Kun Marathon Digital (MARA) -osakkeen kurssi putoaa, onko se hyvä ostos?

Marathon Digitalin (NASDAQ: MARA) osakekurssi on ollut voimakkaassa vapaassa pudotuksessa viimeisen kolmen kuukauden aikana. Myynti jatkui tällä viikolla, vaikka Bitcoinin hinta pysyi melko vakaana 26 000 dollarin yläpuolella. Kaiken kaikkiaan MARA-osakkeen kurssi on pudonnut yli 55 % tämän vuoden korkeimmasta pisteestä.

Marathon-tapahtumien päivitykset

Marathon Digital, yksi maailman suurimmista Bitcoin- kaivosyhtiöistä, on joutunut kovien paineiden alaisena viime kuukausina. Sen osake on laskenut, vaikka Bitcoin on pysynyt melko hyvin pudonnutaan alle 25 000 dollarin viime viikon maanantaina.

Yleisesti ottaen myynti on linjassa laajemman osakemarkkinoiden kehityksen kanssa. Tunnetut yritykset, kuten Apple, Tesla ja Nvidia, ovat nähneet osakkeidensa vähentävän osan alkuperäisistä voitoistaan.

Marathon on myös laskenut Bitcoinin ja muiden kryptovaluuttojen yleisen suorituskyvyn vuoksi. Noustuaan huipulle 32 000 dollariin muutama kuukausi sitten, Bitcoin on pudonnut ~ 26 000 dollariin. Se on myös muodostanut kuolemaristin, yhden markkinoiden tarkimmista laskevista merkeistä.

Marathon Digitalilla ja muilla Bitcoinin kaivososakkeilla, kuten Argo Blockchainilla ja Riot Platformilla, on läheinen korrelaatio BTC:n kanssa. Useimmiten ne liikkuvat nopeammin kuin Bitcoin, kuten näimme aiemmin tänä vuonna.

Samaan aikaan MARA-osakkeen kurssi on myös romahtanut johdon yritystoimien vuoksi. Yhtiö kertoi keskiviikkona antamassaan lausunnossa vähentäneensä velkataakkaa 56 prosenttia.

Se teki sen vaihtamalla 417 miljoonan dollarin seteleitä 31,7 miljoonalla uudella osakkeella. Tämän seurauksena nykyiset osakkeenomistajat laimenivat melkoisesti. Silti uskon, että tämä oli oikea päätös, sillä se asettaa yhtiön taseen paremmalle paikalle. Myös liian suuren velan pitäminen tässä korkean koron ympäristössä olisi kalliimpaa.

Marathonilla on edelleen yli 13 000 BTC:tä taseessaan ja se lisää noin 34,5 BTC:tä päivässä.

MARA-osakkeen hintaennuste

Päiväkaaviossa näkyy, että Marathon Digitalin osakekurssi on ollut viime kuukausina vahvassa laskutrendissä. Se on pudonnut alle tärkeän tuen $12,74, korkeimmalle tasolle 18. huhtikuuta. Osakkeet putosivat myös punaisella näkyvän nousevan trendiviivan alapuolelle.

Mikä tärkeintä, Marathon Digitalin osakekurssi on pudonnut alle 50 päivän ja 100 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon. Se lähestyy myös keskeistä tukitasoa, 8,56 dollaria, joka on kesäkuun alin taso.

Siksi osakkeet todennäköisesti jatkavat laskuaan tulevina päivinä, kun myyjät kohdistavat tuen 8 dollariin. Pitkällä aikavälillä osakkeet kuitenkin todennäköisesti palautuvat. Lisäksi se on parantanut tasettaan ja sillä on vahva markkinaosuus BTC-kaivosteollisuudessa.

