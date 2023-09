Medical Properties Trust (MPW) -varasto: älä ota kiinni putoavasta veitsestä

Medical Properties Trustin (NYSE: MPW) osakekurssi on ollut katastrofi. Osakkeet ovat pudonneet tammikuun 2022 kaikkien aikojen korkeimmasta 20,45 dollarista nykyiseen 5,80 dollariin. Se on nyt alimmalla tasolla sitten elokuun 2013.

Maturiteettien muuri edessä

Medical Properties Trust on johtava Real Estate Investment Trust (REIT), joka tarjoaa rakennuksia terveydenhuoltoalan yrityksille. Sillä on 438 kiinteistöä Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Sveitsissä ja Saksassa.

MPW on ollut paineen alaisena viime kuukausina. Ensinnäkin, kuten Block ja Adani Group, yritys joutui lyhyen myyjän hyökkäyksen kohteeksi vuonna 2022. Johtava amerikkalainen yritys Hedeye varoitti yrityksen tilasta, mukaan lukien arvostus ja aggressiivinen kirjanpito.

Medical Properties Trustilla on myös lukuisia haasteita. Suurin haaste on, että sillä on maturiteettimuuri seuraavien 12–36 kuukauden aikana. Ensinnäkin yrityksen maturiteetti on 400 miljoonaa puntaa, joka tulee myöhemmin tänä vuonna. Sillä on myös Ison-Britannian punnan maturiteetti vuonna 2024, jota seuraa useita muita tulevina vuosina. Johto sanoi lausunnossaan:

”Meillä on likviditeetti- ja likviditeettiresurssit yksinkertaisesti kirjoittaa sekin siitä. Ainoa maturiteetti, taas toistan, mitä olemme käyneet läpi jonkin aikaa, mutta ainoa maturiteetti vuonna 2024 on Australian määräaikainen laina, josta olemme jo maksaneet huomattavan osan.”

Tämän seurauksena yhtiö päätti leikata osinkoaan rahan säästämiseksi. Se leikkasi voittoa puoleen 0,15 dollariin. Tämä on huomionarvoista, koska ihmiset ostavat REIT-osakkeita vain osinkojensa vuoksi.

MPW päätti leikata maksuaan, koska se oli kestämätön. Ensinnäkin sen vuotuiset maksut nousivat 568 miljoonaan dollariin vuonna 2020 yli 700 miljoonaan dollariin vuonna 2022. Samaan aikaan sen kassavirrat putosivat 513 miljoonasta dollarista 421 miljoonaan dollariin.

Mikä pahempaa, MPW:n tulot ja voitot ovat menneet väärään suuntaan. Sen liikevaihto laski 15,70 prosenttia 337 miljoonaan dollariin, kun taas sen GAAP-tappio oli 0,07 dollaria.

Medical Properties Trustin osakekurssiennuste

TradingView:n MPW-kaavio

Viikkokaavio osoittaa, että MPW:n osakkeen hinta on ollut vapaassa pudotuksessa viime kuukausina. Osake muodosti kuoleman ristin kuvion lokakuussa 2022. Hintatoiminta-analyysissä tämä kuvio on yksi laskevimmista merkeistä.

MPW-osakkeen hinta on pudonnut alle päätuen 6,72 dollariin, joka on maaliskuun alimmillaan. Se myös käänsi tärkeän tuen 9,51 dollariin, joka on maaliskuun 2022 alin swing. Suhteellinen voimaindeksi (RSI) lähestyy ylimyyty tasoa.

Siksi uskon, että osakkeet jatkavat laskuaan tulevina viikkoina. Tämän laskun seurauksena se voi siirtyä avaintukeen 5 dollariin. Pitkällä aikavälillä emme voi sulkea pois tilannetta, jossa osakkeet pomppaavat takaisin.

