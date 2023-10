Älä osta Shanghai Composite ja China A50 dippiä: Morgan Stanley

Kiinan osakkeet ovat syvässä vaikeuksissa kiinteistöalan ongelmien jatkuessa. Tarkkaan seurattu Shanghai Composite -indeksi putosi perjantaina 2 983:een, alimmalle tasolle sitten viime vuoden marraskuun. Se on pudonnut yli 12 prosenttia tämän viikon korkeimmasta tasosta.

Samoin Kiinan A50-indeksi romahti perjantaina 11 750:een, mikä on alhaisin heilahdus sitten marraskuun. Se on myös romahtanut 18 % vuoden 2010 korkeimmasta tasosta. Tämä hintakeino on merkki siitä, että sijoittajat ovat yhä enemmän huolissaan Kiinan taloudesta.

Kiinan kiinteistöindeksi romahtaa

Kiinan taloudella on edessään lukuisia vastatuulia, jotka ovat painaneet sen osakemarkkinat jyrkästi alas. Keskeinen haaste on, että kiinteistösektori, joka on sen keskeinen liikkeellepaneva tekijä, on käymässä läpi historian pahimman vaiheen.

China's benchmark Shanghai Composite Index has hit a new year-to-date low despite Beijing's efforts to prop up the stock market as investors worry more about the troubled property sector. https://t.co/OdGOPds50n — Nikkei Asia (@NikkeiAsia) October 19, 2023

Nämä ongelmat paljastettiin Evergranden romahtamisen jälkeen vuonna 2021. Yritys, jonka amerikkalainen yritys hakeutui konkurssiin, on romahduksen partaalla. Sen toimitusjohtaja ja perustaja on kotiarestissa viranomaisten epäiltyä hänen siirtävän omaisuuttaan ulkomaille.

Country Garden, toinen ongelmallinen kehittäjä, varoitti äskettäin, että sen myynti on romahtanut. Se ei ole nyt pystynyt maksamaan dollarilainojaan. Country Gardenilla ja Evergrandella on yhteensä lähes 500 miljardin dollarin velat. Muillakin pienemmillä kiinteistöyhtiöillä ei mene hyvin.

Kiinan haasteena on, että kiinteistöala on talouden tärkein osa, ja sen osuus tuotannosta on yli neljännes. Vaikka useimmat amerikkalaiset sijoittavat osakemarkkinoille, kiinalaiset allokoivat pääomaa kiinteistöihin.

https://www.youtube.com/watch?v=6woLkxmdKHI

Kiina näkee myös vähemmän suoria ulkomaisia sijoituksia, kun jännitteet länsimaiden, kuten Yhdysvaltojen, kanssa vähenevät. Tuoreimmat tiedot osoittavat, että Kiinan suorat sijoitukset ovat pudonneet alimmalle tasolle yli 25 vuoteen. Suorat sijoitukset vähenivät 5 % vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana.

Mikä tärkeintä, ulkomaiset sijoittajat myyvät kiinalaisia osakkeitaan. Morgan Stanleyn analyytikot varoittivat huomautuksessaan, että irtautumiset ovat olleet yli 25 miljardia dollaria, mikä on ennennäkemätön taso. Analyytikot varoittivat ostamasta kiinalaisten osakkeiden laskua.

Kiinan A50-indeksin ennuste

TradingView:n Kiinan A50-indeksikaavio

Päiväkaavio osoittaa, että Kiinan A50-indeksi on ollut vapaassa pudotuksessa viime kuukausina. Se putosi äskettäin avaintukitason alapuolelle 12 245:een, mikä on alhaisin heilahdus 1. kesäkuuta. Tämä hinta oli myös laskevan kolmiokuvion alapuolella.

Kiinan A50-indeksi on myös romahtanut alle 50 päivän ja 100 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA). Relative Strength Index (RSI) on pudonnut ylimyyty tasolle.

Siksi Kiinan A50:n – ja Shanghain indeksin – näkymät ovat laskevat riskien noustessa. Jos näin tapahtuu, seuraava A50-indeksin keskeinen tavoite on 11 140, mikä on viime vuoden marraskuun alin taso.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.