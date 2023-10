SoFi Dividend ETF (WKLY): Älä osta tätä viikoittain maksavaa rahastoa

Tulosijoittajat uivat tuotoissa Federal Reserven toimien auttamana. Lyhyiden joukkolainojen tuotot ovat nousseet yli 5 prosenttiin, mikä on korkein taso vuosikymmeniin. Sama pätee rahamarkkinarahastoihin ja talletustodistuksiin.

Samaan aikaan yritykset, kuten JPMorgan ja YieldMax, ovat luoneet suojatun puhelun ETF:itä, joiden tuotto on yli 10 %. Suosituimpia näistä ETF:istä ovatJPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI), JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) ja YieldMax TSLA Option Income ETF (TSLY).

Korkeiden osinkotuottojensa lisäksi sijoittajat rakastavat kuukausittaisia osinkoja. Nyt SoFi on käynnistänyt toisen ETF:n, joka pyrkii maksamaan sijoittajille viikoittain. SoFi Weekly Dividend ETF (WKLY) -rahasto seuraa SoFi Sustainable Dividend -indeksiä.

Se sijoittaa satoihin globaaleihin yrityksiin, joilla on hyvät kokemukset osinkojen maksamisesta ja kasvattamisesta. Sen parhaita yrityksiä ovat Exxon Mobil, JP Morgan, Johnson & Johnson, P&G ja Broadcom. Sillä on yli 10 miljoonaa dollaria omaisuutta ja nettokulusuhde 0,49 %.

Silti, vaikka viikoittainen osinkopolitiikka kuulostaa hyvältä, uskon, että tulosijoittajien tulisi välttää sitä. Ensinnäkin se on erittäin pieni rahasto, jonka varat ovat vain 10,2 miljoonaa dollaria. Tämän seurauksena se on erittäin epälikvidi rahasto, jonka päivittäinen volyymi on alle 2 500 osaketta. On aina suositeltavaa sijoittaa rahastoihin, jotka ovat likvidimpiä.

Toiseksi markkinoilla on parempia vaihtoehtoja. WKLY:n osinkotuotto on 3,24 %. Sitä vastoin katetut puhelun ET:t, kuten JEPI ja JEPQ, tuottavat yli 10 %. Jos tavoitteesi on saada säännöllistä tuottoa, nämä ovat parempia vaihtoehtoja.

Kolmanneksi WKLY ETF:llä ei ole juurikaan tietoa osingon kasvusta, koska se on maksanut viikoittaista osinkoa 0,02 dollaria osakkeelta perustamisensa jälkeen. Osinkopainotteisena sijoittajana on aina tärkeää etsiä kasvua. Jotkut parhaista vaihtoehdoista ovat MOAT ja COWZ, joista kirjoitin tänne .

Lopuksi uskon, että ei ole järkevää syytä sijoittaa ETF:ään, joka maksaa viikoittain osinkoja. Sen sijaan sinun tulisi keskittyä rahastoihin, joilla on pitkä kokemus säännöllisten tulojen tuottamisesta pidemmän aikaa.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.