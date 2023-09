WP Careyn osakekurssi on laskenut: älä osta dippiä toistaiseksi

WP Careyn (NYSE: WPC) osakekurssi on ollut vahvassa vapaassa pudotuksessa viime kuukausina. Tämä myynti sai voimaa tässä kuussa, kun yhtiö teki valtavia muutoksia liiketoimintaansa ja leikkasi tehokkaasti osinkoaan. Osake putosi tiistaina alimmilleen 53,98 dollariin, alimmalle tasolle sitten marraskuun 2022.

Välttää olemasta osinkoaristokraatti

Copy link to section

WP Carey on suuri REIT, jonka arvo on tällä hetkellä yli 12 miljardia dollaria. Se on ollut osakkeenomistajilleen luotettava yritys vuosikymmeniä. Itse asiassa yhtiö on historiallisesti nostanut osinkojaan yli 24 vuotta putkeen.

Siksi sijoittajat jäivät epävarmaksi, kun yhtiö toimitti tärkeitä uutisia tässä kuussa. Uudelleenjärjestelysuunnitelma edellyttää toimistosalkkunsa irrottamista erilliseksi yhtiöksi.

Jäljellä olevalla yhtiöllä on projektisalkku teollisuuden, varaston, vähittäiskaupan ja omavarastoinnin aloilla. Tämän yrityksen vuokrausaste on 99,3 %. Sen suurimmat vuokralaiset ovat U-Haul, Apotex ja Metro.

Save

Tämä siirto on suurelta osin järkevä, koska toimistoalalla on käynnissä suuria vastatuulia. Avoimet työpaikat nousevat samalla kun erääntymismuuri lähestyy. Lisäksi ala ei kasva yhtä nopeasti kuin se kasvoi.

Osana käännestrategiaa WP Carey päätti muuttaa osinkopolitiikkaansa kohdistamalla pro forma AFFO-maksusuhteen 70–75 prosentin välillä. Sen tavoitteena on myös tuottaa 735 miljoonaa dollaria irtautumisesta.

Siksi sijoittajien keskuudessa kysymys on siitä, onko järkevää ostaa WPC-osakedippiä, Lisäksi yhtiö on tullut erittäin aliarvostetuksi. Spin-off poistaa myös sen toimistotilaliiketoiminnan matkatavarat, mikä on vaikuttanut sen viimeaikaiseen osakkeiden myyntiin.

Siksi uskon, että WP Carey on hyvä yritys sijoittaa, kun nykyinen ylireagointivaihe päättyy. Yhtiöllä on mahdollisuus käynnistää osingon kasvu uudelleen. Se houkuttelee myös korkeamman arvostuskertoimen erottuaan toimistoliiketoiminnastaan.

WP Careyn osakekurssiennuste

Copy link to section

Save

Viikkokaavio osoittaa, että WPC:n osakkeen hinta muodosti kaksinkertaisen 83,54 dollarissa. Hintatoiminnan analyysissä tämä kuvio on yksi tarkimmista laskumerkeistä. Se on nyt pudonnut avaintuen alapuolelle 65,20 dollariin, lokakuun alimmalle tasolle.

Nyt osakkeesta on muodostumassa kuolemaristi, jossa 50 viikon ja 200 viikon liukuvat keskiarvot. MACD on siirtynyt neutraalin pisteen alapuolelle. Siksi osakkeet todennäköisesti jatkavat laskuaan, kun myyjät kohdistavat seuraavan avaintuen 43,23 dollariin.

Save