Hyvät Palantir-osakkeen fanit: Tässä on seuraava katsottava avainhinta

Palantir Technologiesin (NYSE: PLTR) osakekurssi on tehnyt merkittävän paluun useiden suurten tilausten ja kasvavien globaalien riskien jälkeen. Osakkeet nousivat tiistaina 18 dollariin, korkeimmalle tasolle sitten elokuun 7. päivän. Se on noussut viimeisen kolmen viikon aikana peräkkäin ja yli 200 % tämän vuoden alimmalta tasolta.

Tekoäly, tilaukset ja maailmanlaajuinen epävakaus

Palantir Technologies on menestynyt tänä vuonna hyvin, kun tekoälyratkaisujen kysyntä kasvoi. Yritys on laajalti listattu yhdeksi markkinoiden parhaista tekoälyosakkeista olemassa olevien ja tulevien AIP-tuotepukujensa ansiosta.

AIP on ohjelmistopuku, jonka avulla yritykset voivat rakentaa tuotteita nopeammin, automatisoida projekteja ja optimoida toimintaansa helposti. Jotkut analyytikot uskovat, että yritys on pitkällä aikavälillä AI-alan paras voittaja. Tämä analyytikko kutsui sitä vuosikymmenen tekoälykaupaksi.

Palantir Technologies on myös voittanut merkittäviä sopimuksia tänä vuonna. Se voitti äskettäin suuren sopimuksen Ison-Britannian hallituksen kanssa, jonka mukaan se suorittaa kansallisen terveyspalvelun (NHS) perusteellisen uudistuksen. Sopimuksen arvo on yli 579 miljoonaa dollaria, ja se auttaa NHS:ää analysoimaan lääketieteellisiä tietoja, tunnistamaan malleja ja tarkistamaan koko järjestelmän.

Toinen tärkeä uutinen oli, että Palantir Technologies voitti 250 miljoonan dollarin sopimuksen Yhdysvaltain armeijalta. Tämä sopimus auttaa sitä tekemään tutkimusta ja kehittämään palveluita tekoälyteollisuudessa.

Myös Palantir Technologiesin osakekurssi on noussut, kun maailma muuttuu vaaralliseksi paikaksi. Ukrainan sota on jatkunut lähes kaksi vuotta ja on olemassa riskejä, että Israel ja Hamas taistelu kestää kuukausia. Tämä on tärkeää, koska Palantir on osa niin kutsuttua sotilaallista teollisuuskompleksia.

Analyytikoilla on vaihtelevia mielipiteitä Palantirin osakkeen hinnasta. Osakkeiden keskimääräinen tavoite on 13 dollaria, mikä tarkoittaa 24 %:n laskua nykyisestä tasosta. Morgan Stanley alensi osaketta äskettäin, kun taas Wedbush, Deutsche Bank ja DA Davidson nostivat tavoitettaan.

Palantirin osakekurssiennuste

Päivittäinen kaavio osoittaa, että PLTR-osakkeen hinta saavutti alimman kannan 13,70 dollarissa, jossa se ei ole laskenut alas 23. kesäkuuta, 18. elokuuta ja 22. syyskuuta jälkeen. Osake on noussut 50 päivän ja 25 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolelle, mikä on nouseva merkki.

Mikä tärkeintä, osake on noussut vastuspisteen yläpuolelle 17,18 dollariin, mikä on korkein keinu 8. kesäkuuta. Siirtyessään tämän tason yläpuolelle osakkeet mitätöivät muodostuvan pään ja hartioiden kuvion. Siksi osakkeen näkymät ovat nousujohteiset, ja seuraava avaintaso on vuoden alusta 20,22 dollaria, mikä on 13 % nykyisen tason yläpuolella.