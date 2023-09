Roivant osakekurssinäkymät: vahva putki on katalysaattori

Roivant Sciencesin (NASDAQ: ROIV) osakekurssi nousi tiistaina, kun sijoittajat kannustivat Immunovantin (NASDAQ: IMVT) viimeisintä kehitystä. Osakkeet hyppäsivät yli 20 % ja testasivat uudelleen vuoden 12,90 dollarin huippuarvon. Ne ovat nousseet yli 390 % vuoden 2022 alimmasta pisteestä.

Rohkaisevia Immunovant-tietoja

Roivant Sciences on bioteknologiayritys, joka on tunnettu yhteistyöstään GOP:n presidenttiehdokas Vivek Ramaswamyn kanssa. Yritys tekee tutkimusta erilaisista sairauksista, jotka suuret bioteknologiayritykset jättävät usein huomiotta.

Vuosien varrella yritys on saavuttanut lukuisia menestyksiä. Esimerkiksi Roivant Sciences sai putkipäivityksensä mukaan hyväksynnän VTAMA-tuotteelleen, joka käsittelee psoriaasivaivoja.

Roivant Sciences hakee parhaillaan hyväksyntää 12 muulle lääkkeelle keskeisillä aloilla, kuten systeeminen lupus erythematosus, Chronin tauti, Gravesin tauti ja kilpirauhasen silmäsairaus.

Mikä tärkeintä, Roivant neuvottelee myyvänsä Rochelle kokeellisen lääkkeen vatsatautiin. Jos kauppa menee läpi, sen arvo on yli 7 miljardia dollaria, mikä on melkein samanlainen kuin Roivantin yli 7,8 miljardin dollarin markkina-arvo.

Viimeisessä artikkelissani Roivant Sciencesista panin merkille, että yrityksellä on hyvät kokemukset alalla. Sellaisenaan on todennäköistä, että sen muut lääkekandidaatit saavat FDA:n hyväksynnän. Esimerkiksi FDA on hyväksynyt yhtiöltä vähintään viisi lääkettä.

Roivant Sciencesin osakekurssi hyppäsi jyrkästi sen jälkeen, kun Immunovant ilmoitti rohkaisevansa IMVT-1402-lääkkeensä vaiheen 1 kokeilua. Tutkimus osoitti immunoglobuliini G:n voimakkaan vähenemisen ihonalaisesti annetuista annoksista. Nämä tulokset olivat linjassa aiempien ei-ihmistutkimusten kanssa.

Immunovantin menestys oli tärkeä, sillä yritys on osa Roivant Sciencesin yritysperhettä. Muita perheen yrityksiä ovat Lokavant, Priovant, dermavant ja Genvant. Roivant on edelleen merkittävä osakkeenomistaja Immunovantissa, jonka arvo on nyt yli 2,6 miljardia dollaria.

Roivant Sciencesin osakekurssiennuste

Päiväkaavion mukaan Roivant Sciencesin osakkeen kurssi on ollut vahvassa nousutrendissä viime kuukausina. Matkan varrella osake on muodostanut vihreällä näkyvän nousevan kanavan. Se on nyt muutaman pisteen tämän kanavan yläosan alapuolella. Osakkeet ovat nousseet hieman yli 50 päivän ja 100 päivän liukuvan keskiarvon.

Roivantin osakkeet pysyvät ratkaisevan tukitason yläpuolella 10 dollarissa, korkein piste tammikuun 12. päivänä. Siksi uskon, että Roivantin osakkeella on enemmän nousua, kun ostajat kohdistavat keskeisen vastustuspisteen 15 dollariin.

