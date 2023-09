USD/CNY-analyysi Yhdysvaltain dollariindeksin (DXY) nousun jatkuessa

USD/CNY- valuuttakurssi jatkoi nousuaan tiistaina, kun epäilyt Yhdysvaltain keskuspankista jatkuivat. Renminbin kurssi Yhdysvaltain dollaria vastaan oli 7,3065, mikä on muutaman pisteen vuoden 7,350:n korkeimman tason alapuolella. Se on noussut yli 9,25 % tämän vuoden alimmalta tasolta.

Hawkish Federal Reserve

USD/CNY-pari on ollut vahvassa nousutrendissä vahvan Yhdysvaltain dollariindeksin (DXY) tukemana. DXY:n kauppa oli 105,60 dollaria, mikä on korkein taso yli kuuteen kuukauteen. Se on noussut yli 5 prosenttia tämän vuoden alimmasta pisteestä.

Pari hyppäsi, kun sijoittajat reagoivat Federal Reserven viimeisimpiin toimiin. Kuten kirjoitimme täällä , Fed päätti nostaa korkoja ennallaan 5,25–5,50 %:iin, mikä on korkein kohta kahteen vuosikymmeneen. Fedin pistekaavio osoitti toisen 0,25 prosentin koronnoston tänä vuonna.

Amerikkalaisten joukkolainojen tuotot ovat nousseet korkeimmalle tasolle vuosikymmeniin. Kahden vuoden tuotto on noussut yli 5 prosenttiin, kun taas 10 ja 30 vuoden tuotto on noussut korkeimmalle tasolle yli 15 vuoteen. Myös asuntolainojen korkojen odotetaan nousevan yli 8 prosenttiin tulevina kuukausina.

Myös USD/CNY-kurssi on jatkanut nousuaan Kiinan talouden kehityksen vuoksi. Kiinan talouden keskeiset osat, kuten kiinteistöt, teollisuustuotanto ja teollisuustuotanto, ovat vetäytyneet.

Siksi on todennäköistä, että Kiinan talous ei saavuta Pekingin asettamaa 5 prosentin tavoitetta. Ensinnäkin kiinteistöala on romahduksen partaalla. Yritykset, kuten Country Garden, Evergrande ja Sunac, tukevat elämää.

USD/CNY tekninen analyysi

Päiväkaavio näyttää, että USD:n ja CNY:n välinen kurssi on ollut tänä vuonna vahvassa nousutrendissä. Se ylitti äskettäin avainvastuspisteen 7,2700:ssa, korkeimman pisteen 30. kesäkuuta.

Pari on siirtynyt Ichimoku-pilvi-indikaattorin yläpuolelle. Hinta on noussut 50 päivän ja 25 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolelle, kun taas suhteellinen voimaindeksi (RSI) on liikkunut neutraalin pisteen yläpuolella.

Siksi USD/CNY:n näkymät ovat nousujohteiset, ja seuraava avainresistanssitaso on 7,3496, korkein piste 8. syyskuuta. Tauko tämän pisteen yläpuolelle nostaa sen korkeimmalle tasolle 7,400.

