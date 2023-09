Hyvät SCHD ETF -fanit: Osta myös DGRO- ja VIG-osakkeita

Schwab US Dividend Equity (SCHD) on yksi suosituimmista osinkoon keskittyvistä ETF:istä tulo- ja osinkorahastojen joukossa. Rahastoa rakastetaan sen 11 vuoden osinkojen kasvusta. Sillä on myös 3,53 prosentin osinkotuotto, mikä on korkeampi kuin muilla suosituilla rahastoilla, kuten SPDR S&P 500 (SPY) ja Invesco QQQ ETF.

SCHD on loistava ETF

Copy link to section

Kuten olen aiemmin kirjoittanut, Schwab US Dividend Equity on loistava rahasto, joka koostuu joistakin Yhdysvaltojen suurimmista blue-chip-yhtiöistä. Rahaston suurimmat yritykset ovat Amgen, Cisco, AbbVie, Broadcom, Home Depot ja Chevron. Muita rahaston yrityksiä ovat Pepsico, Merck ja Coca-Cola.

Kaikki nämä ovat korkealaatuisia yrityksiä, joilla on pitkä kokemus sijoittajien maksujen kasvattamisesta. Mikä tärkeintä, toisin kuin SPY, joka painottuu teknologiateollisuuteen, SCHD on laajempi. Teollisuus, terveydenhuolto, talous, kulutustavarat ja tietotekniikka muodostavat yli 10 % salkusta.

Schwab US Dividend Equityn suurin haaste on, ettei sillä ole suuria kasvuyrityksiä. Sellaisenaan rahasto on jäänyt paitsi markkinoiden suurimmista teemoista viime vuosina. Esimerkiksi, kuten Warren Buffett, se missasi tärkeimmät trendit, kuten sähköajoneuvot (Tesla), suoratoisto (Netflix), tekoäly (Nvidia) ja pilvilaskenta (Microsoft).

Save

Toinen haaste on, että se ei ole sijoittanut joihinkin avainyrityksiin, jotka tuottavat eniten tuottoa. Se ei esimerkiksi ole läsnä energiakumppanuuksissa, kuten Enterprise Product Partners (EPD) ja Energy Transfer (ET). Energian osuus rahastosta on vain 8 prosenttia. Sillä ei myöskään ole sijoituksia REIT-rahastoihin.

DGRO ja VIG ovat myös mahtavia rahastoja

Copy link to section

Save

SCHD vs. DGRO vs. VIG ETF

Uskon, että SCHD-sijoittajien tulisi myös harkita salkkujensa hajauttamista laadukkailla kasvu-ETF:illä. iShares Core Dividend Growth (DGRO) ja Vanguard Dividend Appreciation Index Fund (VIG) ovat parhaita vaihtoehtoja.

Nämä kaksi ovat erittäin likvidejä rahastoja yli 23 miljardilla dollarilla ja 66 miljardilla dollarilla. Lisäksi ne ovat halpoja rahastoja, joiden kulusuhde on 0,06 % ja 0,08 %.

Tärkein fakta näistä kahdesta rahastosta on, että ne ovat SCHD:n tavoin sijoittaneet laadukkaisiin yrityksiin, joilla on historian osinkokasvu. DGRO:n suurimmat yritykset ovat Microsoft, ExxonMobil, Johnson & Johnson ja Apple.

VIG painottuu enemmän teknologiayrityksiin, joiden osuus rahastosta on 22 %. Sen suurimmat yritykset ovat Microsoft, Apple, Exxon, UnitedHealth ja Visa. Siksi sijoittaminen SCHD-, VIG- ja DGRO-rahastoihin antaa rahastollesi tasapainon kasvun, arvon ja tulojen välillä.

Näiden rahastojen lisäksi suosittelen rahastojen allokoimista myös muille katettuihin ETF-rahastoihin. Pidän siitä, että minulla on sekä JPMorgan Equity Premium (JEPI) että JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income (JEPQ).

Save

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.