USD/ZAR: Etelä-Afrikan randit nousivat IMF:n hyvien uutisten jälkeen

USD/ZAR- valuuttakurssi ajautui alaspäin tällä viikolla Yhdysvaltain dollariindeksin (DXY) rallin hidastuessa. Pari vetäytyi alimmalle tasolle 18,75, mikä on paljon alhaisempi kuin tämän kuun korkein 19,63. Se on noussut yli 12 prosenttia tämän vuoden alimmalta tasolta.

Yhdysvaltain dollarin indeksi perääntyy

USD:n ja Etelä-Afrikan randin välinen kurssi vetäytyi hieman, kun Yhdysvaltain dollariindeksi laski vuoden 108 dollarista 106 dollariin. DXY:n vetäytyminen tapahtui, kun sijoittajat omaksuivat riskinoton, mistä on osoituksena amerikkalaisten osakkeiden vahva kehitys.

Dow Jones-, S&P 500- ja Nasdaq 100 -indeksit nousivat yli prosentin maanantaina länsimaiden pyrkiessä estämään täysimittainen sota Israelissa. Joe Biden vierailee maassa keskiviikkona solidaarisuuden osoituksena.

USD/ZAR-pari on myös vetäytynyt IMF:n suhteellisen positiivisen raportin jälkeen. IMF uskoo talousennusteissaan, että Etelä-Afrikka ohittaa Nigerian ja Egyptin Afrikan suurimmaksi taloudeksi. Se odottaa talouden nousevan 401 miljardiin dollariin verrattuna Nigerian 395 miljardiin dollariin.

Nigeria ja Etelä-Afrikka käyvät läpi lukuisia haasteita. Nigeriassa paikallinen valuutta on muuttunut lähes arvottomaksi Etelä-Afrikan valtakriisin jatkuessa. Monet Etelä-Afrikan kaupungit ja kylät saavat edelleen sähköä muutaman tunnin päivittäin.

Positiivista on se, että Etelä-Afrikan inflaatio on laskenut viime kuukausina. Tuoreimmat tiedot osoittivat, että vuotuinen inflaatio putosi 4,7 prosenttiin, mikä on alhaisin taso yli kahteen vuoteen. Ne nousivat 0,9 % kuukausitasolla.

Etelä-Afrikan inflaatio pysyy keskuspankin 3 ja 6 prosentin välillä. Siksi on todennäköistä, että SARB pitää korot nykyisellä tasolla jonkin aikaa. Vastaavasti Fedin odotetaan jättävän ne ennalleen 5,25–5,50 prosentin välillä 1. marraskuun kokouksessaan.

USD/ZAR tekninen analyysi

TradingView’n USD/ZAR-kaavio

Päiväkaaviota ajatellen näemme, että USD/ZAR-kurssi on ajautunut alaspäin muutaman viime päivän aikana. Tämä purkautuminen tapahtui sen jälkeen, kun pari muodosti nousevan kiilakuvion, joka on yleensä laskeva merkki. Se on nyt siirtynyt alle 25 päivän ja 50 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA). Siksi nousevan kiilan takia on todennäköistä, että pari jatkaa laskuaan, kun myyjät tähtäävät avaintukeen klo 18.50. Tämän kaupan stop-loss on 19.0. Tämä näkemys on yhdenmukainen edellisen Etelä-Afrikan rand -ennusteeni kanssa.