BIST 100, USD/TRY -analyysi: Mitä seuraavaksi Turkin osakkeille ja liiralle

Turkin osakkeet ja Turkin liira ovat eronneet tänä vuonna. Toisaalta USD/TRY- valuuttakurssi on noussut ennätyskorkeaksi 28:aan, mikä on 52 % hyppy vuoden alusta. Pari on noussut yli 1 200 % vuoden 2015 alimmasta pisteestä.

Turkin osakkeet ovat nousseet tänä vuonna

Toisaalta suurimpia turkkilaisia yrityksiä seuraava BIST 100 -indeksi on ollut yksi markkinoiden parhaiten menestyneistä indekseistä. Indeksi nousi korkeimmilleen 8 500 TRY:ään tässä kuussa, mikä on 100 % vuoden alussa. Se on hypännyt yli 880 % alimmasta pisteestään pandemian aikana.

Monet BIST 100 -yritykset ovat hypänneet yli 50 % tänä vuonna, kun turkkilaiset sijoittavat ainoaan omaisuuteen, joka näyttää toimivan. Myös monet turkkilaiset yritykset ovat hyötyneet siitä, että heikompi paikallinen valuutta tekee heidän tavaroistaan ja palveluistaan kansainvälisesti halvempia.

Borusan Mannesman on parhaiten menestynyt Borsa Istanbull 100 -osatekijä sen jälkeen, kun osakkeet nousivat tänä vuonna yli 1 059 prosenttia. Se on noussut yli 5 980 % viimeisen kolmen vuoden aikana. Muita huippusuorituksia ovat mm. Mia Tek, Alfa Solar Energi, Oyak Cimento ja Akcansa Cimento. Kaikki nämä yritykset ovat kasvaneet yli 200 prosenttia.

BIST 100 -indeksillä on edessään riskejä

BIST 100 -indeksin haasteena on, että Turkin tasavallan keskuspankki (CBRT) on viime aikoina tullut suhteellisen aggressiiviseksi. Se on nostanut korot 30 prosenttiin, kun se taistelee valloilleen inflaatiota vastaan, joka on yksi maailman korkeimmista. Useimpina aikoina osakkeilla on taipumus tuottoa heikommin korkean koron aikana.

Toinen Borsa Istanbulin osakkeiden riski on se, että hallitus on toteuttanut valuutanhallintatoimia yrittääkseen pelastaa kaatuvan Turkin liiran. Yrityksiä kannustetaan nyt säästämään suurin osa taseensa käteisvaroista Turkin liiroina tai uhkaamaan sakkoja.

TradingView:n BIST 100 -kaavio

Lisäksi tekniset tiedot viittaavat siihen, että BIST-indeksiralli on huipussaan. Se on muodostanut pienen kaksinkertaisen kuvion, joka on yleensä laskeva merkki. Samaan aikaan liikkuvan keskiarvon konvergenssidivergenssi (MACD) on siirtynyt neutraalipisteen alapuolelle. Tämän indikaattorin histogrammi siirtyi nollan alapuolelle aiemmin tässä kuussa.

Suhteellinen voimaindeksi (RSI) on myös muodostanut laskevan poikkeamakuvion. Siksi epäilen, että BIST 100 -indeksi tulee pian laskemaan, kun sijoittajat alkavat ottaa voittoja. Jos näin tapahtuu, indeksi todennäköisesti testaa tuen uudelleen hintaan 7 000 TRY.

Odotan, että myös USD/TRY-valuuttakurssi jatkaa nousuaan, vaikka CBRT kääntyy haukkamaiseksi. Sijoittajat uskovat, että Erdogan ei siedä koronnousuja jatkossa, varsinkaan kun ne eivät ratkaise Turkin liirakriisiä. Siksi tässä tapauksessa USD/TRY-pari

