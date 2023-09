USD/PKR: Pakistanin rupian nousu voi olla lyhytikäinen

Pakistanin rupia ampuu kaikkiin sylintereihin, vaikka Yhdysvaltain dollariindeksin (DXY) ralli vahvistuu. USD/PKR -pari putosi alimmalle tasolle 287,72:ssa elokuun 16. päivän jälkeen. Se on pudonnut yli 6 prosenttia tämän kuun korkeimmasta tasosta.

PKR:n voitot voivat olla lyhytaikaisia

USD/PKR-vaihtokurssi on yllättänyt monet sijoittajat ja analyytikot. Vaikka Yhdysvaltain dollariindeksi (DXY) on noussut 106,70 dollariin, korkeimmalle tasolle sitten viime vuoden marraskuun. Indeksi on noussut lähes 7 % heinäkuun alimmasta pisteestä.

Useimmat valuutat, mukaan lukien euro, punta, Sveitsin frangi ja Etelä-Afrikan randit, ovat kaikki romahtaneet dollaria vastaan. Siksi tällaisessa tilanteessa voit odottaa, että Pakistanin rupian kaltainen riskivaluutta on yksi huonoimpia.

Yhdysvaltain dollari on noussut, koska sijoittajat ovat edelleen huolissaan taloudesta. Pelon ja ahneuden indeksi on pudonnut äärimmäiselle pelkoalueelle 24, kun VIX lähestyy 20:tä. Lisäksi Yhdysvaltain osakkeet ovat vetäytyneet sen jälkeen, kun Fed viittasi koronnostoihin taistellakseen kohonnutta inflaatiota vastaan.

On epäselvää, miksi Pakistanin rupia on noussut, koska maa on edelleen vaarassa. Todennäköinen syy on se, että hallitus on aktiivisesti tukahduttanut laitonta dollarikauppaa. Juurikin hallitus taistelee mustia markkinoita vastaan, joilla ihmiset ostavat ja myyvät dollareita ilman minkäänlaista ennätystä. Se taistelee myös rahalähetyksiä vastaan epävirallisten kanavien kautta.

Monet taloustieteilijät ovat pitäneet näitä toimia tervetulleina, koska he uskovat, että ne voisivat nostaa rupiaa sen jälkeen, kun se on pudonnut ennätysten alimmalle tasolle. Uskon kuitenkin, että maan perustekijät ovat edelleen vaikeuksissa.

Ensinnäkin Pakistanilla on 1 miljardin dollarin maksu erääntyvänä vuonna 2024 ja useiden muiden syyskuussa 2025 ja elokuussa 2026. Nämä dollarin erääntymisajat lisäävät todennäköisesti enemmän painetta Pakistanin rupiaan. Lisäksi rupia todennäköisesti vetäytyy ennen seuraavia parlamenttivaaleja.

USD/PKR tekninen analyysi

Päiväkaavio näyttää, että USD:n ja PKR:n välinen vaihtokurssi on ollut jyrkässä vapaassa pudotuksessa viime viikkoina. Se on pudonnut korkeimmasta 307,27:stä alimmalle tasolle 287,76. Pari on siirtynyt alle 50 päivän ja 25 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon. Nykyinen hinta on tärkeä, koska se oli korkein piste 12. kesäkuuta, 26. heinäkuuta ja 3. elokuuta.

Siksi epäilen, että USD/PKR-pari jatkaa nousutrendiä ja testaa uudelleen kaikkien aikojen korkeimman 307,27:n. Tämän kaupan stop-loss on 280.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.