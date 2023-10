Canon: Tämän Nikkei 225 -yrityksen tavoitteena on olla seuraava ASML

Japanilaiset osakkeet ovat menestyneet hyvin tänä vuonna, kun paikalliset ja ulkomaiset sijoittajat – mukaan lukien Warren Buffett – siirtyivät osakemarkkinoille. Nikkei 22 5- ja Topix-indeksit hyppäsivät tänä vuonna usean vuosikymmenen huipulle.

Tarkennus siirtyy Canoniin

Vaikka useimmat Nikkei 225 -indeksiyhtiöt ovat menestyneet hyvin tänä vuonna, sijoittajat keskittyvät nyt Canoniin. Canon on yritys, joka on tunnettu kameroistaan, tulostimistaan ja lääketieteellisistä kuvantamisratkaisuistaan.

Canonin osakekurssi on noussut jyrkästi tänä vuonna, koska se pyrkii tuhoamaan yhden teknologian suurimmista toimialoista. Osake nousi tämän vuoden kesäkuussa viime vuoden korkeimmalle tasolle, 3 860 ¥, mikä on ~42 % tammikuun alimman tason yläpuolella.

Suurin syy nousuun on se, että yritys on siirtymässä uuteen tilaan, jota hallitsee nyt jättimäinen teknologiayritys ASML. ASML on ainoa yritys maailmassa, joka valmistaa litografiatuotteita puolijohdeyrityksille.

Sen päätuote on raskas linja-auton kokoinen kone, joka maksaa yli 200 miljoonaa dollaria. Sen ostavat upeat yritykset, kuten Taiwan Semiconductors ja GlobalFoundries. Koska se on monimutkainen, mikään muu yritys ei ole lähelläkään syrjäyttää sitä alalla.

Tässä Canon tulee mukaan. Yritys julkisti äskettäin uuden toimialalähtöisen liiketoimintarakenteen, joka keskittyy alaan. Se on nyt julkistanut FPA-1200NZ2C:n, joka pystyy valmistamaan jopa 2 nanometrin ohuita puolijohteita. Applen tuore A17 Pro on 3 nanometrin siru.

Canon on siirtymässä liiketoimintaan, joka kasvaa voimakkaasti, kun maat ryntäävät itsenäistymään puolijohteista. Yhdysvallat ja Euroopan unioni ovat julkistaneet monen miljardin dollarin kannustinohjelmat yritysten houkuttelemiseksi.

Yritykset, kuten Intel, TSMC ja GlobalFoundries, investoivat nyt miljardeja lisätäkseen kapasiteettiaan muihin maihin, kuten Yhdysvaltoihin ja Saksaan. Kiina pyrkii myös rakentamaan kapasiteettiaan suhteidensa länsimaihin kasvaessa.

Huoli Canonista

Canonin tulo alalle on hyvä uutinen valimoyrityksille. Ensinnäkin se antaa heille mahdollisuuden neuvotella ASML:n kanssa, jolla on monopoli alalla. On vielä epäselvää, kuinka paljon Canonin tuote maksaa.

Canonilla on kuitenkin joitakin huolenaiheita, koska se pyrkii rinnakkain – ei syrjäyttämään – ASML:n. Tällaisilla valtavilla investoinneilla valimot jatkavat todennäköisesti tuttujen ja rakastamiensa ASML-tuotteiden suosimista.

Toinen huolenaihe on se, että puolijohdeteollisuus voi käydä läpi nousukauden ja puhkeamisen. Kuten äskettäin kirjoitin tässä artikkelissa , meneillään olevat investoinnit voivat kyllästää markkinat tulevina vuosina tarjonnan kasvaessa.

On merkkejä siitä, että näin tapahtuu. Esimerkiksi on huhuttu, että ASML leikkaa tuotantoa äärimmäisen EUV-litografiatuotteensa kysynnän vuoksi, kun Applen kysyntä hidastuu. Tämä selittää, miksi Canonin osakekurssi on laskenut 5,5 % tämän vuoden korkeimmasta pisteestä.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.