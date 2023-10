USD/JPY-ennuste: signaali, kun Japanin jeni muodostaa nousevan kiilan

USD/JPY -valuuttakurssi hyppäsi korkeimmalle tasolle sitten viime vuoden lokakuun sijoittajien keskittyessä Japanin joukkovelkakirjamarkkinoille. Sen kauppa käytiin tärkeällä vastustasolla 150:ssä, 17,6 % tämän vuoden alimman tason yläpuolella.

Japanin jenin romahdus

Japanin jeni on ollut yksi kehittyneiden maiden huonoimmin tuottavista valuutoista. Se on pudonnut lähes 50 % Covid-19-pandemian korkeimmasta tasosta. Tämä johtui Japanin keskuspankista (BoJ), joka on poikennut muista keskuspankeista, kuten Federal Reserve, Bank of Canada ja Bank of England.

Nämä keskuspankit alkoivat nostaa korkoja vuonna 2022, kun inflaatio alkoi nousta. Fed on nostanut ne 0 prosentista 5,50 prosenttiin ja viittasi lisää korotuksiin tulevaisuudessa. Samoin Euroopan keskuspankki (EKP) ja Englannin keskuspankki ovat nostaneet korot usean vuoden huipulle.

BoJ puolestaan jätti korot negatiiviselle vyöhykkeelle ja jatkoi kvantitatiivista keventämistä (QE) -ohjelmaa. Se lopetti tuottokäyränsä hallinnan vasta muutama kuukausi sitten. Tämä tarkoittaa, että rahan tarjonta Japanissa on pysynyt korkealla tasolla.

Nyt USD/JPY-pari on noussut, kun Japanin joukkolainojen tuotot ovat nousseet, mikä pakotti Japanin keskuspankin puuttumaan asiaan. Valtion 10 vuoden obligaatioiden tuotto 0,80 prosenttiin, korkeimmalle tasolle sitten vuoden 2013.

Joukkovelkakirjojen tuotot liikkuvat päinvastaiseen suuntaan hintojen kanssa. Valtionlainojen heikon kysynnän vuoksi BoJ on joutunut ostamaan joukkovelkakirjoja miljardien dollarien arvosta viime kuukausina.

On epäselvää, kuinka nämä toimet vaikuttavat Japanin jenimarkkinoihin. Yksi mahdollinen ratkaisu olisi korkojen nostaminen, mikä on toistaiseksi epätodennäköistä. Ekonomistit uskovat, että pankki poistuu negatiivisista koroista vuonna 2024.

USD/JPY tekninen analyysi

USD/JPY-kaavio TradingView’n mukaan

Viikkokaavio osoittaa, että USD:n ja jenin välinen vaihtokurssi on ollut vahvassa nousutrendissä viime kuukausina. Se on pysynyt jatkuvasti 50 viikon liukuvan keskiarvon yläpuolella. Osake on muodostanut nousevan kanavan.

Viimeksi se on muodostanut pienen nousevan kiilakuvion, joka on yksi markkinoiden suosituimmista laskevista merkeistä. Siksi nousevan kiilan lähestyessä yhtymätasoaan on todennäköistä, että se kohtaa pian laskevan murron.

Vaihtoehtoinen skenaario on, että pari jatkaa nousuaan, kun ostajat tavoittavat seuraavalle tärkeälle tasolle 151,95, joka on viime vuoden lokakuun korkein piste.

