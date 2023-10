Evergrande, Country Gardenin osakekurssit ovat romahtaneet: vältä

Country Gardenin ja Evergranden osakekurssit ovat romahtaneet ja pyyhkineet miljardeja dollareita arvoa viime vuosina. Evergranden osakekurssi putosi 0,53 H$:iin, 97 % kaikkien aikojen ennätyksestään. Samoin Country Gardenin osakkeet ovat pudonneet 0,75 Hongkongin dollariin ennätyskorkeasta 14,95 H$:sta.

Kiinan kiinteistömarkkinoiden romahdus

Kiina on kasvanut nopeasti viime vuosina, ja sitä ovat tukeneet sen kiinteistömarkkinat, joiden osuus bruttokansantuotteesta on yli neljännes. Maa rakensi miljoonia asuntoja ja uusia kaupunkeja, joista osa on vielä tyhjillään. Yli 65 miljoonassa asunnossa ei ole asukkaita.

Kiinan paikallishallinnot saivat huomattavia tuloja myymällä maata kehittäjille, kuten Evergrandelle ja Country Gardenille. Samaan aikaan miljoonat kiinalaiset sijoittivat kiinteistömarkkinoille.

Viime aikoina teollisuus on kuitenkin romahtanut. Kiinassa asuntojen hinnat ovat romahtaneet ennätysten nopeimmin. Tämän seurauksena monet alalle sijoittaneet ihmiset ovat nähneet nettovarallisuutensa romahtavan.

Mikä pahempaa, monet ihmiset, jotka tekivät talletuksensa kiinalaisille kehittäjille, ovat melkein menettäneet käteisensä yrittäessään uudelleenjärjestelyä. Siksi kaikki tämä tarkoittaa, että Evergranden ja Country Gardenin kaltaiset yritykset romahtavat lopulta.

Country Garden jätti äskettäin väliin dollarilainan maksun, mikä lisäsi mahdollisen romahduksen mahdollisuutta. Se varoitti myös, että sen myynti oli laskenut, koska ihmiset olivat edelleen huolissaan sen tulevaisuudesta.

Country Gardenin joukkovelkakirjalainanhaltijat ovat nyt pyrkineet neuvotteluihin sen jälkeen, kun se ei ole suorittanut 15 miljoonan dollarin maksua. PJT Partnersin palkannut konserni on velkaa 2 miljardia dollaria. Yrityksellä on yhteensä yli 200 miljardia dollaria velkoja, jotka sisältävät asiakkaiden maksut.

Evergrande puolestaan on ollut elatusapua vuodesta 2021 lähtien, jolloin se ensimmäisen kerran epäonnistui. Sittemmin yhtiö on julistanut konkurssiin Yhdysvalloissa suojellakseen omaisuuttaan. Se on myös jättänyt maksamatta useita joukkovelkakirjoja.

Mitä seuraavaksi Country Garden- ja Evergrande-osakkeille?

Country Garden ja Evergrande -kaavio TradingView’lta

Evergranden ja Country Gardenin osakkeiden hinnat ovat sukeltaneet muutaman viime vuoden aikana. Ne eivät ole yksin Kiinan kiinteistöindeksinä on pudonnut ennätystason alapuolelle. Siksi jotkut sijoittajat saattavat houkutella ostamaan dipin toivoen, että nämä osakkeet palautuvat pitkällä aikavälillä.

Surullinen todellisuus on, että nämä osakkeet kohtaavat suuren haasteen maailmanlaajuisesti nousevien korkojen ja myynnin jyrkän laskun vuoksi. Heillä on myös tuhansia keskeneräisiä projekteja, joiden parissa heidän on työstettävä.

Ainoa toivo tässä tapauksessa on, että Peking käyttää käteisvarojaan näiden yritysten pelastamiseen. Tämä on erittäin epätodennäköistä Kiinan talouden hidastuvan ja tarvittavan rahamäärän vuoksi. Country Gardenilla ja Evergrandella on yhteensä yli 500 miljardin dollarin velat. Evergrande on velkaa 340 miljardia dollaria ja Country Garden 200 miljardia dollaria.

Mikä pahempaa, näillä yrityksillä on vuori dollarimääräisiä offshore-lainoja. Tilanne on pahentunut, koska nämä yritykset harjoittavat liiketoimintaansa renminbissä, joka on heikentynyt suhteessa Yhdysvaltain dollariin. Country Gardenilla on näistä veloista 11 miljardia dollaria.

Näin ollen, vaikka Country Gardenin ja Evergranden osakekurssit ovat pudonneet ennätyksellisen alhaisille tasoilleen, heikkoudelle on tilaa.

