiseksi”, hän sanoi lehdistötilaisuudessa Ankarassa. “Ylläpidämme finanssikuria, jonka näemme taloutemme luottamuksen ja vakauden perustana.”

Myöhemmin keskuspankki nosti ohjauskorkonsa 25 prosenttiin, mikä yllätti markkinat, jotka olivat odottaneet nousua 20 prosenttiin. Se seuraa aikaisempia kesä- ja heinäkuun nousuja, jotka olivat nostaneet koron 17,5 prosenttiin ennen viimeisintä ilmoitusta.

Inflaatio kiihtyy Turkissa

Copy link to section

Toimenpide auttaa jollain tapaa rauhoittamaan niitä taloustieteilijöitä, jotka olivat tuominneet Erdoğanin finanssi- ja rahapoliittiset lähestymistavat.

Turkin inflaatio nousi yli 85 % viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Vaikka tämä on järkyttävä luku, se saattaa olla se tosiasia, että lentorata on jälleen nousussa, mikä saattaa olla vieläkin huolestuttavampi. Korko oli pudonnut alle 40 prosentin kesän alkaessa, mutta viimeisimmät luvut asettivat sen 59 prosenttiin. Erdoğan myönsi, että se nousee todennäköisesti 65 prosenttiin ennen vuoden loppua.

Erdoğanin hallitus nosti myös julkisen sektorin palkkoja ja luovutti ilmaista kaasua aiemmin tänä vuonna hänen kampanjoidessaan uudelleen valintaa varten, mikä edelleen heikentää luottamusta Turkin talouden kestävyyteen sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Käsittelimme Turkin oletetun uuden rahajärjestelmän aamunkoittoa kesäkuussa, kun juuri nimitetty valtiovarainministeri Mehmet Şimşek lupasi Turkin palaavan “rationaaliseen” politiikkaan.

“Läpinäkyvyys, johdonmukaisuus, ennustettavuus ja kansainvälisten normien noudattaminen ovat perusperiaatteitamme saavuttaessamme sosiaalisen hyvinvoinnin kohottamistavoitetta”, hän sanoi virallisesti valtiovarainministerin tehtävässä.

Turkilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin palata rationaaliselle perustalle. Panostamme makrotaloudellisen vakauden etusijalle. Valtiovarainministeri Mehmet Şimşek

Erdoğanin hallinta keskuspankkiin ja päätöksentekopolitiikkaan on kuitenkin pahamaineinen, ja epäilyksiä siitä, että hallinto muuttuisi mielekkäästi, oli hämmentynyt Erdoğanin uhmakkaiden kommenttien taustalla, ettei tiukkaa rahapolitiikkaa otettaisi käyttöön.

Mutta lopulta presidentti on tehnyt U-käännöksen. Markkinat reagoivat nopeasti liiran vahvistuessa 5 %. Se on edelleen tukahdutettu valuutta, ja tie eteenpäin on kivinen. Ainakin nyt näyttää olevan tarkoitus korjata se, vaikka vahingot ovat olleet vakavia.

Save

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.