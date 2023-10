Fed-minuutit lisäävät odotuksia koronnostosyklin päättymisestä

Federal Reserve julkaisi aiemmin tänään virallisen pöytäkirjan Federal Open Market Committeen (FOMC) kokouksesta, joka pidettiin 19.-20.9.2023.

Valiokunnan jäsenet äänestivät kokouksessa yksimielisesti tavoitekoron säilyttämisen puolesta 5,25 % – 5,50 %; supistaa tasetta sallimalla 60,0 miljardin dollarin (48,73 miljardin punnan) erääntyvien treasuurejen ja 35,0 miljardin dollarin MBS:n “robotti” kuukausittain; ja sitoutunut vahvasti pudottamaan inflaation 2 prosentin tavoitteeseen.

On huomattava, että vaikka 12 äänivaltaista jäsentä olivat päätöksessään yksimielisiä, koko 19-jäseninen komitea, joka koostuu Federal Reserve -pankkien pääjohtajista ja pääjohtajista, ei.

Pöytäkirjan mukaan valiokunnan laajat näkemykset taloudesta olivat seuraavat:

Viimeaikaiset indikaattorit viittaavat siihen, että taloudellinen toimeliaisuus on kasvanut vakaasti. Työpaikkojen lisääntyminen on hidastunut viime kuukausina, mutta pysyy vahvana, ja työttömyysaste on pysynyt alhaisena. Inflaatio on edelleen korkealla. Yhdysvaltain pankkijärjestelmä on vakaa ja kestävä. Kotitalouksien ja yritysten tiukemmat luottoehdot vaikuttavat todennäköisesti taloudelliseen toimeliaisuuteen, palkkaamiseen ja inflaatioon. Näiden vaikutusten laajuus on edelleen epävarma. Valiokunta kiinnittää erityistä huomiota inflaatioriskeihin.