Rolls-Roycen osakekurssi muodostaa laskevan eron, nousevan kiilan

Rolls-Royce Holdingsin (LON: RR) osakekurssin vahva nousu on pysähtynyt viime aikoina härkien hengähdyttyä. Kun osake oli huipussaan 232,3 dollarissa syyskuun 15. päivänä, osake on vetäytynyt hieman nykyiseen 215 penniin. Osakkeilla on mennyt hyvin viime kuukausina, kun ne nousivat yli 240 % syyskuun alimmasta pisteestä.

Rolls-Royce on hiljaisella hetkellä

Rolls-Royce Holdings on ollut yksi parhaiten menestyneistä FTSE 100 -osakkeista tänä vuonna. Osake on menestynyt hyvin kolmesta pääasiallisesta syystä. Ensinnäkin yhtiö aloitti vuoden uudella toimitusjohtajalla, joka on nyt toteuttamassa käännettä. Hänen strategiassaan on keskittyminen yrityksen kannattavuuteen ja byrokratian vähentäminen.

Toiseksi Rolls-Royce on hyötynyt siviili-ilmailualan jatkuvasta elpymisestä. Useimmat lentoyhtiöt ovat raportoineet vahvoista taloudellisista tuloksista tänä vuonna, ja niiden lentokapasiteetti on pandemiaa edeltävällä tasolla.

Kolmanneksi yhtiö hyötyy käynnissä olevasta Ukrainan sodasta, joka on johtanut vankoihin puolustusmenoihin. Lisäksi Rolls-Royce on valittu yhdeksi pienten modulaaristen ydinreaktorien pääurakoitsijoista.

Rolls-Royce Holdings on julkaissut vahvat taloudelliset tulokset. Sen liikevaihto nousi yli 5,3 miljardista punnasta vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla yli 6,95 miljardiin puntaa vuonna 2023. Sen bruttovoitto nousi yli 1,51 miljardiin puntaa, kun taas sen liikevoitto nousi 673 miljoonaan puntaa. Tämän seurauksena sen voitto verojen jälkeen oli 404 miljoonaa puntaa.

Nyt Rolls-Roycen osakkeen hinta on pysähtynyt, kun sijoittajat odottavat johdon seuraavaa päivitystä. Tämä päivitys tapahtuu pääomamarkkinapäivänä 28. marraskuuta. Analyytikot odottavat yhtiön menestyvän edelleen hyvin.

Rolls-Royce Holdingsin haasteena on, että inflaatio on edelleen jatkuvaa. Viime aikoina raakaöljyn hinta on hypännyt, mikä vaikuttaa lentopetrolin hintaan. Tämän seurauksena yritykset, kuten American Airlines, ovat vähentäneet ohjaustaan. Tämä suuntaus voi vaikuttaa muihin lentoyhtiöihin.

Rolls-Roycen osakekurssiennuste

TradingView:n RR-kaavio

Päiväkaavio näyttää, että RR-osakkeen kurssi on pysähtynyt muutaman viime viikon aikana. Se on pysynyt 50 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolella, kun taas suhteellinen voimaindeksi (RSI) on muodostanut laskevan poikkeamakuvion.

Rolls Roycen osakekurssi on muodostanut nousevan kiilakuvion, joka on yksi suosituimmista laskevista merkeistä. Se on siirtynyt tämän kiilan alapuolen alle. Siksi osakkeisiin kohdistuu todennäköisesti paineita tulevina viikkoina. Jos näin tapahtuu, seuraava katsottava taso on 200p, mikä on ~7 % nykyisen tason alapuolella.

