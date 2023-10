Mielipide: MicroStrategy, Bitcoin-valas, on oikeassa hamstraaessaan BTC:tä

MicroStrategy (NASDAQ: MSTR) osakekurssi on vetäytynyt muutaman viime kuukauden aikana kryptotalven jatkuessa. Osakkeiden vaihto maanantaina oli 335,48 dollaria, 30 % alle tämän vuoden korkeimman pisteen. Silti ne pysyvät ~155 % vuoden 2022 alimman pisteen yläpuolella.

MicroStrategy Bitcoin-omistukset

MicroStrategy on yritys, joka tarjoaa data-analytiikkayrityksiä Pfizerille, Sonylle, Visalle ja Hiltonille. Se aloitti äskettäin tarjoamaan MicroStrategy AI -tuotesarjaa, jonka avulla yritykset voivat tehostaa tekoälytoimintaansa.

MicroStrategy ei ole nyt tunnettu tarjoamistaan korkean teknologian ratkaisuista. Sen sijaan se tunnetaan valtavista Bitcoin-omistuksistaan. Se osti äskettäin lisää 5 445 BTC:tä yli 147 miljoonan dollarin arvosta tuolloin. Sen keskimääräinen ostohinta oli 27 000 dollaria.

Bitcoinin arvo on nyt yli 4,8 miljardia dollaria, mikä on merkittävä luku, koska MicroStrategyn arvo on nyt yli 4,7 miljardia dollaria. Nämä omistukset tekevät MicroStrategysta maailman suurimman yritysvalaan.

MicroStrategyn toimilla voi olla merkittäviä vaikutuksia Bitcoinin hintaan. Esimerkiksi suuri myynti voi lisätä tarjontaa, mikä sitten osuisi hintaan. MicroStrategy on sanonut, ettei sillä ole aikomusta myydä Bitcoin-osuuksiaan lähiaikoina.

Miksi MSTR on oikein hamstrata Bitcoinia

On kolme tärkeintä syytä, miksi MicroStrategy on oikeassa pitää Bitcoinin salkussaan. Ensinnäkin yhtiön osakkeilla on mennyt hyvin sen jälkeen, kun se alkoi kerätä Bitcoinia vuonna 2020.

Vaikka osake on pudonnut kaikkien aikojen huipultaan, 1 310 dollarista, se on edelleen 245 % alimman tason yläpuolella sitten vuoden 2020. Nasdaq 100 -indeksi on noussut yli 120 % vuoden 2020 alimmasta pisteestä.

Toiseksi uskon, että Bitcoin on paljon korkeampi kuin se on tänään seuraavien viiden vuoden aikana. Standard Charteredin analyytikot uskovat, että BTC voi nousta 50 000 dollariin lähivuosina.

Cathie Wood, Ark InnovationFundin perustaja, näkee sen nousevan 600 000 dollariin pitkällä aikavälillä, kun taas Thomas Lee Fundstratista uskoo, että se voi saavuttaa 200 000 dollaria. Galaxy Digitalin Michael Novogratz näkee sen nousevan 500 000 dollariin lähivuosina.

Nämä analyytikot eivät aina ole oikeassa, koska kumpikaan heistä ei ennustanut meneillään olevaa kryptotalvea. On kuitenkin syitä, miksi BTC voi nousta. Ensinnäkin Bitcoin, jota pidettiin pitkään riskialttiina hyödykkeenä, kukoisti Covid-19-pandemian, mustan joutsentapahtuman, aikana.

Bitcoin selvisi myös FTX:n romahtamisesta ja korkean koron ympäristö. Aikaisemmin yksimielisyys oli, että riskialttiit omaisuuserät, kuten Bitcoin ja Ethereum, eivät selviäisi korkeiden korkojen ajanjaksosta. He ovat nyt korkeimmalla tasollaan yli kahteen vuosikymmeneen.

On olemassa potentiaalisia katalyyttejä, jotka nostavat Bitcoinin ja MSTR:n hintaa korkeammalle. Korot alkavat todennäköisesti laskea vuonna 2024, kun taas Bitcoinin seuraava puolittaminen tapahtuu huhtikuussa. Mikä tärkeintä, toisin kuin kulta, Bitcoinin tarjonta on loppumassa, ja liikkeessä olevien kolikoiden kokonaismäärä on 19,51 miljoonaa 21 miljoonasta.

