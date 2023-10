DAX-indeksianalyysi: Saksan osakkeiden laskutrendi on edelleen ennallaan

DAX- indeksi jatkoi myyntiään, kun riskit Euroopan, Amerikan ja Kiinan talouksille jatkuivat. Se putosi keskiviikkona alimmilleen 14 900 euroon, alimmalle tasolle sitten maaliskuun 24. päivän. Saksan blue-chip-indeksi on romahtanut yli 9 % tämän vuoden korkeimmasta tasosta.

Taloudelliset huolet jatkuvat

Saksan DAX-indeksi on joutunut paineen alle viime kuukausina, koska huoli maailmantaloudesta jatkuu. Euroopassa on olemassa riskejä, että blokki vajoaa taantumaan. S&P Globalin julkaisemat tiedot osoittivat, että palvelujen PMI-indeksit putosivat supistumisvyöhykkeelle.

Euroopan palvelujen PMI putosi syyskuussa 48,7:ään, kun taas yhdistetty PMI putosi 47,2:een. Alle 50 PMI-luku on merkki talouden supistumisesta. Saksassa palvelujen PMI putosi 46,4:ään, kun taas Ranskassa se 44,1:een.

Toinen raportti paljasti, että Euroopan vähittäismyynti laski jyrkästi elokuussa. Se laski elokuussa 1,2 prosenttia, mikä johti 2,1 prosentin vuosikasvuun. Ekonomistit odottivat myynnin laskevan 0,3 % ja 1,2 %.

Heikkoudesta huolimatta Christine Lagarde väitti, että Euroopan keskuspankki (EKP) ylläpitää korkeampia korkoja pidempään.

Sama tapahtuu Kiinassa, jossa kiinteistöala on romahduksen partaalla. Yritykset, kuten Country Garden ja Evergrande, roikkuvat langassa. Tämä on tärkeää, sillä kiinteistöala on Kiinan talouden suurin osa.

Kiina on myös tärkeä osa monia DAX-indeksin yrityksiä. BMW, Volkswagen ja Mercedes näkevät Kiinan suurimpana markkina-alueenaan.

Samaan aikaan Yhdysvaltain joukkovelkakirjamarkkinat romahtavat, kun tuotot nousevat korkeimmalle tasolle yli kahteen vuosikymmeneen. 10 vuoden joukkovelkakirjalainojen tuotto hyppäsi korkeimmalle 4,70 prosenttiin, kun taas 30 vuoden joukkovelkakirjalainojen tuotto on noussut yli 5 prosenttiin.

Kaiken kaikkiaan DAX-indeksiyhtiöt käsittelevät keskeisillä markkinoillaan hidastuvia talouksia, kiristynyttä likviditeettiä ja korkeampia korkoja.

DAX-indeksiennuste

TradingView:n DAX-kaavio

DAX 40 -indeksi muodosti nousevan kiilakuvion, jonka käsittelin tässä . Hintatoiminta-analyysissä tämä kuvio on yksi markkinoiden laskevimmista. Se on nyt siirtynyt kiilakuvion alareunojen alle. Se on myös romahtanut alle tärkeän tuen 15 503 euroon, alimmille tasoille heinä- ja elokuussa 22. päivänä.

Se on siirtynyt alle 200 päivän ja 50 päivän liukuvan keskiarvon, kun taas MACD on siirtynyt neutraalin pisteen alapuolelle. Siksi indeksi jatkaa laskuaan lähipäivinä, kun myyjät tavoittelevat avaintukea 14 476 euroon (20. maaliskuuta). Tämä hinta on ~4,67 % nykyisen tason alapuolella.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.