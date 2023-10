Hang Seng -indeksi muodostaa harvinaisen vaarallisen kuvion riskien lisääntyessä

H ang Seng -indeksi jatkoi säälimätöntä myyntiään tällä viikolla, kun huoli Yhdysvaltain joukkovelkakirjamarkkinoista ja Kiinan taloudesta jatkui. Indeksi romahti yli 3 % ja asettui 17 297 H$:aan, mikä on alhaisin arvo sitten viime vuoden marraskuun. Se on pudonnut yli 24 prosenttia tämän vuoden korkeimmasta pisteestä.

Kiina ja Yhdysvallat ovat edelleen huolissaan

Yhdysvaltojen ja Kiinan talouksista on jatkuva huoli. Kiinassa suurin huolenaihe on kiinteistösektori, joka on romahtamassa. Evergrande ja Country Garden, joilla on noin 500 miljardin dollarin velat ja tuhansia keskeneräisiä projekteja, ovat romahtamassa. Myös muut pienemmät kiinteistökehittäjät ovat romahtaneet.

Huolenaiheena on, että useimmat kiinalaiset uskovat vahvasti kiinteistöalaan. Näin ollen heillä on yleensä suurin osa säästöistään asunnoissa, jotka ovat menestyneet hyvin vuosien varrella. Nykyään yli 60 miljoonaa asuntoa on tyhjillään ja hinnat laskevat.

Kaiken tämän seurauksena keskeiset sektorit, kuten kiinteistö- ja pankkiala, joutuvat kovan paineen alla lähitulevaisuudessa. Myös tartuntariskit ovat olemassa, koska useimmat paikallishallinnot ansaitsevat rahaa myymällä maa-alueitaan kehittäjille.

Samaan aikaan Hang Seng -indeksi romahti, kun huoli Yhdysvaltain taloudesta jatkui. 10 vuoden valtionlainojen tuotto nousi maanantaina 4,7 prosenttiin, korkeimmalle tasolle sitten vuoden 2007. Myös 30 vuoden korko nousi vuosien korkeimmalle tasolle.

Yhdysvaltain joukkovelkakirjalainojen kiihtymisen laukaisee Fedin meneillään oleva koronnosoitus ja kasvava alijäämä. Arvioiden mukaan Yhdysvaltain budjettialijäämä on tänä vuonna lähes 2 biljoonaa dollaria, kun taas kokonaisvelka on noussut yli 33 biljoonaan dollariin. Yhdysvallat maksaa myös enemmän korkoa kuin puolustukseen. Siksi maailmantaloudessa on kohonneita riskejä maksukyvyttömyysriskien kasvaessa.

Suurin osa Hang Sengin äänestäjistä oli miinuksella tiistaina. Country Garden Services, New World ja Link Real Estate ovat pudonneet yli 6 %. Muita huonoimmin menestyneitä olivat Zhongsheng, Hansoh Pharmaceuticals, PetroChina, Ping An Insurance ja myös Meituan.

Hang Seng -indeksin ennuste

TradingView:n HSI-kaavio

Päiväkaavio osoittaa, että Hang Seng -indeksi on ollut vahvassa laskutrendissä viime kuukausina. Se ylitti tärkeän tuen alle 17 535 H$:ssa, alimmillaan 22. elokuuta. Indeksi on pysynyt alle 50 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA). Se on myös muodostanut laskevan kanavan ja on nyt hieman alapuolensa yläpuolella.

H&S-kuvio on muodostanut pään ja hartioiden kuvion, joka on laskeva merkki. Siksi Hang Seng -indeksi todennäköisesti jatkaa laskuaan talouden riskien jatkuessa. Jos näin tapahtuu, seuraava katsottava taso on 16 820 H$.

