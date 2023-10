Applen kerrotaan käyttävän 1,0 miljardia dollaria vuodessa sukupolven tekoälyyn

Apple Inc (NASDAQ: AAPL) on keskittynyt tänä aamuna raporttiin, jonka mukaan se on päättänyt käyttää 1,0 miljardia dollaria vuodessa laajentaakseen jalanjälkeään generatiivisessa tekoälyssä.

Apple GPT:stä on ollut huhuja

Vaikka tekniikan titaani käyttää jo tekoälyä esimerkiksi valokuvien parantamiseen – sillä ei toistaiseksi ole Gen AI -tuotetta varsinkaan, kuten sen ikäisillä Microsoftilla ja Googlella.

Mutta Bloombergin raportti maanantaina puhui Ajaxista – sen edistyneimmästä suuresta kielimallista tähän mennessä. Lisäksi on ollut huhuja myös Apple GPT: stä, joka on pohjimmiltaan chatbot, kuten ChatGPT.

Monikansallisen yrityksen on määrä raportoida neljännen vuosineljänneksen taloudelliset tulokset 2. marraskuuta. Konsensuksen mukaan se ansaitsee 1,39 dollaria osakkeelta verrattuna 1,29 dollariin osakkeelta vuosi sitten.

Applen osake on laskenut 14 % verrattuna vuoden ennätystasolle.

$AAPL after being rejected @ the 100D 170 next big support level, 200D about there toohttps://t.co/hSnjPWLvgB — Options Mike (@OptionsMike) October 22, 2023

Apple haluaa integroida tekoälyn Siriin

Tekoälyaloitteita, joihin Apple Inc aikoo panostaa eteenpäin menemiseen, johtaa John Giannandrea – sen koneoppimis- ja tekoälystrategian varatoimitusjohtaja Bloombergin mukaan.

Raporttien mukaan Nasdaq-listattu yritys haluaa integroida tekoälyn Apple Musiciin, Viestiin ja Siriin. Se haluaa myös tutkia tekoälyn soveltamista Xcodessa auttamaan sovelluskehittäjiä.

Cupertinon pääkonttoriyhtiön tiedottaja ei ole vielä kommentoinut Bloombergin raporttia maanantaina.

Viime viikolla Jefferiesin analyytikko Edison Lee kertoi asiakkaille tutkimusmuistiossa, että Huawei on syrjäyttänyt iPhonen Kiinassa, kuten Invezz raportoi täällä.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.