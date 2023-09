Vodafonen osakekurssi: harvinainen kuvio osoittaa 13 %:n nousuun

Vodafonen (LON: VOD) osakekurssi on palautunut viime viikkoina, kun sijoittajat lyövät vetoa yhtiön elpymisestä. Osake hyppäsi perjantaina 82 p:iin, korkeimmalle pisteelle sitten 16. toukokuuta. Se on noussut yli 17 prosenttia tämän vuoden alimmalta tasolta.

Vodafonen käänne jatkuu

Copy link to section

Vodafone on ollut kovien paineiden alla viime vuosina. Kasvu keskeisillä markkinoilla, kuten Saksassa, Isossa-Britanniassa ja Intiassa, on hidastunut samalla kun yhtiöllä on suuri velkakuorma.

Tuoreimmat tulokset osoittivat, että yhtiön liikevaihto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 3,7 % yli 10,7 miljardiin euroon. Saksan liikevaihto laski 1,3 prosenttia 3,14 miljardiin euroon, kun taas Italian liikevaihto laski 1,6 prosenttia 1,13 miljardiin euroon. Ison-Britannian liikevaihto kasvoi 5,7 prosenttia 1,6 miljardiin euroon.

Johto pyrkii nyt vähentämään velkataakkaa ja toteuttamaan merkittävää käännettä. Perjantaina yritys ilmoitti luopuvansa Espanjan liiketoiminnastaan myymällä omaisuutensa Zegona Communicationsille.

Save

Sen espanjalainen liiketoiminta on käynyt läpi vaikean vaiheen muutaman viime vuoden aikana. Palvelutuotot putosivat 3 % viimeisellä neljänneksellä. Sen matkapuhelinsopimukset 87 000, kun taas laajakaistatulot laskivat 65 000. Johto selitti tämän nousevan vaihtuvuuden vuoksi, kun Vodafone nosti hintoja.

Vodafone harkitsee myös lisää omaisuuden myyntiä. Viime vuonna se hylkäsi Apaxin ja Iliadin tarjouksen Italian liiketoiminnastaan. Samaan aikaan se yrittää sulautua CK Hutchisonin omistamaan brittiläiseen Three- yhtiöön.

Forex on toinen suuri huolenaihe, jonka Vodafone kohtaa. Turkin, jonka osuus kokonaistuloista on 4 %, valuutta on pudonnut ennätysalhaiselle tasolle. Samoin Etelä-Afrikan randi ja Egyptin punta ovat laskeneet jyrkästi viime kuukausina.

Vodafonen osakekurssiennuste

Copy link to section

Save

Päiväkaavio näyttää, että VOD-osakkeen hinta muodosti kaksoispohjan 70p:ssä. Hintatoiminnan analyysissä tämä kuvio on yksi nousevimmista merkeistä. Se on nyt siirtynyt tämän kuvion pääntien yläpuolelle 79.10p. Tämä hinta osui myös viime vuoden joulukuun alimman heilahtelun kanssa.

Vodafonen osakkeen hinta on myös noussut yli 50 päivän ja 100 päivän liukuvan keskiarvon. Se on myös testannut uudelleen 200 päivän liukuvan keskiarvon. Siksi on todennäköistä, että osakkeet jatkavat nousuaan, kun ostajat kohdistavat keskeisen vastuspisteen 92,2-pisteeseen, korkeimpaan pisteeseen 3. toukokuuta. Jos näin tapahtuu, osake nousee 13 prosenttia.

Save